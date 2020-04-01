Tìm hiểu cách làm sạch phổi an toàn và hiệu quả 

Sức khỏe 01/04/2020 17:52

Hiện nay có rất nhiều cách làm sạch phổi đơn giản nhưng lại mang lại hiệu quả rất tốt, giúp cải thiện khả năng hô hấp và phòng ngừa các bệnh về phổi hiệu quả.

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Thường xuyên hít phải những chất độc từ bầu không khí ô nhiễm hay khói thuốc lá là một trong những nguyên nhân làm tổn thương phổi và gây nên các bệnh về phổi. Vì vậy, bạn cần làm sạch phổi thường xuyên để duy trì sức khỏe của phổi và phòng ngừa bệnh phổi hiệu quả. Bài viết dưới đây xin chia sẻ đến bạn một số cách làm sạch phổi mỗi ngày an toàn và hiệu quả.

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Tìm hiểu cách làm sạch phổi an toàn và hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Có thể làm sạch phổi được không?

Phổi đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe chung của mỗi người. Phổi được biết đến là cơ quan có thể tự làm sạch và sẽ bắt đầu tự chữa lành sau khi ngừng tiếp xúc với các chất độc hại hoặc khói thuốc lá.

Sau khi phổi tiếp xúc với không khí ô nhiễm như khói thuốc, bạn sẽ cảm thấy sung huyết, tức ngực, hoặc bị viêm. Các chất nhầy tích tụ trong phổi sẽ bắt giữ mầm bệnh và vi khuẩn tạo nên cảm giác tức ngực này.

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Phổi đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Ngày nay, chúng ta có thể sử dụng các kỹ thuật để giúp loại bỏ các chất nhầy và chất gây kích ứng ra khỏi phổi để làm giảm tình trạng sung huyết phổi và các triệu chứng có liên quan khác.

6 cách làm sạch phổi an toàn 

1. Xông hơi nước

Liệu pháp xông hơi nước có tác dụng giúp giảm chất nhầy ở phổi và mở đường thở. Các triệu chứng của bệnh phổi thường trở nên nghiêm trọng hơn khi người bệnh tiếp xúc với không khí khô hoặc lạnh, do không khí lúc này có thể làm màng dịch nhầy bị khô và hạn chế lưu lượng máu.

Ngoài ra, hơi nước có thể làm tăng độ ẩm và hơi ấm cho không khí giúp làm lỏng chất nhầy và cải thiện đường thở bên trong phổi. Hít hơi nước có thể giúp thở dễ dàng hơn và giảm triệu chứng đau ngay lập tức.

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Liệu pháp xông hơi nước có tác dụng giúp giảm chất nhầy ở phổi và mở đường thở - Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu nhỏ ở 16 nam giới mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) đã cho thấy rằng, liệu pháp xông hơi nước có công dụng cải thiện nhịp hô hấp và nhịp tim thấp hơn đáng kể so với liệu pháp không hơi nước.

2. Tập thể dục

Thường xuyên tập thể dục sẽ giúp cải thiện sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim và đột quỵ.

Khi tập thể dục sẽ khiến các cơ phải làm việc nhiều hơn và làm tăng nhịp thở giúp  cung cấp nhiều oxy cho cơ. Ngoài ra, tập thể dục còn giúp cải thiện tuần hoàn và loại bỏ lượng carbon dioxide dư thừa trong cơ thể.

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Tập thể dục thường xuyên giúp hỗ trợ điều trị bệnh phổi mãn tính hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù việc luyện tập thể dục thường xuyên có thể khó khăn hơn đối với người mắc bệnh phổi mãn tính, nhưng chỉ cần cố gắng tập thể dục sẽ có được nhiều lợi ích giúp hỗ trợ điều trị bệnh rất hiệu quả. Những người bị COPD, hen phế quản hoặc xơ nan nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi bắt đầu các bài tập và chế độ tập thể dục mới.

3. Trà xanh

Trà xanh được biết đến là có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa giúp giảm viêm trong phổi hiệu quả. Hợp chất này còn có thể bảo vệ mô phổi khỏi ảnh hưởng của việc hít phải khói thuốc.

Một nghiên cứu ở Hàn Quốc đã cho thấy rằng, những người uống ít nhất 2 tách trà xanh mỗi ngày có sức khỏe phổi tốt hơn so với những người không uống.

4. Chế độ ăn uống lành mạnh

Một số loại thực phẩm có chứa nhiều khoáng chất và vitamin có thể bảo vệ phổi của bạn khỏi chất ô nhiễm mà không cần sử dụng thuốc. Bạn nên chuyển sang chế độ ăn hữu cơ để tránh nguy cơ mắc các bệnh như viêm phế quản mãn tính hay ung thư phổi.

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Bổ sung thực phẩm có chứa nhiều khoáng chất và vitamin sẽ giúp bảo vệ phổi khỏi các chất ô nhiễm - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn không thể chuyển chế độ ăn hữu cơ thì hãy cố gắng tránh các sản phẩm có chứa phụ gia, chất bảo quản hoặc các thực phẩm chế biến sẵn và đóng gói sẵn. 

Bên cạnh đó, bạn nên uống một lượng nước cần thiết mỗi ngày. Điều này sẽ giúp phổi không có chất nhầy làm cho máu lưu thông dễ dàng hơn.

5. Sử dụng thực có tác dụng chống viêm

Viêm đường hô hấp có thể gây ra tình trạng khó thở khiến ngực cảm thấy tắc nghẽn và nặng nề. Bổ sung các thực phẩm có tác dụng chống viêm vào chế độ ăn hàng ngày có thể giúp giảm viêm và ngăn ngừa các triệu chứng trên.

Một số thực phẩm như: rau lá xanh, việt quất, hạt óc chó, nghệ, đậu lăng…có tác dụng chống viêm đường hô hấp rất hiệu quả

6. Kiểm soát cơn ho

Ho là một trong những cách tự nhiên giúp cơ thể thải các độc tố có trong chất nhầy. Việc kiểm soát cơn ho sẽ giúp giảm các chất nhầy dư thừa có trong phổi và đẩy qua đường thở. 

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Kiểm soát cơn ho sẽ giúp giảm các chất nhầy dư thừa có trong phổi - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia y tế khuyên rằng, những người bị COPD nên thực hiện bài tập này mỗi ngày để giúp làm sạch phổi. Các bước thực hiện như sau:

  • Ngồi xuống ghế, thả lỏng vai và giữ cho hai chân bằng nhau trên sàn
  • Khoanh tay lên bụng
  • Hít vào từ từ qua mũi
  • Thở ra từ từ, nghiêng người về phía trước và đẩy cánh tay vào bụng
  • Ho 2-3 lần trong khi thở ra và giữ cho miệng mở để tống các chất nhầy ra ngoài

Thực hiện bài tập này thường xuyên mỗi ngày khi có thể sẽ giúp làm sạch phổi hiệu quả.

Bên trên là các thông tin chia sẻ về những cách làm sạch phổi đơn giản nhưng lại an toàn và hiệu quả. Bạn nên áp dụng các cách này mỗi ngày để có thể cải thiện sức khỏe và ngăn ngừa các bệnh về phổi. 

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