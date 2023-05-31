Những thói quen cực tốt giúp cải thiện giấc ngủ hội chị em không nên bỏ qua

Để có giấc ngủ ngon, bạn nên bổ sung protein vào bữa sáng như trứng, sữa chua hoặc sữa tươi. Bữa sáng giàu protein giúp kiểm soát cơn thèm ăn vào buổi chiều hoặc buổi tối. Đặc biệt, nếu bạn ăn quá nhiều vào buổi tối hoặc ăn khuya thì có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ . Bổ sung protein cũng hữu ích ở chỗ nó thúc đẩy sản xuất dopamine, một chất dẫn truyền thần kinh giúp bạn tỉnh táo vào buổi sáng khi vừa thức dậy.

Tập thể dục làm tăng nhiệt độ cơ thể và tăng mức adrenaline. Đây là chất làm cản trở giấc ngủ nên những người khó ngủ được khuyên không nên tập thể dục vào buổi đêm. Bạn nên tập sớm vào chiều tối để dành thời gian cho nhiệt độ cơ thể và lượng hormone trở lại bình thường. Ngoài ra, đi bộ dưới ánh nắng mặt trời vào ban ngày cũng giúp bạn tỉnh táo nhờ có serotonin (chất này sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn).

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Sử dụng ánh sáng dịu nhẹ vào ban đêm

Một nghiên cứu cho rằng ánh sáng xanh làm giảm mức melatonin tới 50%. Chỉ nên bật đèn sáng trong giờ làm việc, học tập, đến khi nghỉ ngơi thì bật đèn màu ấm sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó, khi sử dụng các thiết bị thông minh, bạn nên giảm thiểu tiếp xúc với ánh sáng bằng cách giảm độ sáng và bật bộ lọc ánh sáng xanh.

Rửa mặt bằng nước ấm

Bức xạ có ở khắp nơi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vì vậy, rửa mặt trước khi ngủ rất quan trọng. Rửa mặt bằng nước ấm trước khi ngủ sẽ rửa sạch những hạt bức xạ và bụi lưu lại trên da mặt, một làn da sạch sẽ giúp bạn có một giấc ngủ ngon.

Tắt các thiết bị gây âm thanh trước khi đi ngủ

Một giờ trước khi ngủ, hãy tắt tivi, máy tính và chuông điện thoại để cơ thể được thoải mái và thư giãn. Nếu nói chuyện điện thoại hay xem tivi… làm cơ thể phóng thích hormon, nó có tác động tương tự lên cơ thể khi bạn bị căng thẳng. Hơn nữa, các nghiên cứu gần đây còn chỉ ra rằng ánh sáng màu xanh phát ra điện thoại của bạn sẽ ức chế melatonin - một hormon có liên quan đến giấc ngủ và nhịp sinh học của cơ thể sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn. Vì vậy, cần phải tắt các thiết bị âm thanh, điện thoại 1 giờ trước khi đi ngủ và không bao giờ sử dụng các thiết bị này khi bạn còn đang ở trên giường.