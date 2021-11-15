Những lời khuyên về dinh dưỡng 'tồi tệ' nhất mà bạn từng nghe qua

Sức khỏe 15/11/2021 07:24

Những lời khuyên về dinh dưỡng mà người khác dành cho bạn không phải lúc nào cũng tốt và đạt hiệu quả. Vật nên, bạn cần lưu ý những lời khuyên sau đây về sức khoẻ, nhất là khi bạn đang trong quá trình giảm cân.

Bạn sẽ ngạc nhiên về những lời khuyên dinh dưỡng mà một số người đưa ra.

"Ngừng ăn những thực phẩm chứa gluten"

Nhiều người tin rằng gluten (loại protein được tìm thấy chủ yếu trong lúa mì, lúa mạch và lúa mạch đen) có hại cho cơ thể con người. Vì vậy, bạn nên tránh chúng nếu muốn giảm cân. Song, nhà dinh dưỡng học Georgie Fear kịch liệt phản đối với điều này: "Ngay cả khi chế độ ăn không chứa gluten khiến bạn tránh xa bánh mì, bạn vẫn có rất nhiều đồ ăn ngon không chứa gluten như bánh quy và bánh ngọt. Chúng cũng có thể đưa tất cả những calo đó trở lại chế độ ăn uống của bạn. Thêm vào đó, các sản phẩm không chứa gluten đắt thường hơn nhiều, vì vậy bạn cũng sẽ tiêu nhiều tiền hơn.

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"Tập thể dục là chìa khóa"

Devon Golem từ Đại học New Mexico giải thích rằng có một nghiên cứu khoa học chứng minh rằng việc thay đổi chế độ ăn uống của bạn có tác dụng tốt hơn nhiều so với việc chỉ tập thể dục nhiều. Tập thể dục thường xuyên giúp giảm cân tạm thời. Nếu muốn giảm cân lâu dài, bạn cần kết hợp tập thể dục và ăn kiêng lành mạnh.

"Miễn là thực phẩm lành mạnh, không quan trọng bạn ăn bao nhiêu"

Điều này hoàn toàn là sai lầm. Các loại hạt, quả bơ và dầu ô liu có vẻ là những lựa chọn rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bạn ăn quá nhiều các sản phẩm này, bạn sẽ tăng cân. 

Lượng calo dư thừa bạn đã tiêu thụ sẽ được lưu trữ dưới dạng chất béo. Georgie Fear giải thích: "Cách tốt nhất để duy trì sự trao đổi chất và giảm mỡ không phải là giảm nguyên một chiếc bánh pizza, mà là ăn một ít mỗi ngày, rèn luyện sức khỏe vài lần một tuần và ngủ đủ giấc".

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"Bạn chỉ phải lo lắng về chế độ ăn kiêng và tập thể dục"

Có nhiều điều khác ảnh hưởng đến việc giảm hoặc tăng cân của bạn. Một số điều này là giấc ngủ, căng thẳng và môi trường xung quanh. Nếu bạn ngủ ít hơn, bạn sẽ tăng cân hơn. Việc căng thẳng đặc biệt gây tăng cân khi nó kết hợp với ăn quá nhiều và uống rượu. Còn với sự căng thẳng mãn tính ảnh hưởng đến nội tiết tố của bạn và khiến bạn muốn ăn nhiều hơn.

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