Nghệ tây được lấy từ hoa của cây Crocus sativus L. Những bông hoa này chỉ nở một lần trong năm và được hái cẩn thận bằng tay để tránh làm hỏng chúng.

Saffron chứa đầy các hợp chất dễ bay hơi như crocin, picrocrocin, safranal và kaempferol, chất chống oxy hóa được tìm thấy trong cánh hoa, nó có thể hữu ích trong việc chống lại một số bệnh bao gồm các vấn đề tim mạch, rối loạn tâm trạng và thậm chí cả bệnh tiểu đường.

Ngày nay, hầu hết nghệ tây trên thế giới được trồng ở Iran, Ấn Độ và Hy Lạp.

Các đầu nhụy (các đầu tiếp nhận phấn hoa) của những bông hoa này sau đó được thu thập và sấy khô để tạo thành sợi nghệ tây. Quá trình công phu này khiến nghệ tây trở thành một trong những loại gia vị đắt nhất thế giới.

Lợi ích của Saffron đối với nam giới

Saffron có thể đặc biệt có lợi cho nam giới theo nhiều cách.

1. Cải thiện lo lắng và trầm cảm

Hơn 5 triệu nam giới ở Hoa Kỳ được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm mỗi năm. Tuy nhiên, các chuẩn mực xã hội coi trầm cảm là "vấn đề của phụ nữ" và không khuyến khích nhiều nam giới tìm cách điều trị.

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Saffron chứa các hợp chất dễ bay hơi có thể có tác động tích cực đến hệ thần kinh. Một số nghiên cứu đã chứng minh lợi ích của nghệ tây như một chất cải thiện tâm trạng tự nhiên và chống trầm cảm. Một nghiên cứu năm 2020 đã liên kết việc sử dụng nghệ tây với việc cải thiện chức năng nhận thức ở bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer.

Saffron có thể được tiêu thụ dưới dạng chiết xuất từ ​​nhụy hoa hoặc chiết xuất từ ​​cánh hoa để điều trị trầm cảm và các rối loạn thần kinh khác.

2. Điều trị vô sinh

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Nghệ tây từ lâu đã được sử dụng như một phương pháp điều trị tự nhiên cho bệnh vô sinh nam giới.

Các nghiên cứu gần đây được thực hiện về tác động của việc tiêu thụ nghệ tây đối với nam giới bị vô sinh đã cho thấy nhiều kết quả khác nhau. Saffron giúp tăng khả năng vận động và kích thước của tinh trùng. Tuy nhiên, nó không giúp tăng số lượng tinh trùng.

3. Giúp giảm rối loạn cương dương và tăng ham muốn

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Mặc dù nghệ tây có thể không giúp tăng số lượng tinh trùng, nhưng nó có thể giúp tăng cơ hội thụ thai ở các cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc thụ thai.

Một số nghiên cứu đã chứng minh tác dụng tích cực của việc tiêu thụ nghệ tây trong việc điều trị rối loạn cương dương và tăng ham muốn tình dục của nam giới.

Trong một nghiên cứu gần đây, 20 người đàn ông bị rối loạn cương dương đã được điều trị bằng 200 mg nghệ tây mỗi ngày. Khả năng tình dục của họ được cải thiện đáng kể trong khoảng thời gian 10 ngày.

4. Cải thiện hiệu suất tập thể dục và giảm đau nhức cơ

Chiết xuất và bổ sung nghệ tây giúp tăng lưu lượng máu và oxy đến các cơ. Do đó, chúng có thể đặc biệt hữu ích cho nam giới đang tập luyện cường độ cao và các vận động viên sức bền.

Một nghiên cứu năm 2015 đã chứng minh rằng tiêu thụ 300 mg nghệ tây mỗi ngày giúp giảm mức độ đau khi tập thể dục cường độ cao.

5. Ngăn ngừa bệnh tim

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Do những khác biệt về sinh lý khác nhau, nam giới có nguy cơ mắc bệnh tim cao gấp đôi phụ nữ tiền mãn kinh.

Saffron chứa nhiều khoáng chất có lợi như thiamin và riboflavin giúp thúc đẩy chức năng tim mạch và giúp ngăn ngừa các cơn đau tim ở cả nam và nữ.

Những cách tốt nhất để sử dụng Saffron

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Bạn có thể thêm một vài sợi saffron vào thức uống protein hoặc đồ uống yêu thích khác của mình. Bạn cũng có thể mua các chất bổ sung hoặc chiết xuất nghệ tây tại cửa hàng thực phẩm sức khỏe yêu thích của bạn hoặc mua trực tuyến từ các nguồn uy tín.

Những lưu ý khi sử dụng Saffron

Ảnh minh họa: Internet

Không khuyến khích tiêu thụ nghệ tây với liều lượng lớn. Tiêu thụ quá nhiều nghệ tây có thể dẫn đến vàng da hoặc mắt. Không bao giờ tiêu thụ liều cao hơn 12 gam mỗi ngày vì nó có thể gây tử vong.

Tác dụng phụ của việc sử dụng Saffron

Ảnh minh họa: Internet

Saffron là một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên và hiếm khi gây ra tác dụng phụ. Tuy nhiên, một số người có thể gặp các triệu chứng sau khi họ tiêu thụ nghệ tây như:

Buồn nôn hoặc tiêu chảy

Buồn ngủ

Đau đầu

Sự lo ngại, lo lắng

Theo Emedihealth