Những lợi ích sức khỏe 'vượt trội' của nhụy hoa nghệ tây Saffron đối với nam giới, đặc biệt hiệu quả với bệnh vô sinh

Sức khỏe 03/04/2022 17:26

Nhụy hoa nghệ tây là một thành phần rất được yêu thích và chúng có lợi theo vô số cách. Ngoài hương thơm và màu sắc riêng biệt, nghệ tây còn được biết đến rộng rãi vì các đặc tính chữa bệnh của nó.

Những lợi ích sức khỏe 'vượt trội' của nhụy hoa nghệ tây Saffron đối với nam giới, đặc biệt hiệu quả với bệnh vô sinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Saffron chứa đầy các hợp chất dễ bay hơi như crocin, picrocrocin, safranal và kaempferol, chất chống oxy hóa được tìm thấy trong cánh hoa, nó có thể hữu ích trong việc chống lại một số bệnh bao gồm các vấn đề tim mạch, rối loạn tâm trạng và thậm chí cả bệnh tiểu đường. 

Nghệ tây được lấy từ hoa của cây Crocus sativus L. Những bông hoa này chỉ nở một lần trong năm và được hái cẩn thận bằng tay để tránh làm hỏng chúng.

Các đầu nhụy (các đầu tiếp nhận phấn hoa) của những bông hoa này sau đó được thu thập và sấy khô để tạo thành sợi nghệ tây. Quá trình công phu này khiến nghệ tây trở thành một trong những loại gia vị đắt nhất thế giới.

Ngày nay, hầu hết nghệ tây trên thế giới được trồng ở Iran, Ấn Độ và Hy Lạp. 

Lợi ích của Saffron đối với nam giới

Saffron có thể đặc biệt có lợi cho nam giới theo nhiều cách.

1. Cải thiện lo lắng và trầm cảm

Hơn 5 triệu nam giới ở Hoa Kỳ được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm mỗi năm. Tuy nhiên, các chuẩn mực xã hội coi trầm cảm là "vấn đề của phụ nữ" và không khuyến khích nhiều nam giới tìm cách điều trị.

Những lợi ích sức khỏe 'vượt trội' của nhụy hoa nghệ tây Saffron đối với nam giới, đặc biệt hiệu quả với bệnh vô sinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Saffron chứa các hợp chất dễ bay hơi có thể có tác động tích cực đến hệ thần kinh. Một số nghiên cứu đã chứng minh lợi ích của nghệ tây như một chất cải thiện tâm trạng tự nhiên và chống trầm cảm. Một nghiên cứu năm 2020 đã liên kết việc sử dụng nghệ tây với việc cải thiện chức năng nhận thức ở bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer. 

Saffron có thể được tiêu thụ dưới dạng chiết xuất từ ​​nhụy hoa hoặc chiết xuất từ ​​cánh hoa để điều trị trầm cảm và các rối loạn thần kinh khác.

2. Điều trị vô sinh

Những lợi ích sức khỏe 'vượt trội' của nhụy hoa nghệ tây Saffron đối với nam giới, đặc biệt hiệu quả với bệnh vô sinh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nghệ tây từ lâu đã được sử dụng như một phương pháp điều trị tự nhiên cho bệnh vô sinh nam giới.

Các nghiên cứu gần đây được thực hiện về tác động của việc tiêu thụ nghệ tây đối với nam giới bị vô sinh đã cho thấy nhiều kết quả khác nhau. Saffron giúp tăng khả năng vận động và kích thước của tinh trùng. Tuy nhiên, nó không giúp tăng số lượng tinh trùng.

3. Giúp giảm rối loạn cương dương và tăng ham muốn

Những lợi ích sức khỏe 'vượt trội' của nhụy hoa nghệ tây Saffron đối với nam giới, đặc biệt hiệu quả với bệnh vô sinh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù nghệ tây có thể không giúp tăng số lượng tinh trùng, nhưng nó có thể giúp tăng cơ hội thụ thai ở các cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc thụ thai.  

Một số nghiên cứu đã chứng minh tác dụng tích cực của việc tiêu thụ nghệ tây trong việc điều trị rối loạn cương dương và tăng ham muốn tình dục của nam giới.

Trong một nghiên cứu gần đây, 20 người đàn ông bị rối loạn cương dương đã được điều trị bằng 200 mg nghệ tây mỗi ngày. Khả năng tình dục của họ được cải thiện đáng kể trong khoảng thời gian 10 ngày. 

4. Cải thiện hiệu suất tập thể dục và giảm đau nhức cơ

Chiết xuất và bổ sung nghệ tây giúp tăng lưu lượng máu và oxy đến các cơ. Do đó, chúng có thể đặc biệt hữu ích cho nam giới đang tập luyện cường độ cao và các vận động viên sức bền.

Một nghiên cứu năm 2015 đã chứng minh rằng tiêu thụ 300 mg nghệ tây mỗi ngày giúp giảm mức độ đau khi tập thể dục cường độ cao.

Những lợi ích sức khỏe 'vượt trội' của nhụy hoa nghệ tây Saffron đối với nam giới, đặc biệt hiệu quả với bệnh vô sinh - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Do những khác biệt về sinh lý khác nhau, nam giới có nguy cơ mắc bệnh tim cao gấp đôi phụ nữ tiền mãn kinh.

Saffron chứa nhiều khoáng chất có lợi như thiamin và riboflavin giúp thúc đẩy chức năng tim mạch và giúp ngăn ngừa các cơn đau tim ở cả nam và nữ. 

Những cách tốt nhất để sử dụng Saffron

Những lợi ích sức khỏe 'vượt trội' của nhụy hoa nghệ tây Saffron đối với nam giới, đặc biệt hiệu quả với bệnh vô sinh - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể thêm một vài sợi saffron vào thức uống protein hoặc đồ uống yêu thích khác của mình. Bạn cũng có thể mua các chất bổ sung hoặc chiết xuất nghệ tây tại cửa hàng thực phẩm sức khỏe yêu thích của bạn hoặc mua trực tuyến từ các nguồn uy tín.

Những lưu ý khi sử dụng Saffron

Những lợi ích sức khỏe 'vượt trội' của nhụy hoa nghệ tây Saffron đối với nam giới, đặc biệt hiệu quả với bệnh vô sinh - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Không khuyến khích tiêu thụ nghệ tây với liều lượng lớn. Tiêu thụ quá nhiều nghệ tây có thể dẫn đến vàng da hoặc mắt. Không bao giờ tiêu thụ liều cao hơn 12 gam mỗi ngày vì nó có thể gây tử vong.

Tác dụng phụ của việc sử dụng Saffron

Những lợi ích sức khỏe 'vượt trội' của nhụy hoa nghệ tây Saffron đối với nam giới, đặc biệt hiệu quả với bệnh vô sinh - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Saffron là một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên và hiếm khi gây ra tác dụng phụ. Tuy nhiên, một số người có thể gặp các triệu chứng sau khi họ tiêu thụ nghệ tây như:

 

  • Buồn nôn hoặc tiêu chảy
  • Buồn ngủ
  • Đau đầu
  • Sự lo ngại, lo lắng

Theo Emedihealth

Hộ chiếu vaccine vẫn được cấp bình thường cho người làm mất giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19

Hộ chiếu vaccine vẫn được cấp bình thường cho người làm mất giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19

Việc cấp hộ chiếu vaccine Covid-19 sẽ không bị ảnh hưởng gì nếu như người làm mất giấy chứng nhận tiêm chủng đã được cập nhật các mũi tiêm của mình lên hệ thống.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc sức khỏe nam giới cách uống nhụy hoa nghệ tây công dụng của nhuỵ hoa nghệ tây saffron

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 36 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 47 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 31 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm