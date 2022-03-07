Nếu bạn đang lo lắng về việc bạn có thể bị trầm cảm, thì điều quan trọng nhất bạn cần làm là tìm kiếm sự giúp đỡ để tránh cho bệnh ngày càng nặng hơn

Trầm cảm là một trong những căn bệnh về tâm lý phổ biến mà nhiều người gặp phải và rất khó để nhận ra chúng

Dưới đây là những câu hỏi có thể tìm ra rằng liệu bạn hoặc người bạn yêu thương có dấu hiệu của bệnh trầm cảm hay không

Báo The Sun trước đây đã ra mắt chiến dịch "Bạn không đơn độc" để nhắc nhở những người đang phải đối mặt với khoảng thời gian khó khăn rằng đâu đó vẫn còn có hy vọng

Cấc chuyên gia tại Patient Access đã thiết kế ra hệ thống bảng câu hỏi nhằm giúp bạn có thể xác định nếu bạn đang tìm kiếm sự trợ giúp

Cảm thấy buồn bã

Những câu hỏi dưới dạng có nhiều sự lựa chọn và đầu tiên bạn sẽ được hỏi nếu bạn đang chịu đựng từ những cảm giác buồn bã, tuyệt vọng hay trống rỗng

Bạn sẽ được yêu cầu đánh giá thang điểm cho điều này theo các mức độ: Nếu bạn không bao giờ cảm thấy như vậy; Nếu bạn thi thoảng cảm thấy như vậy; nếu bạn thường cảm thấy như vậy( một lần một tuần hoặc nhiều hơn) hoặc nếu ban cảm thấy như vậy mỗi ngày

Điều này rất đáng để lưu ý, các chuyên gia cho rằng cảm giác buồn rầu và tuyệt vọng là những dấu hiệu của trầm cảm và nếu bạn không trải qua những dấu hiệu này, thì có khả năng rằng bạn không bị trầm cảm. Tuy nhiên, bệnh trầm cảm không chỉ có những dấu hiệu giống nhau như vậy

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mất đi niềm vui thích

Câu hỏi thứ hai được đưa ra là liệu bạn có cảm thấy khó khăn trong việc tìm thấy sự thỏa mãn trong những hoạt động mà bạn từng yêu thích, bạn cần trả lời "CÓ", "KHÔNG", hoặc "THÌNH THOẢNG"

Các chuyên gia cho rằng " Dấu hiệu phổ biến nhất của bệnh trầm cảm là cảm giác rằng bạn không thể tham gia vào cuộc sống hoặc không còn ưa thích các hoạt động bạn từng thích trước đây"

"Nếu bạn từ bỏ những hoạt động mà bạn từng thích, đây có thể là dấu hiệu của chứng bệnh này"

Thay đổi trong cảm giác thèm ăn

Tiếp theo bạn sẽ được hỏi nếu sự thèm ăn của bạn đã thay đổi và bạn có thể trả lời từ "Có, tôi không còn ăn nhiều như trước đây nữa", "KHÔNG" hoặc "THỈNH THOẢNG"

Mất đi hứng thú trong việc ăn uống có thể là dấu hiệu của trầm cảm và bỏ bữa là cực kì nguy hiểm

Các chuyên gia giải thích: "Nếu bạn nhận thấy rằng bạn đang bỏ bữa, hoặc không có dấu hiệu thấy đói, hãy chắc chắn rằng bạn đề cập dấu hiệu này cho bác sĩ điều trị tâm lý của bạn

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thiếu năng lượng

Bạn cũng có thể được hỏi rằng bạn có đang bị thiếu năng lượng và động lực hay không, trả lời "CÓ", "KHÔNG", "THỈNH THOẢNG"

Các chuyên gia cho hay điều này cũng có thể là dấu hiệu của trầm cảm nếu kết hợp với những triệu chứng khác

Họ ch biết thêm :" Năng lượng thấp cũng có thể liên quan đến các bệnh khác như tuyến giáp hoạt động kém , bệnh tiểu đường hoặc ngưng thở khi ngủ "

Ham muốn tình dục thấp

Bạn cũng được hỏi nếu ham muốn tình dục của bạn giảm đi bởi vì ham muốn tình dục cũng có mối liên hệ tới trầm cảm

Các chuyên gia giải thích: "Nhiều người bị trầm cảm báo cáo về việc suy giảm hứng thú trong quan hệ tình dục, vì vậy nếu bạn đang gặp phải tình trạng này bên cạnh những triệu chứng khác thì có thể liên quan tới căn bệnh trầm cảm"

Nhưng cần phải chú ý rằng nó cũng liên quan đến một loại những loại thuốc

Giấc ngủ

Bạn sẽ được hỏi thăm về giấc ngủ, để xem bạn có gặp vấn đề nào về giấc ngủ hay không

"Cho dù bạn cảm thấy khó đi vào giấc ngủ ngay từ đầu, thường xuyên thức giấc, hoặc thức dậy ở những giờ bất thường, thì tất cả những điều này đều có thể liên quan đến vấn đề sức khỏe tinh thần này"

Những suy nghĩ quấy rối

Tiếp đến, bạn sẽ được hỏi nếu bạn có những suy nghĩ tự làm hại bản thân hoặc suy nghĩ về việc kết liễu đời mình

Nếu bạn từng trải qua những suy nghĩ về việc tự sát, hoặc bạn có nguy cơ làm đau bản thân mình, điều quan trọng là bạn cần tìm kiếm sự giúp đỡ ngay lập tức.

Sau khi trả lời xong câu hỏi cuối cùng, bạn sẽ được cung cấp các thông tin hữu ích.

Nếu bạn đang bị tràm cảm, những dấu hiệu của bạn có thể gợi ý rằng bạn cần tìm kiếm sự cứu hộ khẩn cấp. Đôi khi cần một khoảng thời gian để có được sự giới thiệu đến các dịch vụ sức khỏe tâm thần, trong khi đó bạn có thể liên hệ với những nơi như Samaritans hoặc Mind

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet