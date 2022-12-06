Một cơn đau tim xảy ra khi nguồn cung cấp máu cho tim của bạn bị tắc nghẽn, thường là do cục máu đông. Một trong những dấu hiệu phổ biến và được biết đến rộng rãi nhất của cơn đau tim là đau ngực, đặc trưng bởi cảm giác áp lực, căng hoặc bóp trong lồng ngực của bạn. Cảm giác này thường bắt đầu ở giữa ngực và có thể lan đến các bộ phận khác của cơ thể, chẳng hạn như cổ, hàm, tai, cánh tay hoặc cổ tay.

Tuy nhiên, đau ngực không phải là triệu chứng duy nhất của cơn đau tim và đôi khi mọi người có thể gặp các dấu hiệu nhẹ hơn và ít rõ ràng hơn mà có thể không ngay lập tức tấn công họ như một cơn đau tim. Nghiên cứu trường hợp về các triệu chứng ít rõ ràng hơn

Ảnh minh họa: Internet John, một tài xế xe tải 62 tuổi, đã chia sẻ trải nghiệm của mình khi bị đau tim và thậm chí không nhận ra điều đó, thông qua Chest Heart and Stroke Scotland (CHSS). Khi đang lái xe ở Scotland, John cảm thấy “nóng và đổ mồ hôi trong vài phút.” “Đó là cảm giác tôi chưa từng có trước đây,” anh nói. Anh ấy tấp vào chiếc xe tải của mình và nghỉ ngơi trong 20 phút. Chẳng mấy chốc, anh ấy cảm thấy “hoàn toàn ổn” và bắt đầu lái xe trở lại.

Một năm sau, một bác sĩ nói với John rằng những gì anh ấy trải qua thực chất là một cơn đau tim. Các triệu chứng ít gặp hơn cần lưu ý Ảnh minh họa: Internet Theo CHSS, ngoài cảm giác nóng và đổ mồ hôi, còn có những dấu hiệu đau tim khác ít rõ ràng hơn mà mọi người nên biết. Một số trong số này bao gồm: - Cảm thấy hoặc bị bệnh - Trông xám và nhợt nhạt - Cảm thấy nói chung là không khỏe - Cảm thấy sợ hãi Các dấu hiệu khác của cơn đau tim Các dấu hiệu quan trọng khác của cơn đau tim bao gồm: - Đau ở cổ, hàm, lưng, xuống cánh tay trái hoặc xuống cả hai cánh tay - Bồn chồn hoặc lo lắng - Khó thở - Chóng mặt Các triệu chứng có thể khác nhau ở nam và nữ Ảnh minh họa: Internet Các triệu chứng phổ biến liên quan đến cơn đau tim có thể khác nhau ở nam và nữ. Phụ nữ ít cảm thấy đau ngực hơn so với nam giới và có nhiều khả năng gặp các dấu hiệu khác nêu trên. Đau tim là một trường hợp cấp cứu y tế và bạn nên gọi xe cứu thương ngay lập tức nếu bạn hoặc bất kỳ ai xung quanh bạn bị đau tim. Yếu tố rủi ro Ảnh minh họa: Internet Bệnh mạch vành là nguyên nhân hàng đầu gây ra các cơn đau tim. Một số yếu tố sức khỏe và lối sống có thể khiến bạn tăng nguy cơ mắc các bệnh về sức khỏe bao gồm: - Hút thuốc - Ăn nhiều chất béo - Bệnh tiểu đường - Cholesterol cao - Tăng huyết áp - Thừa cân hoặc béo phì Theo Times of Inida

Chỉ cần một vài thao tác nhỏ này, đánh bại chứng đau cổ, vai, gáy khó chịu trong tích tắc Theo thống kê, trung bình một người trưởng thành dành khoảng 2-4 giờ mỗi ngày để đánh máy tính và vuốt trên điện thoại của họ. Không có gì ngạc nhiên khi chứng nghiện kỹ thuật số này thường dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nhất định, việc liên tục nhìn xuống thiết bị của bạn sẽ gây thêm áp lực lên phía trước và sau cổ của bạn.

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