Giảm cân "thần tốc" với 4 loại trái cây trứ danh "chiến thần diệt mỡ" đã ngon giá lại cực hời

Tập thể dục thường xuyên có thể là yoga, tập gym hoặc đi bộ buổi sáng đơn giản là rất quan trọng, nhưng quan trọng không kém là chế độ ăn uống mà bạn tuân theo cần phải có kế hoạch. Trong kế hoạch này, hãy đảm bảo bạn bao gồm các loại trái cây theo mùa chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cần thiết.

Cách tốt nhất để duy trì một chế độ ăn uống cân bằng là bao gồm các loại thực phẩm ít chất béo và ít calo trong bữa ăn của bạn.

Trái cây giàu chất xơ giúp tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa và nên được tiêu thụ thường xuyên để ngăn ngừa đầy hơi. Hãy ăn nhẹ những thứ này hoặc dùng chúng như một bữa ăn để giảm cân!

Nghe có vẻ sáo rỗng nhưng ăn một quả táo mỗi ngày sẽ giúp bác sĩ tránh xa. Táo là siêu trái cây vì chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng. Từ vitamin B, chất duy trì số lượng hồng cầu, đến chất chống oxy hóa, giúp chúng ta chống lại bệnh tật, táo có tất cả những gì chúng ta cần!

Ảnh minh họa: Internet

Chúng chứa ít calo và giàu chất xơ, chúng cũng đã được tìm thấy để hỗ trợ giảm cân. Ăn táo thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường, giảm cholesterol, giúp chống lại bệnh tim, giữ cho trí não của bạn nhạy bén và bảo vệ chống lại bệnh hen suyễn.

Lê

Lê không chỉ chứa nhiều vitamin C và K mà còn chứa nhiều chất xơ. Chất xơ được biết là có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giảm mức cholesterol và giúp giảm cân. Lê cũng rất giàu chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật thiết yếu, không có chất béo và cholesterol.

Cam

Ảnh minh họa: Internet

Cam có hàm lượng calo thấp, nhiều vitamin C và chất xơ. Ăn toàn bộ trái cam thay vì uống nước ép trái cây không chỉ khiến lượng calo thấp hơn mà còn làm tăng cảm giác no. Nếu bạn đang cố gắng giảm cân, có thể ăn cam hơn là uống nước cam.

Các loại quả hạch

Trái cây ngọt bao gồm đào, quả xuân đào, anh đào và mơ. Trái cây này chứa ít calo và giàu chất dinh dưỡng như vitamin C và A nên rất tốt cho những người đang cố gắng giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

Các quả này có thể được ăn tươi, cắt nhỏ trong các món salad trái cây, trộn vào một món cháo thơm ngon, hoặc thậm chí nướng hoặc thêm vào các món mặn như món hầm. Những chất chống oxy hóa này đóng nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể bạn, bao gồm bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại do các phân tử gọi là gốc tự do gây ra và giảm các quá trình viêm có thể làm tăng nguy cơ mắc một số hệ tiêu hóa.

Theo Femina