Những cách dễ nhất sau đây có thể giảm đau cổ và cải thiện tư thế của bạn tại nhà.

Phải làm gì :

Kết quả : Một quả bóng tennis sẽ giúp bạn khôi phục khả năng vận động của cổ bằng cách tác động sâu vào mô mềm và phá vỡ sự căng cứng và cứng của cơ.

2. Tư thế cánh cung (Bow pose)

Phải làm gì :

Nằm sấp, chống cằm trên sàn và đặt hai tay sang hai bên.

Gập đầu gối để gót chạm mông.

Nắm lấy cổ chân của bạn bằng cả hai tay.

Hít vào và nâng gót chân của bạn lên trần nhà và đùi của bạn cách xa sàn nhà. Kéo thân trên của bạn và đầu khỏi sàn cùng một lúc.

Giữ nguyên tư thế trong 10 giây.

Từ từ hạ thấp cơ thể xuống sàn khi thở ra.

Kết quả : Tư thế cánh cung sẽ giúp bạn cố định vai tròn bằng cách mở ra từ phía trước và củng cố cơ lưng của bạn.

3. Tư thế lạc đà (Camel pose)

Phải làm gì :

Quỳ trên sàn, đặt hai đầu gối rộng bằng hông và đùi vuông góc với mặt đất.

Đặt tay lên phía sau xương chậu, lòng bàn tay đặt trên đỉnh mông.

Nhẹ nhàng kéo cơ thể về phía trước và ngả phần thân trên về phía sau.

Ôm chân của bạn bằng cả hai tay. Nếu không thể, hãy xoay các ngón chân của bạn xuống dưới để nâng cao gót chân để bạn có thể giữ chúng bằng tay.

Cúi đầu ra sau và giữ nguyên tư thế trong khoảng 30-60 giây, sau đó trở lại vị trí ban đầu.

Kết quả : Tư thế lạc đà sẽ giúp bạn giảm căng cứng cơ cổ và tăng khả năng vận động ở khu vực này.

4. Tư thế rắn hổ mang (Cobra pose)

Phải làm gì :

Nằm sấp, duỗi thẳng hai chân ra sau và đặt hai bàn chân trên sàn.

Chống tay xuống sàn ngay dưới vai.

Hít vào và bắt đầu nâng ngực lên khỏi sàn bằng cách duỗi thẳng tay. Ấn xương cụt về phía sàn và uốn cong cột sống của bạn bằng cách từ từ hạ đầu về phía sau cho đến khi bạn cảm thấy người căng ra.

Giữ nguyên tư thế trong khoảng 15-30 giây, sau đó thả người trở lại sàn và thở ra.

Kết quả : Tư thế rắn hổ mang sẽ giúp bạn kéo dài các cơ phía trước của cổ và điều chỉnh lại vai để khôi phục đường cong tự nhiên ở cột sống của bạn.

5. Bài tập gập cằm

Phải làm gì :

Ngồi thẳng lưng và đặt các ngón tay lên cằm.

Giữ mắt nhìn về phía đường chân trời, nhẹ nhàng đẩy cằm về phía cổ họng cho đến khi bạn cảm thấy căng ở đỉnh đầu.

Giữ nguyên tư thế trong 5 giây, sau đó lại đưa cằm về phía trước.

Lặp lại 10 lần.

Kết quả : Bài tập gập cằm sẽ giúp bạn căn thẳng đầu qua thân mình, giảm bớt sự chèn ép lên cột sống và giảm căng cơ cổ.

Theo Brightside