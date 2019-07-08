Phương pháp System - I do GS Itano Satoshi – Chủ tịch Bệnh viện Kurume Chou (Nhật Bản) phát minh và đăng ký bản quyền tại Nhật Bản. Trên cơ sở truyền hóa chất động mạch gan truyền thống, System - I đưa thêm một vi ống thông (micro - catheter) vào trong lòng catheter từ vị trí đặt ở động mạch đùi hoặc động mạch cánh tay của người bệnh. Cải tiến này cho phép hóa chất điều trị tiếp cận gần nhất với khối u gan, từ đó có thể tiêu diệt khối u hiệu quả mà không ảnh hưởng đến phần nhu mô gan lành.

Cùng với một số ít bệnh viện công lập, Vinmec là bệnh nhân tư nhân đầu tiên tại Việt Nam tiếp nhận chuyển giao công nghệ truyền động mạch gan siêu chọn lọc System I điều trị ung thư gan từ Nhật Bản.

Cùng với một số ít bệnh viện công, Vinmec là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Việt Nam được Bệnh viện Kurume Chou chuyển giao công nghệ Truyền hóa chất động mạch gan siêu chọn lọc System – I.

Để chuyển giao công nghệ System – I cho Vinmec, Bệnh viện Kurume Chou sẽ định kỳ cử bác sĩ sang Việt Nam làm việc, tham dự các hội thảo và giảng dạy; đồng thời Kurume Chou cũng tiếp nhận các bác sĩ Vinmec sang Nhật Bản để học tập. Song song với chương trình đào tạo chuyên sâu về ung thư gan, Bệnh viện Kurume Chou và Vinmec cũng hợp tác phát triển năng lực đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng thông qua đào tạo, nghiên cứu hàn lâm, các chương trình nghiên cứu tiềm năng.

Nguyên lý của System - I tuy đơn giản nhưng đạt hiệu quả đột phá. Kể từ khi áp dụng đến nay, kết hợp với phương pháp truyền hóa chất động mạch gan, Bệnh viện Kurume Chou đã điều trị thành công trên 30.000 ca ung thư gan nguyên phát và ung thư di căn gan, giúp kéo dài thời gian và chất lượng sống vượt trội cho người bệnh so với các phương pháp khác.

Tôi rất bất ngờ khi tại Việt Nam có một bệnh viện sở hữu cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại như Vinmec.

“Vinmec là một trong những bệnh viện hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, các bác sĩ luôn sẵn sàng tiếp cận với các phương pháp điều trị tiên tiến. Vì thế, sau khi cân nhắc kỹ, chúng tôi đã quyết định hợp tác và chuyển giao công nghệ System –I cho Vinmec” – GS Itano chia sẻ.

Ung thư là một trong những lĩnh vực mũi nhọn, được tập trung đầu tư trọng điểm của Hệ thống Y tế Vinmec. Trong đó, riêng lĩnh vực ung thư gan, Vinmec đã làm chủ hầu hết các phương pháp điều trị tiên tiến trên thế giới như ghép gan, phẫu thuật cắt gan, đốt sóng cao tần (RFA), nút hóa chất động mạch gan (TACE, DebTACE), nút mạch bằng hạt vi cầu phóng xạ, điều trị đích... Đặc biệt, Vinmec là bệnh viện tiên phong ở Việt Nam áp dụng ghép tế bào gốc chữa xơ gan với nhiều kết quả khả quan.

Hiện tại, Vinmec đã làm chủ hầu hết các phương pháp điều trị tiên tiến trên thế giới như ghép gan, phẫu thuật cắt gan, đốt sóng cao tần (RFA), nút hóa chất động mạch gan (TACE, DebTACE), nút mạch bằng hạt vi cầu phóng xạ, điều trị đích... trong ung thư gan.

Phát biểu về thỏa thuận tiếp nhận chuyển giao và áp dụng phương pháp System - I, TS Phùng Nam Lâm, Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec khẳng định: “Với việc tiếp cận thêm một phương pháp điều trị ung thư hiện đại, Vinmec sẽ hoàn thiện mô hình điều trị ung thư gan đa mô thức và đem đến cho người bệnh những giải pháp điều trị toàn diện, đạt hiệu quả tối ưu”.

Ung thư gan là ung thư gây tử vong cao thứ 2 tại Việt Nam với khoảng 25 nghìn ca mỗi năm. Do đó, việc Vinmec hợp tác chuyên sâu và toàn diện với Bệnh viện Kurume Chou không chỉ góp phần hiện thực hóa mục tiêu cung cấp dịch vụ y tế tiêu chuẩn quốc tế trên toàn Hệ thống; mà còn có vai trò quan trọng, góp phần đưa các phương pháp điều trị tiên tiến nhất thế giới về Việt Nam.

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Thông tin về Bệnh viện Kurume Chou & GS Itano Satoshi

Bệnh viện Kurume Chou là bệnh viện chuyên sâu về ung thư gan, được thành lập năm 2015 trên cơ sở phát triển mở rộng Phòng khám Itano Clinic thành lập năm 2011. Bác sĩ Itano Satoshi – Chủ tịch Bệnh viện Kurume Chou đã dành trọn tâm huyết nghiên cứu điều trị ung thư biểu mô tế bào gan tiến triển bằng các liệu pháp truyền hóa chất động mạch gan, TACE và “System - I”. Trong 10 năm qua, ông là người tiên phong áp dụng phương pháp truyền hóa chất động mạch gan trong chữa trị ung thư đại tràng, ung thư dạ dày, ung thư ống mật, ung thư vú, ung thư tụy do ung thư gan di căn, và đạt được nhiều kết quả khả quan. Trung bình, mỗi tháng ông thực hiện 80 -100 ca can thiệp mạch điều trị bệnh ung thư gan tiến triển.

Địa chỉ Bệnh viện Kurume Chou: 2-3-8, Komorino, Kurume-shi, Fukuoka-ken, Nhật Bản.

Thông tin về Hệ thống Y tế Vinmec

Hệ thống Y tế Vinmec là hệ thống y tế phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam ra đời năm 2012 do Tập đoàn Vingroup đầu tư phát triển. Vinmec cũng là hệ thống Y tế tư nhân duy nhất tại Việt Nam phát triển theo mô hình y tế hàn lâm với 3 hợp phần gắn kết chặt chẽ theo mô hình chuẩn của các hệ thống y tế hàng đầu thế giới: Chuỗi bệnh viện – chuỗi các Viện nghiên cứu - Hợp tác đào tạo y khoa cùng Đại học Tổng hợp VinUni (một Đại học phi lợi nhuận của Tập đoàn Vingroup, tuyển sinh từ 2020).

Hiện Vinmec có 7 bệnh viện đa khoa quốc tế và 3 phòng khám đa khoa đã đi vào hoạt động trên toàn quốc, trong đó có 2 bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế JCI. Vinmec đã thành lập các Viện Nghiên cứu chuyên sâu trong các lĩnh vực Y học tái tạo, Tế bào gốc & công nghệ gen, Ung thư cùng các Trung tâm công nghệ cao... nhằm đón đầu các xu hướng và công nghệ y học hiện đại. Theo chiến lược phát triển, Vinmec sẽ có 10 bệnh viện trên toàn quốc vào năm 2020 và phát triển thành hệ thống y tế hàn lâm tiêu chuẩn quốc tế.

Thông tin tại: www.vinmec.com

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