Bệnh hắc lào là một dạng nhiễm nấm ngoài da, phát triển mạnh nhất vào mùa hè. Tuy bệnh không hề gây nguy hiểm tới tính mạng nhưng có thể kéo dài dai dẳng, khó trị dứt điểm, dễ lây lan sang người khác nếu người bệnh không tuân thủ chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp. Vậy người bị hắc lào kiêng gì để nhanh khỏi bệnh? Mời bạn cùng Phunugiadinh tìm hiểu trong bài viết sau!

Những người bị hắc lào nên thường xuyên vệ sinh cơ thể một cách sạch sẽ để ngăn chặn nấm phát triển. Tuy nhiên, có quá nhiều loại xà phòng chứa nhiều hóa chất, do đó bạn cần chọn loại dịu nhẹ và an toàn nhất. Hóa chất trong xà phòng có thể gây kích ứng cho da, khiến tình trạng bệnh nặng hơn.

Hồ bơi công cộng chứa rất nhiều vi khuẩn lây bệnh. Do đó, bạn cần hạn chế bơi ở những khu vực này để tránh lây bệnh cho người khác.

Kiêng dùng xà phòng chứa nhiều hóa chất - Ảnh minh họa: Internet

Không dùng chung đồ cá nhân

Hắc lào là bệnh dễ lây sang người khác. Do đó, việc dùng chung đồ cá nhân sẽ trực tiếp truyền mầm bệnh từ người bệnh sang người không bị. Hãy hạn chế dùng chung những đồ cá nhân như khăn tắm, quần áo,... với người khác.

Không mặc đồ bó sát

Việc mặc đồ bó sát sẽ khiến da càng tổn thương, tăng nguy cơ nhiễm trùng và bệnh càng thêm trầm trọng.

Không quan hệ tình dục

Người bị hắc lào ở háng nếu quan hệ với người khỏe mạnh sẽ khiến vi khuẩn hắc lào lây lan. Do đó, hãy tránh quan hệ nếu bị hắc lào.

Người bị hắc lào nên kiêng quan hệ tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Bị bệnh hắc lào nên kiêng ăn gì?

Kiêng đồ tanh

Những đồ biển, đồ tanh như tôm, cua, cá biển, ốc, mắm tôm, mắm cá, mắm ruốc,... có thể ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh hắc lào, khiến mầm bệnh ăn sâu vào máu. Kể cả khi điều trị đã khỏi, nếu ăn nhưng thực phẩm này trước đó thì bạn vẫn có thể tái phát bệnh nhiều lần.

Cá biển có khả năng tích mầm bệnh cao hơn và nhanh hơn cá sông. Do đó, bạn vẫn có thể ăn một chút cá sông, cua sông nếu thèm. Bạn có thể tiếp tục ăn cá nếu sau 2-3 ngày ăn mà không thấy ngứa ngáy hay hắc lào bị lan rộng, cũng không thấy tấy đỏ hay mưng mủ gì.

Kiêng đồ uống chứa chất kích thích

Những loại đồ uống chứa chất kích thích như bia, rượu, cà phê,... hay có gas, cồn, sữa đậu nành đóng chai có chứa bất bảo quản,... rất dễ gây nên những cơn ngứa nếu dùng nhiều hơn 3-5 lần/tuần. Bia, rượu khiến hắc lào tích mầm bệnh, mất nhiều thời gian và công sức điều trị.

Hắc lào nên kiêng đồ uống chứa chất kích thích - Ảnh minh họa: Internet

Kiêng thịt gà, trứng gà

Thông thường, thịt gà hay trứng gà sẽ lành hơn thịt vịt, trứng vịt. Chủ yếu trứng gà, thịt gà chỉ khiến bạn ngứa ngáy với tần suất cao hơn, bạn sẽ gãi nhiều hơn và tạo điều kiện cho mềm bệnh hắc lào lây lan nhanh hơn.

Nếu bạn ăn trứng gà, thịt gà mà không có biểu hiện gì ngứa ngày trong suốt 3-5 ngày thì hiển nhiên bạn vẫn có thể tiếp tục ăn bình thường.

Kiêng thịt vịt, trứng vịt

Hàm lượng chất béo, độ tanh trong thịt vịt và trứng vịt thường cao hơn thịt gà ít nhất 2,5 lần. Do đó, nếu bị hắc lào mà không kiêng thịt vịt thì bệnh có thể kéo dài rất lâu, không chỉ khiến bạn ngứa ngáy toàn thân mà còn khiến hắc lào phát triển nhanh, cản trở quá trình kích mầm bệnh ẩn.

Thịt vịt, trứng vịt có thể khiến hắc lào phát triển nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Kiêng xôi, bắp, nếp

Riêng với những ai bị hắc lào có chảy dịch vàng, mưng mủ, đau rát, lan rộng, sờ vào thấy cộm thì việc kiêng xôi nếp, bắp sẽ giúp bạn cầm chừng việc tích mủ và dịch rất tốt.

Kiêng đồ cay nóng

Thực phẩm cay nóng có thể khiến cơ thể bạn đổ nhiều mồ hôi, đặc biệt là vùng dưới cánh tay, đầu gối và 2 bên háng. Không chỉ vậy, các vị trí này thường kín gió, bị áo quần che khuất, độ thoát ẩm rất chậm.

Kiêng các chế phẩm từ sữa

Sữa và các chế phẩm từ sữa như phô mai, sữa chua, bánh phô mai,… đều chứa hàm lượng các chất nhất định khiến nguy cơ bị các cơn hắc lào, ngứa ngáy làm phiền, đặc biệt là sữa bò.

Chế phẩm từ sữa có thể khiến hắc lào làm phiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không phải cơ địa nào cũng bị ảnh hưởng từ sữa. Nghĩa là sữa chỉ gián tiếp gây ngứa, gãi, làm trầy tróc da, khiến vết thương nhiễm trùng chứ nó không trực tiếp khiến hắc lào nặng hơn hay nhiễm vào màu như bia, rượu hay đồ tanh.

Qua bài viết, chắc hẳn bạn đã biết người mắc bệnh hắc lào kiêng gì để tốt cho sức khỏe và tình trạng bệnh rồi đúng không? Chủ yếu vẫn là kiêng đồ tanh, đồ biển, bia, rượu, xà phòng, còn các thực phẩm khác chỉ kiêng thêm trong trường hợp chảy dịch, mưng mủ hoặc có sẹo.