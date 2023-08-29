Người đàn ông liệt nửa người vì sở thích ăn tiết canh, rau sống

Sức khỏe 29/08/2023 20:03

Người bệnh tới khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ do đau đầu và liệt nửa người phải. Người bệnh cho biết bản thân hay sử dụng các thực phẩm chưa chín như tiết canh, rau sống…

Theo thông tin từ báo Dân Trí, người đàn ông 60 tuổi (Phú Thọ) đến viện khám với biểu hiện đau đầu, liệt nửa người phải. Nguyên nhân là ấu trùng sán dây tạo thành các nang đè ép nhu mô não. Ông thường xuyên ăn tiết canh, rau sống…

Bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khám với biểu hiện đau đầu và liệt nửa người phải. Ông hay sử dụng các thực phẩm chưa chín như tiết canh, rau sống… 

Người đàn ông liệt nửa người vì sở thích ăn tiết canh, rau sống - Ảnh 1
Người bệnh cho biết bản thân hay sử dụng các thực phẩm chưa chín như tiết canh, rau sống…(Ảnh minh họa)

Bệnh nhân được chẩn đoán bị đa u nang trong não, chưa loại trừ nang sán não. Trong nhu mô não có rất nhiều nang to, nhỏ. Trong đó, nang kén lớn nhất kích thước khoảng 5x7cm, đè ép nhu mô não khiến người bệnh yếu, liệt nửa người.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy u (nang sán), giải phóng nang chèn ép não, gửi mô bệnh học và làm giải phẫu bệnh. Kết quả giải phẫu bệnh cho kết quả đúng như hội chẩn là đa nang kén sán não. Sau ca mổ, ông được điều trị hậu phẫu và dùng thuốc diệt ấu trùng sán theo phác đồ.

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Ảnh MRI trước mổ của bệnh nhân liệt nửa người, nang sán lớn nhất nằm trong nhu mô bán cầu não bên trái - Ảnh: VTV News

Theo thông tin từ VTV News, PGS.TS Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh cho biết, bệnh kén sán não là bệnh lý thuộc nhóm nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương, có mức độ nguy hiểm rất cao. Để phòng tránh bệnh người dân cần giảm thiểu các yếu tố nguy cơ như giữ môi trường sống sạch sẽ, ăn uống hợp vệ sinh. Không ăn thức ăn chưa nấu chín như gỏi, tiết canh, thịt lợn gạo, rau sống, nhất là các loại rau sống trồng dưới nước như rau ngổ… Luôn rửa tay sạch với xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; Tẩy giun sán định kỳ.

Khi thấy có các biểu hiện như đau nhức đầu liên tục, chóng mặt, mất ngủ, xuất hiện nang nhỏ nằm dưới da, sờ vào thì di động… thì hãy đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

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Từ khóa:   liệt nửa người kén sán não nang sán não

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