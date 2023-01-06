Những triệu chứng này xuất hiện trong cơ thể

Vậy mà họ không biết là rượu độc hay họ chết do chậm trễ sơ cứu? Chúng ta liệu sẽ không gặp bất kỳ vấn đề thể chất nào khác nếu sống sót sau khi điều trị? Câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này sẽ được cung cấp cho bạn trong bài viết hôm nay, cùng với đó, bạn cũng sẽ được biết rằng nếu ai đó uống phải rượu độc thì các triệu chứng ngay lập tức là gì và có thể làm gì để cứu sống họ.

Ngay sau khi uống rượu độc, hơi thở của nạn nhân bắt đầu chậm lại. Nôn mửa bắt đầu với cảm giác bối rối. Màu da bắt đầu chuyển sang màu xanh hoặc vàng và nhiệt độ cơ thể bắt đầu giảm. Bạn bắt đầu cảm thấy yếu ớt. Đây là lúc nên sơ cứu và cần có sự trợ giúp của bác sĩ ngay lập tức.

Cho bệnh nhân uống nhiều nước để tránh mất nước, cũng như thừa nước làm cho chất cồn độc đã vào cơ thể bệnh nhân sẽ thải ra ngoài qua nước tiểu hoặc nôn mửa. Nước là phương thuốc đầu tiên.

Bố trí oxy để bệnh nhân không bị khó thở. Nếu bạn muốn, hãy sử dụng oxy có ống gắn vào mũi để trẻ không gặp vấn đề gì với việc nôn mửa.

Ảnh minh họa: Internet

Không để bệnh nhân ngủ vì có thể hôn mê khi đang ngủ. Vì vậy, hãy cố gắng giữ cho nạn nhân tỉnh táo bằng cách làm mọi thứ có thể.

Ngay lập tức đắp chăn cho nạn nhân để họ không bị đau nhiều do nhiệt độ cơ thể thấp.

Tiếp tục nói chuyện với bệnh nhân và giữ họ tỉnh táo và khuyến khích người bệnh tình tĩnh.

Yêu cầu bác sĩ cố gắng lấy rượu ra khỏi máy bơm hoặc ống trong dạ dày.

Cần tiến hành lọc máu ngay lập tức để loại bỏ lượng cồn ra khỏi máu bệnh nhân để thận bắt đầu hoạt động bình thường.

Không cho bệnh nhân uống bất kỳ loại thuốc nào vì nó có thể phản ứng với rượu và gây ra tình trạng nghiêm trọng.

Theo Indiaherald