Nghiên cứu chỉ ra tính cách cũng có tác động đáng kể đến việc kiểm soát cân nặng

Sức khỏe 20/06/2023 17:33

Người hướng ngoại có nguy cơ thừa cân cao gấp 1,7 lần so với người hướng nội.

Một nhóm nghiên cứu do Giáo sư Masako Kakizaki của Đại học Tohoku, Nhật Bản dẫn dắt, gần đây đã tiến hành kiểm tra chiều cao, cân nặng và tính cách trên 30.000 đàn ông và phụ nữ từ 40 đến 64 tuổi và phân tích chúng.  

 

Đàn ông và phụ nữ có tính cách hướng ngoại được phát hiện có nguy cơ thừa cân (chỉ số khối cơ thể từ 25 trở lên) cao gấp 1,73 lần so với đàn ông và phụ nữ có tính cách lo lắng và hướng nội.

Nghiên cứu chỉ ra tính cách cũng có tác động đáng kể đến việc kiểm soát cân nặng - Ảnh 1
Nghiên cứu chỉ ra tính cách cũng có tác động đáng kể đến việc kiểm soát cân nặng - Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, đàn ông và phụ nữ có tính cách lo lắng thường có trọng lượng cơ thể (BMI) thấp hơn đàn ông và phụ nữ có tính cách hướng ngoại.

Giáo sư Kakizaki cho biết: “Giống như các yếu tố như di truyền và thói quen ăn uống, tính cách là một yếu tố ảnh hưởng đến hình dáng cơ thể". 

Ông nói: “Sử dụng kết quả nghiên cứu để kiểm soát tình trạng thừa cân, béo phì và thiếu cân. Có thể tạo ra một phương pháp trị liệu tâm lý có thể sử dụng được ”.

Nghiên cứu chỉ ra tính cách cũng có tác động đáng kể đến việc kiểm soát cân nặng - Ảnh 2
Người hướng ngoại có nguy cơ thừa cân cao gấp 1,7 lần so với người hướng nội - Ảnh minh họa: Internet

Giáo sư Y học gia đình Choi Min-kyu của Bệnh viện Gangnam thuộc Đại học Hallym cho biết: “Nếu bạn cảm thấy lo lắng, mạch của bạn sẽ đập nhanh hơn".    

Khi chạy, nhiệt độ cơ thể tăng lên, quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn, điều này làm tăng tốc độ chuyển hóa năng lượng “một người nhạy cảm, thường xuyên lo lắng có mức tích lũy năng lượng trong cơ thể thấp hơn so với một người có tính cách thoải mái", giáo sư chia sẻ.   

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