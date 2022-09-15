Nghiên cứu chỉ ra: Ngủ ngáy có thể làm tăng nguy cơ ung thư vì lý do này

Sức khỏe 15/09/2022 15:10

Ngáy có thể gây khó chịu cho người ngủ và phiền toái cho những người phải ngủ chung không gian ngủ. Ngoài những tiếng ồn đáng lo ngại đó, đây là một lý do chính khác tại sao bạn nên khắc phục chứng ngủ ngáy của mình. Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng những người ngủ ngáy có thể tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Ngủ ngáy là do đường thở bị tắc nghẽn khi ngủ. Điều này không cho phép bạn thở đúng cách trong khi ngủ. Đây là một chứng rối loạn giấc ngủ, được gọi là chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA). Các chuyên gia Thụy Điển của nghiên cứu cho biết ngáy ngủ có thể liên quan đến việc thiếu oxy mà người ngủ ngáy nhận được vào ban đêm.

Về nghiên cứu

Nghiên cứu chỉ ra: Ngủ ngáy có thể làm tăng nguy cơ ung thư vì lý do này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ 62.811 bệnh nhân ở Thụy Điển, 5 năm trước khi họ bắt đầu điều trị chứng rối loạn này. Các yếu tố như kích thước cơ thể, các vấn đề sức khỏe khác và tình trạng kinh tế xã hội của những người tham gia cũng được tính đến.

Các nhà nghiên cứu đã phân loại bệnh nhân thành hai nhóm. Một nhóm thuần tập là 2.093 bệnh nhân mắc chứng rối loạn giấc ngủ và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trước khi có chẩn đoán OSA. Nhóm còn lại mắc chứng rối loạn giấc ngủ này nhưng không bị ung thư.

Nghiên cứu đo lường số lần rối loạn nhịp thở mà bệnh nhân gặp phải khi ngủ và cho điểm họ trên chỉ số ngưng thở (AHI). Họ cũng xem xét chỉ số khử bão hòa oxy (ODI) - chỉ số đo lượng oxy trong máu giảm 3% trong ít nhất 10 giây mỗi giờ.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người mắc chứng rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng có nguy cơ hình thành cục máu đông trong tĩnh mạch cao hơn, đây là một tình trạng có khả năng đe dọa tính mạng.

Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) có gây ung thư không?

Nghiên cứu chỉ ra: Ngủ ngáy có thể làm tăng nguy cơ ung thư vì lý do này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Andreas Palm, một nhà nghiên cứu và cố vấn cao cấp tại Đại học Uppsala, Thụy Điển, cho biết “Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng tình trạng thiếu oxy do OSA có liên quan độc lập với bệnh ung thư”. Điều này có nghĩa là cả hai có liên quan với nhau nhưng điều đó không có nghĩa là ung thư là do OSA. Họ cũng phát hiện ra rằng những người thừa cân hoặc béo phì, mắc bệnh tiểu đường, hút thuốc hoặc uống nhiều rượu có nguy cơ mắc bệnh cao nhất.

Kết quả nghiên cứu cho thấy bệnh nhân ung thư thường bị gián đoạn giấc ngủ nhiều hơn và OSA trầm trọng hơn.

Nghiên cứu chỉ ra: Ngủ ngáy có thể làm tăng nguy cơ ung thư vì lý do này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

“Mối liên hệ giữa OSA và ung thư ít được thiết lập hơn mối liên hệ với các bệnh về tim và mạch máu, kháng insulin, tiểu đường và bệnh gan nhiễm mỡ. Do đó, cần có nhiều nghiên cứu hơn nữa, và chúng tôi hy vọng nghiên cứu của chúng tôi sẽ khuyến khích các nhà nghiên cứu khác tìm hiểu về chủ đề quan trọng này ”, Tiến sĩ Palm nói.

Theo Times of India

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