Tiến sĩ Deka giải thích rằng chúng ta không có mối quan hệ giao dịch với tiền bạc. Thay vào đó, chúng ta có một mối quan hệ "tình cảm". Điều này là do “khi chúng ta lớn lên, tiền bạc trở thành một phần trong bối cảnh cảm xúc của chúng ta trước khi bộ não lý trí của chúng ta bắt đầu hoạt động. Vì vậy, chúng ta kết thúc mối quan hệ tình cảm sớm hơn với tiền bạc và bắt đầu mối lo lắng”.

Tiến sĩ Gaurav Deka, Chuyên gia giải quyết chấn thương và nhà trị liệu tâm lý, chia sẻ rằng những suy nghĩ tiêu cực của chúng ta về tiền bạc có thể bắt nguồn từ chấn thương, hay nói một cách đơn giản hơn là những trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu.

Đây là lý do tại sao chúng ta bắt đầu gắn những cảm xúc như hạnh phúc, buồn bã, tội lỗi, sợ hãi, tức giận, đau khổ và xấu hổ với tiền bạc. Dưới đây là một số ví dụ về việc sự ràng buộc của cảm xúc này làm phức tạp hóa quan điểm của chúng ta về tiền bạc.

Tiến sĩ Deka chia sẻ rằng đối với những người cảm thấy tội lỗi khi yêu cầu được trả ngay cả số tiền mà họ xứng đáng, thì căn nguyên của cảm giác tội lỗi của họ có thể là từ những trải nghiệm thời thơ ấu của họ.

Ví dụ, khi một đứa trẻ được nói nhiều lần rằng “bạn không xứng đáng được điều này”, “bạn không xứng đáng có điều đó”, “bạn cần phải làm nhiều hơn để đạt được điều này”.

Nếu đứa trẻ chấp nhận và tin vào những lời tuyên bố này, chúng có thể lớn lên như những người trưởng thành cảm thấy tội lỗi khi được cho một thứ gì đó hoặc thậm chí khi chúng phải yêu cầu một thứ mà chúng thực sự xứng đáng.

Nỗi sợ hãi với tiền bạc

Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác sợ hãi với tiền bạc, chẳng hạn như cảm giác rằng bạn có thể không có tiền nếu bạn tiêu hết những gì bạn có ngay bây giờ cũng có thể bắt nguồn từ thời thơ ấu.

Điều này có thể xuất phát từ việc quan sát các thành viên trong gia đình bạn, chẳng hạn như ông bà của bạn hoặc hành vi của cha mẹ, những người luôn nói chuyện hoặc thể hiện "suy nghĩ khan hiếm", trong đó họ luôn thể hiện rằng họ không có đủ và sẽ không bao giờ có đủ, ngay cả khi hiện tại họ có rất nhiều tiền. Hơn nữa, tư duy khan hiếm là có thể di truyền, có nghĩa là bạn có thể thừa hưởng nó từ cha mẹ của mình.

Có thể giải quyết những vấn đề này như thế nào?

Để giải quyết những kinh nghiệm tiêu cực và rối loạn chức năng này với tiền bạc, Tiến sĩ Deka chia sẻ hai câu hỏi quan trọng cần đặt ra:

1. Tìm hiểu cảm xúc mà bạn đã gắn bó với tiền của bạn. “Bạn phải xác định đâu là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra từ bạn với tiền bạc". Viết ra cảm xúc đó cho dù đó là cảm giác tội lỗi, tức giận, sợ hãi, bất kể đó là gì.

2. Tôi đã học được điều này từ ai trong đời? Cho dù đó là bà, ông, mẹ, cha, anh chị em của bạn ... một khi bạn nhận ra bạn chọn ý tưởng này từ ai, "bạn sẽ có thể nhận ra rằng hầu hết cảm xúc của bạn xung quanh tiền bạc thậm chí không phải là của bạn nên không đáng để quá áp lực.

Theo Times of Inida