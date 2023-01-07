Ngăn chặn suy giáp làm sức khỏe 'điêu đứng' từ những lưu ý đơn giản ai cũng cần biết

Mặc dù điều quan trọng là phải ăn một chế độ ăn toàn thực phẩm lành mạnh, không có thực phẩm chế biến, đường tinh chế, dầu hạt tinh chế và bao gồm cả thực phẩm động vật giàu chất dinh dưỡng , nhưng có một số điều bổ sung cần lưu ý nếu bị suy giáp.

Do đó, những người bị suy giáp có thể gặp phải một loạt các triệu chứng, bao gồm mệt mỏi, rụng tóc, tăng cân, nhạy cảm với lạnh, thay đổi tâm trạng và táo bón.

Vì các vitamin B có rất nhiều tương tác với chức năng tuyến giáp và điều hòa nội tiết tố nên chúng rất quan trọng đối với những người bị suy giáp. Thịt nội tạng, đặc biệt là gan, là nguồn tốt nhất.

Tránh đường tinh luyện

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Đường tinh luyện làm tăng lượng đường trong máu và insulin của bạn, từ đó có tác động mạnh đến trục dưới đồi, tuyến yên của cơ thể, trục này cũng liên quan đến các hormone tuyến giáp. Khi điều này xảy ra mãn tính, nó có thể dẫn đến rối loạn chức năng tuyến giáp. Hấp thụ quá nhiều đường và carbohydrate tinh chế cũng có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa dẫn đến rối loạn chức năng tuyến giáp.

​Protein động vật và thịt nội tạng

Điều cực kỳ quan trọng là phải có đủ lượng protein hàng ngày từ các nguồn chất lượng tốt có chứa tất cả các axit amin ở dạng sinh khả dụng. Động vật nuôi trên đồng cỏ là nguồn tốt nhất. Đặc biệt, thịt nội tạng cực kỳ giàu chất dinh dưỡng, chúng có lượng chất dinh dưỡng gấp 10 đến 100 lần so với thịt cơ thông thường.

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Gan được coi là siêu thực phẩm và nhà máy dinh dưỡng cho tuyến giáp. Vitamin A, hỗ trợ trực tiếp quá trình chuyển hóa hormone tuyến giáp và ức chế giải phóng hormone kích thích tuyến giáp (TSH), được tìm thấy trong nó với nồng độ cao nhất từng thấy trong tự nhiên. Ngoài ra, gan bao gồm các khoáng chất như đồng, sắt, kẽm và crom cũng như các vitamin như B12 và folate hỗ trợ tuyến giáp.

Hãy nhớ rằng điều quan trọng là chỉ tiêu thụ gan và các loại thịt nội tạng khác từ những động vật được nuôi trên đồng cỏ có nguồn gốc rõ ràng, không được cung cấp hormone hoặc kháng sinh.

Giảm thiểu Goitrogen

Đây là một số chất được tìm thấy trong một số loại thực phẩm thực vật có thể phá vỡ chức năng tuyến giáp khi tiêu thụ quá mức. Các loại thực phẩm phổ biến chứa nhiều goitrogen bao gồm bắp cải, súp lơ, bông cải xanh, rau bina, đậu phộng, v.v.

Goitrogens ức chế sự hấp thu iốt và tổng hợp hormone tuyến giáp, làm tăng nhu cầu về hormone tuyến giáp và gây ra các vấn đề ở bệnh nhân suy giáp.

Tăng tiêu thụ iốt

Theo dữ liệu, tình trạng thiếu i-ốt ảnh hưởng đến 1/3 dân số toàn cầu. Iốt là một khoáng chất cần thiết hỗ trợ thúc đẩy hoạt động của tuyến giáp trong cơ thể con người. Do đó, nếu bạn bị suy giáp, hãy chắc chắn bổ sung iốt vào chế độ ăn uống của bạn, điều này sẽ thúc đẩy cơ thể sản xuất hormone kích thích tuyến giáp TSH. Các loại thực phẩm như cá hồi, các sản phẩm từ sữa và trứng có thể khá có lợi.

​Ăn nhiều thực phẩm giàu selen

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Một khoáng chất vi lượng quan trọng khác giúp cơ thể sản xuất nhiều hormone TSH là selen. Các gốc tự do góp phần gây viêm có thể được loại bỏ với sự trợ giúp của đủ lượng selen trong chế độ ăn uống của bạn.

Các nghiên cứu cũng cho rằng selen giúp cải thiện hệ thống miễn dịch của cơ thể. Hãy nghĩ đến việc bổ sung các loại thực phẩm giàu selen, chẳng hạn như quả hạch Brazil, cá mòi, trứng và các loại đậu khác nhau.

Tránh các chất kháng dinh dưỡng

Thực phẩm thực vật có nhiều chất kháng dinh dưỡng như lectin, oxalat, phytate, v.v. đặc biệt có vấn đề đối với bệnh suy giáp. Vì vậy, cần phải cẩn thận để giảm thiểu lượng thức ăn thực vật chứa nhiều chất kháng dinh dưỡng. Chuẩn bị thực phẩm thực vật theo những cách cụ thể như ngâm, nấu và lên men cũng giúp giảm hàm lượng chất kháng dinh dưỡng.

Để đảo ngược rối loạn chức năng tuyến giáp, cần phải xét nghiệm thích hợp và phân tích nguyên nhân gốc rễ để bắt đầu điều trị thích hợp. Tuy nhiên, những mẹo ăn kiêng này rất quan trọng đối với tất cả những người bị suy giáp. Thông thường, chỉ cần thực hiện những thay đổi chế độ ăn uống này là đủ đối với những trường hợp nhẹ để đẩy lùi tình trạng bệnh.

Theo Times of India