Mùa mưa lạnh này sẽ là điều kiện ý sinh cho vi rút cảm cúm 'hoành hành', bạn cần chú ý những cách này để bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho chính mình

Mùa lạnh là mùa tăng cường hệ miễn dịch và nuôi dưỡng cơ thể chúng ta. Ăn thức ăn ấm bổ dưỡng, ngủ ngon và vận động là một số khía cạnh quan trọng để giữ sức khỏe cho mọi người trong mùa lạnh.

Bằng cách làm theo một số biện pháp phòng ngừa dễ dàng trong mùa lạnh mà không tốn nhiều công sức, bạn có thể có một mùa đông khỏe mạnh. Dưới đây là những lời khuyên về sức khỏe cho mùa lạnh.

Ăn một chế độ ăn uống cân bằng bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, cá, thịt gia cầm, các loại đậu, quả hạch và hạt, thảo mộc và gia vị cũng như nhiều trái cây tươi và rau quả là cần thiết để tăng cường hệ miễn dịch. Chúng ta cũng có thể hấp thụ tối ưu các loại thực phẩm giàu vitamin C, vì nó giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta và giữ cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh.

Thể dục

Ảnh minh họa: Internet

Hoạt động thể chất là một khía cạnh quan trọng để giữ cho một cơ thể khỏe mạnh trong suốt mùa lạnh. Thói quen yoga hàng ngày hoặc bất kỳ hình thức hoạt động thể chất nào sẽ giúp giữ ấm cho bạn và tăng cường hệ thống miễn dịch, cải thiện khả năng phòng thủ chống lại các bệnh theo mùa như cúm và cảm lạnh.

Vấn đề về da

Ảnh minh họa: Internet

Da bị tổn thương là một trong những hiểm họa của mùa đông lạnh. Thời tiết lạnh làm tổn thương da, dẫn đến da khô và ngứa, môi nứt nẻ và gót chân nứt nẻ. Việc chăm sóc da vào mùa đông là điều cần thiết phải kể đến là dưỡng ẩm, bôi kem chống nắng và tăng cường uống nhiều nước.

Nước uống

Uống đủ lượng nước cần thiết mỗi ngày và giữ đủ nước. Nước giúp làm sạch hệ thống của chúng ta và loại bỏ độc tố, mang chất dinh dưỡng đến các tế bào cơ thể và giúp cân bằng chất lỏng trong cơ thể.

Ngủ

Ngủ đủ giấc sẽ giúp hệ thống miễn dịch của cơ thể khỏe mạnh, loại bỏ hormone căng thẳng cortisol và đốt cháy calo. Giấc ngủ là yếu tố không thể thay đổi để duy trì sức khỏe tốt.

Vệ sinh

Giữ vệ sinh tốt, rửa tay sạch sẽ để ngăn chặn vi khuẩn, vi rút lây lan.

Kiểm tra sức khỏe của bạn thường xuyên

Ảnh minh họa: Internet

Các biện pháp phòng ngừa trong mùa đông bao gồm kiểm tra tình trạng sức khỏe bằng cách chọn khám sức khỏe định kỳ. Khi thời tiết lạnh gây ra các vấn đề sức khỏe như hen suyễn, cảm cúm, đau họng, đau khớp và tăng nguy cơ đau tim do nhiệt độ thấp khiến huyết áp tăng và gây áp lực nhiều hơn cho tim. Khám sức khỏe dự phòng là cách tốt nhất để đánh bại các bệnh mùa đông và để có sức khỏe tốt ngay cả trong thời tiết se lạnh.

Từ bỏ hút thuốc

Ảnh minh họa: Internet

Hút thuốc làm cho bạn dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp trong mùa đông, do đó bỏ thuốc lá là việc hết sức nên làm.

Vitamin D

Ra ngoài trời và ngâm mình trong nắng ấm sẽ rất sảng khoái, cơ thể chúng ta cần vitamin D cần thiết để duy trì sức khỏe và khả năng miễn dịch, Vitamin D cũng cần thiết để điều chỉnh tâm trạng.

Quần áo

Mặc quần áo len để giữ ấm cho bạn khi ra ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ là lúc để nghĩ đến việc phòng ngừa sức khỏe suy giảm khi thời tiết giao mùa và chuyển lạnh. Nếu bạn muốn tránh bị ốm và tránh được thuốc kháng sinh và các loại thuốc khác, hãy làm theo những lời khuyên trên để có một mùa lạnh an toàn và khỏe mạnh.

Theo Indus health plus