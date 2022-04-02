Mùa mưa lạnh này sẽ là điều kiện ý sinh cho vi rút cảm cúm 'hoành hành', bạn cần chú ý những cách này để bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho chính mình

Sức khỏe 02/04/2022 23:32

Khi chúng ta than phiền về thực tế phải đối mặt với cái lạnh mùa mưa hay mùa đông, thật khó để tưởng tượng rằng nhiệt độ thấp lạnh giá này có thể mang lại bất kỳ lợi ích sức khỏe nào, nhưng có một sự thật là mùa lạnh là mùa mà khả năng miễn dịch vốn có được tăng cường. Thời tiết lạnh dẫn đến nhiệt độ cơ thể giảm, và cơ thể trải qua quá trình điều nhiệt để thích nghi với khí hậu mới. Đôi khi sự chuyển đổi này thể hiện qua một số bệnh.

Mùa mưa lạnh này sẽ là điều kiện ý sinh cho vi rút cảm cúm 'hoành hành', bạn cần chú ý những cách này để bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho chính mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bằng cách làm theo một số biện pháp phòng ngừa dễ dàng trong mùa lạnh mà không tốn nhiều công sức, bạn có thể có một mùa đông khỏe mạnh. Dưới đây là những lời khuyên về sức khỏe cho mùa lạnh.

Mùa lạnh là mùa tăng cường hệ miễn dịch và nuôi dưỡng cơ thể chúng ta. Ăn thức ăn ấm bổ dưỡng, ngủ ngon và vận động là một số khía cạnh quan trọng để giữ sức khỏe cho mọi người trong mùa lạnh.

Chế độ ăn uống hoặc thực phẩm lành mạnh

Mùa mưa lạnh này sẽ là điều kiện ý sinh cho vi rút cảm cúm 'hoành hành', bạn cần chú ý những cách này để bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho chính mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ăn một chế độ ăn uống cân bằng bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, cá, thịt gia cầm, các loại đậu, quả hạch và hạt, thảo mộc và gia vị cũng như nhiều trái cây tươi và rau quả là cần thiết để tăng cường hệ miễn dịch. Chúng ta cũng có thể hấp thụ tối ưu các loại thực phẩm giàu vitamin C, vì nó giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta và giữ cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh.

Thể dục

Mùa mưa lạnh này sẽ là điều kiện ý sinh cho vi rút cảm cúm 'hoành hành', bạn cần chú ý những cách này để bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho chính mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hoạt động thể chất là một khía cạnh quan trọng để giữ cho một cơ thể khỏe mạnh trong suốt mùa lạnh. Thói quen yoga hàng ngày hoặc bất kỳ hình thức hoạt động thể chất nào sẽ giúp giữ ấm cho bạn và tăng cường hệ thống miễn dịch, cải thiện khả năng phòng thủ chống lại các bệnh theo mùa như cúm và cảm lạnh.

Vấn đề về da

Mùa mưa lạnh này sẽ là điều kiện ý sinh cho vi rút cảm cúm 'hoành hành', bạn cần chú ý những cách này để bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho chính mình - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Da bị tổn thương là một trong những hiểm họa của mùa đông lạnh. Thời tiết lạnh làm tổn thương da, dẫn đến da khô và ngứa, môi nứt nẻ và gót chân nứt nẻ. Việc chăm sóc da vào mùa đông là điều cần thiết phải kể đến là dưỡng ẩm, bôi kem chống nắng và tăng cường uống nhiều nước.

Nước uống

Uống đủ lượng nước cần thiết mỗi ngày và giữ đủ nước. Nước giúp làm sạch hệ thống của chúng ta và loại bỏ độc tố, mang chất dinh dưỡng đến các tế bào cơ thể và giúp cân bằng chất lỏng trong cơ thể.

Ngủ

Ngủ đủ giấc sẽ giúp hệ thống miễn dịch của cơ thể khỏe mạnh, loại bỏ hormone căng thẳng cortisol và đốt cháy calo. Giấc ngủ là yếu tố không thể thay đổi để duy trì sức khỏe tốt.

Vệ sinh

Giữ vệ sinh tốt, rửa tay sạch sẽ để ngăn chặn vi khuẩn, vi rút lây lan.

Kiểm tra sức khỏe của bạn thường xuyên

Mùa mưa lạnh này sẽ là điều kiện ý sinh cho vi rút cảm cúm 'hoành hành', bạn cần chú ý những cách này để bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho chính mình - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các biện pháp phòng ngừa trong mùa đông bao gồm kiểm tra tình trạng sức khỏe bằng cách chọn khám sức khỏe định kỳ. Khi thời tiết lạnh gây ra các vấn đề sức khỏe như hen suyễn, cảm cúm, đau họng, đau khớp và tăng nguy cơ đau tim do nhiệt độ thấp khiến huyết áp tăng và gây áp lực nhiều hơn cho tim. Khám sức khỏe dự phòng là cách tốt nhất để đánh bại các bệnh mùa đông và để có sức khỏe tốt ngay cả trong thời tiết se lạnh.

Từ bỏ hút thuốc

Mùa mưa lạnh này sẽ là điều kiện ý sinh cho vi rút cảm cúm 'hoành hành', bạn cần chú ý những cách này để bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho chính mình - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Hút thuốc làm cho bạn dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp trong mùa đông, do đó bỏ thuốc lá là việc hết sức nên làm.

Vitamin D

Ra ngoài trời và ngâm mình trong nắng ấm sẽ rất sảng khoái, cơ thể chúng ta cần vitamin D cần thiết để duy trì sức khỏe và khả năng miễn dịch, Vitamin D cũng cần thiết để điều chỉnh tâm trạng.

Quần áo

Mặc quần áo len để giữ ấm cho bạn khi ra ngoài.

Mùa mưa lạnh này sẽ là điều kiện ý sinh cho vi rút cảm cúm 'hoành hành', bạn cần chú ý những cách này để bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho chính mình - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ là lúc để nghĩ đến việc phòng ngừa sức khỏe suy giảm khi thời tiết giao mùa và chuyển lạnh. Nếu bạn muốn tránh bị ốm và tránh được thuốc kháng sinh và các loại thuốc khác, hãy làm theo những lời khuyên trên để có một mùa lạnh an toàn và khỏe mạnh.

Theo Indus health plus

Loại rau trường thọ của người Nhật: Dùng làm đẹp hay bồi bổ nội tạng đều vô cùng hiệu quả, ở Việt Nam vừa nhiều vừa rẻ mà chưa biết tận dụng

Loại rau trường thọ của người Nhật: Dùng làm đẹp hay bồi bổ nội tạng đều vô cùng hiệu quả, ở Việt Nam vừa nhiều vừa rẻ mà chưa biết tận dụng

Người Nhật rất thích rau hẹ, thường xuyên sử dụng trong bữa ăn hàng ngày trong món trứng, món canh đậu phụ hay là salad...

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc sức khỏe mùa lạnh phòng ngừa cảm lạnh bảo vệ sức khỏe mùa lạnh

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 36 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 47 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 31 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm