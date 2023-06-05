Một bé gái 2 tuổi mắc bệnh than chưa xác định được nguồn lây

Sức khỏe 05/06/2023 17:29

Theo gia đình, trước đó họ dùng thịt lợn và rau làm thực phẩm, không ăn thịt trâu bò. Trong vùng không có dịch trâu bò bị bệnh than.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 5/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Điện Biên vừa ghi nhận thêm một cháu bé 2 tuổi nhiễm bệnh than. Đây là ca bệnh than thứ 14 ghi nhận tại tỉnh này.

Trước đó, cháu Thào Thị Đ. (SN 2021, trú tại Pú Xi, huyện Tuần Giáo, Điện Biên) có triệu chứng sốt, nôn ói, trên cánh tay trái có nốt tím đen và ngứa. Sau đó, nốt tím đen to lên và có mủ. Người nhà đưa bé đi bó thuốc không đỡ. Ngày 4/6, cháu Đ. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên điều trị và được chẩn đoán viêm phổi, mắc bệnh than.

Một bé gái 2 tuổi mắc bệnh than chưa xác định được nguồn lây - Ảnh 1
Bệnh nhi có vết thương lớn trên vùng da bên tay trái - Ảnh: Báo Nhân Dân

Bệnh nhi Đ. là trường hợp hiếm gặp vì còn quá nhỏ và không tiếp xúc với mầm bệnh than. Theo gia đình, trước đó họ dùng thịt lợn và rau làm thực phẩm, không ăn thịt trâu bò. Trong vùng không có dịch trâu bò bị bệnh than.

Theo thông tin từ Báo Nhân Dân, trước đó, trong vòng 9 ngày (từ 19 đến 27/5), cơ quan y tế tỉnh Điện Biên đã liên tục ghi nhận 3 ổ dịch bệnh than tại 2 xã thuộc huyện Tủa Chùa là Mường Báng và Xá Nhè, với tổng số 13 người mắc bệnh, 119 người tiếp xúc gần. Các ổ dịch bùng phát lần này xảy ra cùng thời điểm khá gần nhau; nguyên nhân đều bắt nguồn từ việc người dân giết mổ, chế biến, ăn thịt gia súc (trâu, bò) chết.

Ngay khi ghi nhận các trường hợp mắc bệnh tại 3 ổ dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên đã cử cán bộ phối hợp Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa tiến hành điều tra, xác minh ổ dịch bệnh than tại 2 xã Xá Nhè, Mường Báng; lập danh sách các trường hợp có triệu chứng mắc bệnh than đề nghị đến điều trị tại các cơ sở y tế. Cùng với đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã hướng dẫn Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa, chính quyền địa phương tổ chức phun khử trùng bằng Cloramin B tại khu vực chuồng trại chăn nuôi, nơi giết mổ và các hộ gia đình chung quanh các ổ dịch.

Sở Y tế Điện Biên đã cử đoàn công tác, phối hợp Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa triển khai các biện pháp lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần, lấy mẫu trên trâu bò và môi trường (đất) để xét nghiệm. Đến nay đã xác định các mẫu đất và trâu, bò đều dương tính với vi khuẩn bệnh nhiệt than. Các biện pháp xử lý môi trường đang được khẩn trương tiến hành.

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