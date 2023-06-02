Từ ngày 5/5 đến ngày 30/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên ghi nhận 3 ổ dịch bệnh than trên người do ăn thịt trâu bò với 13 trường hợp mắc .

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 2/6, Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Điện Biên liên quan việc địa phương phát hiện 3 ổ dịch bệnh than trên người. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên cho biết, từ ngày 5/5/2023 đến ngày 30/5/2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) ghi nhận 3 ổ dịch bệnh Than thể da với 13 trường hợp mắc tại xã Mường Báng (1 ổ dịch), xã Xá Nhè (2 ổ dịch).

Một trong những triệu chứng của bệnh than là vết thương xuất hiện trên da có xuất hiện màu đen bên trong tâm vết thương sau khi giảm các vết rộp, u nhỏ - Ảnh: Báo Công thương Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong. Tất cả các trường hợp mắc đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến giết mổ và ăn thịt trâu, bò. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tiếp tục ghi nhận thêm 132 người có tiếp xúc, ăn thịt của 3 con trâu, bò nêu trên. Các triệu chứng gồm: bọng nước, xuất hiện vết loét trên da. Một số người xuất hiện triệu chứng đau đầu, đau bụng, tiêu chảy, khó thở, đau nhức toàn thân.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Điện Biên theo dõi chặt tình hình sức khỏe của những người tham gia và những người tiếp xúc gần với với ca bệnh giết mổ, sử dụng cùng nguồn thịt trâu bò với các trường hợp mắc bệnh than thể da trên địa bàn. Vết thương xuất hiện trên tay - Ảnh: Báo Dân Việt Theo nguồn tin từ báo Thanh niên, để chủ động phòng chống lây nhiễm bệnh than từ động vật sang người, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Điện Biên: Địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh than, xử lý môi trường tại khu vực ổ dịch theo quy định. Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ địa phương thực hiện điều tra, giám sát và theo dõi các trường hợp nghi nhiễm, các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh. Xử lý ổ dịch theo quy định; xét nghiệm khẳng định các mẫu bệnh phẩm từ các ca nghi nhiễm trên người… Bệnh than hay còn có tên gọi khác là bệnh nhiệt than thuộc nhóm các loại bệnh truyền nhiễm gây ra bởi loại vi khuẩn gram dương, hình que Bacillus anthracis. Loại vi khuẩn này thường tồn tại trong điều kiện tự nhiên trong đất hoặc ký sinh trên các loại động vật nuôi hoặc động vật hoang dã. Khi con người tiếp xúc với động vật chứa vi khuẩn gây bệnh có thể bị truyền nhiễm và mắc bệnh nghiêm trọng khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Thông thường bệnh xâm nhập vào cơ thể người thông qua các đường tiếp xúc như: Nhiễm qua da; nhiễm qua đường hô hấp; nhiễm qua đường tiêu hoá.

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