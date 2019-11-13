Mẹo dân gian giúp cắt cơn đau bụng gió hiệu quả

Theo Đông Y, dấu hiệu đau bụng gió thường có triệu chứng giống bị ngộ độc thức ăn hoặc là bị cúm bởi vì bệnh nhân khi mắc phải hay có cảm giác buồn nôn hoặc bị nôn, nhất là với trẻ em. Đây là bệnh khá phổ biến và có thể xảy ra với mọi lứa tuổi, ở mọi người, bệnh thường khiến cho người mắc phải cảm thấy khó chịu trong người, khó tập trung và không làm việc được.

Đau bụng gió là cách gọi quen thuộc mà nhiều người vẫn thường nói khi nhắc đến với các trường hợp bị đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa có kèm theo sốt. Đa phần những trường hợp này thường không xác định rõ nguyên nhân gây bệnh, chỉ biết rằng bệnh có liên quan đến dạ dày, ruột non, gây ra bởi virus.

Đau bụng là hiện tượng khá phổ biến khi mang thai, triệu chứng đau bụng gió ở bà bầu có thể đau phía trên dạ hoặc trên bụng trong khoảng ba tháng cuối, tính chất của những cơn đau này có thể rõ ràng hoặc có thể là từng đợt, đau âm ỉ. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng đau bụng gió ở bà bầu nhưng phần lớn đều là vô hại. Đau bụng gió ở bà bầu thường là do táo bón, khí trong đường ruột, căng da, trào ngược axit…

Các virus gây bệnh sẽ tấn công vào lớp niêm mạc ở dạ dày và ruột, khiến cho người bệnh bị tiêu chảy, cơ thể mất nước, khó hấp thụ lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Ngoài ra, chúng cũng gây ra các bệnh như viêm phổi, bị bệnh nhiễm trùng máu,… với những trường hợp này thường gặp nhiều ở người có hệ miễn dịch suy yếu.

Tuy nhiên, nếu thai phụ có cảm giác bị đau dữ dội thì có thể là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng đến sức khỏe. Do vậy, sản phụ cần đến các trung tâm hay cơ sở Y tế để khám, điều trị kịp thời nếu thấy có cảm giác bất thường hoặc đau đớn xảy ra.

Đau bụng là hiện tượng khá phổ biến khi mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị đau bụng gió tại nhà

Khi có dấu hiệu bị đau bụng nhưng các cơn đau lại không quá dữ dội, bạn có thể áp dụng những mẹo chữa đau bụng gió tại nhà bằng các nguyên liệu từ tự nhiên như: gừng, trầu không, lá ổi, lá ngải cứu, bột cám gạo, vỏ quýt, mật ong, .. những nguyên liệu này cũng có tác dụng trị đau bụng gió rất hiệu quả mà lại tiết kiệm.

Sử dụng củ gừng tươi

Gừng là loại gia vị có tính cay, nóng và thường được sử dụng làm vị thuốc giúp chữa rất nhiều bệnh, trong đó có thể kể đến như ho, cảm cúm, đau lưng, đau bụng. Việc sử dụng gừng để chữa đau bụng cũng mang đến hiệu quả cực kỳ cao và đó chính là một trong những cách chữa đau bụng được nhiều người thường xuyên áp dụng. Vậy để dùng gừng chữa đau bụng gió phải làm sao? Rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy 1 củ gừng tươi và rửa sạch, sau đó giã nát và hòa cùng với 1 chén nước ấm, sau đó chắt lấy nước uống. Hoặc bạn cũng có thể lấy gừng và cắt thành từng lát mỏng rồi đem chườm vào bụng khoảng từ 5-7 phút để giúp bụng ấm dần lên, làm dịu đi các cơn đau bụng.

Gừng là gia vị có tính cay, nóng giúp chữa rất nhiều bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước mật ong ấm

Không những được biết đến là loại thần dược trong việc chăm sóc sắc đẹp với chị em phụ nữ, mật ong còn là nguyên liệu có công dụng tuyệt vời trong làm giảm các cơn đau bụng, đặc biệt là chứng đau bụng gió hay đau do bị viêm dạ dày. Để chữa đau bụng gió với mật ong rất đơn giản, chỉ cần pha khoảng 1-2 thìa mật ong cùng với nước ấm và uống trực tiếp, dần dần cơn đau sẽ xoa dịu. Đây cũng chính là cách chữa đau bụng gió khi mang thai không sử dụng thuốc rất hiệu quả, không gây ảnh hưởng sức khỏe mà nhiều bà bầu thường áp dụng để làm giảm các cơn đau khi mang thai.

Nấu nước vỏ quýt

Quýt là loại quả rất giàu vitamin, chất xơ rất tốt cho sức khỏe. Bạn có thể lấy phần vỏ từ loại quả này để chữa và làm giảm những cơn đau bụng gió. Bạn lấy khoảng 10g vỏ quýt, 30g gạo và 10g gừng tươi, sau đó cho thêm 300ml nước rồi nấu lấy nước uống sẽ giúp làm tan những cơn khó chịu do đau bụng.

Kết hợp trứng gà cùng ngải cứu

Việc kết hợp giữa trứng gà và ngải cứu cũng là cách trị đau bụng tại nhà không cần dùng thuốc rất hiệu quả, đặc biệt với chị em phụ nữ đang bị đau bụng kinh. Trong Đông Y, ngải cứu là loại cây có tác dụng điều trị chứng đau bụng, đặc biệt là đau do kinh nguyệt gây ra. Vì thế, vào những ngày bị đau bụng, bạn lấy trứng gà ta và rán cùng với ngải cứu để ăn, món ăn này không những giúp làm giảm các cơn đau bụng mà còn rất tốt cho sức khỏe.

Món trứng ngải cứu giúp làm giảm các cơn đau bụng gió - Ảnh minh họa: Internet

Chườm bụng bằng cám gạo rang

Đối với những người bị đau bụng do gió hay do nhiễm lạnh thì chỉ việc dùng bột cám gạo cũng gió chữa triệu chứng này rất hiệu quả. Lấy cám gạo và rang cho thật nóng, sau đó bọc vào cùng một chiếc khăn bông rồi chườm khăn lên vùng bụng đang bị đau, cách này cũng có tác dụng làm giảm đau rất tốt.

Lưu ý để phòng tránh bệnh đau bụng gió

Dù không phải là căn bệnh quá nguy hiểm nhưng trên thực tế đau bụng gió cũng gây nhiều phiền toái và khó chịu cho người mắc phải. Vì thế, để phòng ngừa và chăm sóc cơ thể tránh khỏi những cơn đau, bạn nên lưu ý những vấn đề sau

Luôn giữ ấm cơ thể

Đây là một trong những giải pháp hữu hiệu và cơ bản để phòng ngừa và điều trị chứng đau bụng gió. Hãy luôn giữ ấm cơ thể, đặc biệt những vùng đầu, cổ và tay, chân. Đối với trẻ em, nên che chắn cẩn thận, giữ ấm ở phần lỗ rốn để trẻ không hở bụng, buổi tối khi ngủ nhớ đắp chăn thật kỹ lưỡng.

Hãy luôn giữ ấm cơ thể, đặc biệt những vùng đầu, cổ - Ảnh minh họa: Internet

Tránh xa các thực phẩm gây lạnh bụng

Hạn chế những món ăn như rau sống, nghêu, sò, tiết canh, ốc, hến,… đây là những loại thực phẩm hoàn toàn không tốt cho những người đang bị đau bụng gió. Ngoài ra, những thức ăn thừa còn để qua đêm, đồ ăn đóng hộp, những món chế biến sẵn, đồ ăn được bảo quản trong tủ lạnh mà chưa được hâm lại cũng hạn chế sử dụng. Thêm vào đó, hãy tạm gác bỏ những thói quen như uống nước lạnh, đây là thói quen không tốt và dễ gây bệnh.

Ăn những món dễ tiêu hóa

Nếu gặp những triệu chứng nghiêm trọng: buồn nôn, tiêu chảy, nôn và khó tiêu thì nên chú ý thay đổi khẩu phần ăn mỗi ngày nhẹ nhàng hơn. Nên ăn những món ăn, trái cây dễ tiêu hóa như chuối, cơm, bánh mì, cháo…

Ngoài ra, bạn cũng nên bổ sung những loại thực phẩm có chứa nhiều chất xơ bởi vì chất này sẽ giúp hệ tiêu hóa có thể làm việc tốt hơn, từ đó giúp ngăn ngừa táo bón, đau bụng. Bổ sung nhiều thực phẩm dồi dào chất xơ như trái cây, rau, các loại bánh mì ngũ cốc nguyên hạt, quả mọng và các loại đậu.

Nên bổ sung những loại thực phẩm có chứa nhiều chất xơ - Ảnh minh họa: Internet

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Chăm vận động thể thao

Từ xa xưa, ông bà ta vẫn thường quan niệm rằng “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Chính vì vậy, hãy tăng cường sức khỏe và đề kháng của mình trước khi bị những gió lạnh tấn công. Xây dựng thói quen sống và sinh hoạt lành mạnh bằng việc thường xuyên chơi thể dục thể thao, ngủ đủ giấc và bổ sung đủ nước cho cơ thể.

Trên đây là những thông tin về đau bụng gió cũng như phương pháp phòng và chữa trị khi gặp phải chứng bệnh này. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn trong việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.