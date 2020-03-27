Mách bạn thực đơn dành cho người tiểu đường

Tiểu đường là gì? Tiểu đường còn được gọi là đái tháo đường. Đây là căn bệnh rối loạn chuyển hóa bột đường, thiếu hụt và giảm hoạt động của hooc-môn Insulin tuyến tụy dẫn đến tình trạng tăng đường huyết cao hơn mức bình thường. Do đó, việc xây dựng thực đơn dành cho người tiểu đường là rất quan trọng. Bệnh nhân tiểu đường cần có chế độ ăn uống hợp lý để kiểm soát lượng đường huyết, tránh gây ra các biến chứng nguy hiểm.

Bệnh tiểu đường huyết áp cao thường là loại bệnh mà người bình thường cũng rất dễ mắc phải. Việc xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người mắc bệnh này một cách khoa học và an toàn cho người bệnh là rất cần thiết.

Rối loạn mỡ máu ở người tiểu đường làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, bệnh mạch vành và có nguy cơ đột quỵ cấp gấp 2 – 4 lần so với người thường. Vì vậy, bệnh nhân tiểu đường nên có chế độ ăn uống hợp lý để kiểm soát và giảm lượng mỡ máu, giảm hàm lượng cholesterol, giảm triglyceride, từ đó ổn định lượng đường trong máu và cân bằng các axit béo. Dưới đây là thực đơn cho người tiểu đường mỡ máu.

Trước hết, thực đơn dành cho bệnh nhân tiểu đường huyết áp cao phải đảm bảo những yếu tố bao gồm: giảm lượng đường và muối trong thức ăn, giảm cholesterol và mỡ động vật.

Theo gợi ý theo từ Trung tâm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân tiểu đường huyết áp cao có thể áp dụng thực đơn bổ sung 1120 Kcal/ngày/người hoặc có thể tham khảo thêm thực đơn cung cấp 1140 lượng Kcal/ngày/người.

Bữa sáng: 1 chiếc bánh mì trứng.

Bữa phụ: 4 múi bưởi.

Bữa trưa: 1 chén cơm, 50gr thịt gà kho gừng, 200gr rau lang luộc, 1 chén canh bí đao.

Bữa phụ: 170gr thanh long tươi.

Bữa chiều: 1 chén cơm, ½ miếng đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua, 1 chén canh rau dền nấu tôm tươi.

Bữa tối: 32gr (147ml) sữa dành cho người bệnh tiêu đường.

Thực đơn khoa học dành cho người tiểu đường huyết áp cao - Ảnh minh họa: Internet

Thực đơn cho người bị tiểu đường tuýp 2

Tiểu đường tuýp 2 là tình trạng lượng đường huyết trong máu cao, kháng insulin đồng thời thiếu hụt insulin tương đối. Biểu hiện của tiểu đường tuýp 2 đó là tình trạng gan và các tế bào không phản ứng với insulin, từ đó gây ra các biến chứng vô cùng nguy hiểm. Chế độ ăn uống khoa học dành cho người tiểu đường tuýp 2 sẽ giúp người bệnh hạn chế những tác động tiêu cực đối với sức khỏe.

Tiểu đường tuýp 2 gây ra những biến chứng nguy hiểm cho tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Những thức ăn giàu năng lượng là yếu tố gây kháng insulin. Đây chính là nguyên nhân chính gây bệnh tiểu đường tuýp 2. Do đó, những bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 nên hạn chế cũng như cắt giảm các loại thực phẩm giàu năng lượng. Bạn có thể áp dụng thực đơn cung cấp 1120 và 1140 Kcal/ngày/người theo gợi ý của Trung tâm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm thực đơn dưới đây.

Thực đơn khoa học dành cho người tiểu đường tuýp 2 - Ảnh minh họa: Internet

Thực đơn 1

Bữa sáng: Một chén ngũ cốc hoặc 1 chén hoa quả trộn cùng sữa chua không đường.

Bữa trưa: 1 chén cơm, 130g su su luộc, 100g thịt nạc kho.

Bữa tối: 2/3 chén cơm, 1 chén canh mướp đắng nhồi thịt, 150gr cá chiên, 1 dĩa rau bắp cải luộc.

Thực đơn 2

Bữa sáng: 2 lát bánh mì đen hoặc 1 tô bún mọc, 1 ly sữa dành cho người tiểu đường.

Bữa trưa: ½ chén cơm, 1/2 miếng tàu hũ nồi thịt, 1 dĩa rau cải xào nấm, 1 chén canh rau bắp cải nấu tôm tươi.

Bữa tối: ½ chén cơm gạo lứt, 150gr cá chiên, 1 chén canh rau dền với thịt nạc băm.

Lưu ý:Tùy thuộc vào cân nặng và nhu cầu năng lượng của từng người bệnh mà thực đơn sẽ thay đổi, có thể khẩu phần ăn sẽ nhiều lên hoặc ít đi. Và cũng tùy theo khẩu vị của mỗi người mà thay đổi món ăn hoặc cách chế biến sao cho vẫn đảm bảo được dinh dưỡng cho người bệnh.

Khẩu phần ăn được thay đổi theo cân nặng và nhu cầu dinh dưỡng của bệnh nhân tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết trên đây cung cấp đầy đủ kiến thức về thực đơn dành cho người tiểu đường. Các bạn có thể tham khảo và áp dụng những thực đơn này để đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh.