Hãy lắng nghe chuyên gia giải mã các tín hiệu cơ thể của bạn trong nỗ lực giúp cuộc sống của bạn dễ dàng và lành mạnh hơn một chút.

Với tất cả những tiện ích hiện đại này, chúng ta trở thành những củ khoai tây lăn tròn vô cùng lười biếng. Không có gì ngạc nhiên khi cơ thể chúng ta bắt đầu hoảng loạn và cho chúng ta biết rằng đã đến lúc chăm sóc bản thân.

Lối sống ít vận động là một trong những tác nhân chính gây ra tình trạng giữ nước. Đôi mắt sưng húp xuất hiện do ở tư thế nằm ngang trong thời gian dài.

Yoga được cho là giải pháp tốt nhất. Các bài tập sẽ tạo áp lực lên đầu và tăng cường tuần hoàn. Một khi bạn bắt đầu kết hợp một số chuyển động vào thói quen hàng ngày của mình, đôi mắt sưng húp không còn là vấn đề nữa.

2. Bạn bị táo bón

Tập thể dục là quan trọng để đi tiêu thường xuyên. Nếu bạn dành phần lớn thời gian để ngồi, sẽ mất nhiều thời gian hơn để thức ăn di chuyển qua ruột già của bạn. Do đó, lượng nước cơ thể hấp thụ từ phân bị hạn chế, dẫn đến táo bón. Di chuyển thường xuyên cải thiện hiệu quả của đường tiêu hóa của bạn. Ngay cả một động tác đơn giản kéo dài 5 phút vài lần mỗi ngày cũng có thể ngăn ngừa táo bón.

3. Bạn hay quên

Nếu bạn thường cảm thấy như một ý nghĩ khác vừa lướt qua tâm trí, bạn có thể cân nhắc việc di chuyển một chút. Một nghiên cứu chỉ ra những người có lối sống ít vận động cho thấy những thay đổi cấu trúc trong não ở khu vực thùy thái dương trung gian. Thùy này chịu trách nhiệm về khả năng ghi nhớ mọi thứ của chúng ta. Tập thể dục đã được chứng minh là giúp tăng cường trí nhớ. Không có gì ngạc nhiên khi cấu trúc não của bạn phát triển giúp bạn trở nên khỏe mạnh hơn.

4. Đầu gối của bạn bị đau

Vận động là bí quyết để nới lỏng các khớp bị chặt. Tập thể dục có thể làm giảm bớt các triệu chứng viêm khớp và viêm xương khớp, đặc biệt là các bài tập aerobic tác động thấp. Bệnh nhân bị đau đầu gối mãn tính nên suy nghĩ đến một chương trình tập thể dục. Bằng cách tập thể dục thường xuyên, cơ bắp của bạn tăng cường và trở nên linh hoạt hơn.

5. Bạn cảm thấy thèm đường

Hoạt động thể chất giúp chống lại cơn thèm đường một cách hoàn hảo. Nó tăng cường năng lượng của bạn và giải phóng endorphin, giúp khuyến khích hạnh phúc nói chung. Các hormone hạnh phúc lại làm giảm cảm giác thèm ăn đường đáng kể. Vận động đầy đủ trong ngày giúp ngăn ngừa trầm cảm. Vì vậy, không muốn có trầm cảm hay tâm trạng tồi tệ, không cần phải ăn kem bạn nhé!

Theo Brightside