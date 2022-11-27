Loại bỏ hôi miệng, tạm biệt hơi thở có mùi với 5 tuyệt chiêu siêu lợi hại này

Sỏi amidan là những đốm nhỏ màu trắng nằm trong amidan của bạn. Chúng hầu như không được nhìn thấy vì chúng được giấu bên trong. Những thứ này gây hôi miệng vì chúng thu hút vi khuẩn và được tạo ra từ vi khuẩn.

Một số cách tự nhiên để giải quyết vấn đề này là sử dụng nước súc miệng không chứa chất kích thích, súc miệng bằng giấm táo, súc miệng bằng nước muối ấm và sử dụng máy tăm nước áp suất thấp có thể giúp ngăn chặn sự hình thành sỏi.

2. Không bỏ bữa sáng

Bữa sáng thực sự là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày đối với cơ thể bạn, bao gồm cả hơi thở. Một nghiên cứu cho thấy thanh thiếu niên không ăn sáng bị hôi miệng nhiều hơn những thanh thiếu niên ăn sáng.

Điều quan trọng là phải ăn một bữa sáng lành mạnh ít đường, chẳng hạn như rau diếp, táo , sữa chua, sữa và tất cả các loại thực phẩm giàu chất xơ.

3. Thở bằng mũi

Thở bằng miệng có thể gây hôi miệng mãn tính vì nó làm ngưng tiết nước bọt. Đó là lý do tại sao thở bằng mũi là lựa chọn thông minh hơn, vì nó giúp tạo độ ẩm trong không khí mà bạn hít thở.

Tuy nhiên, nó cũng có những tác dụng phụ khác có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe răng miệng của bạn. Nó có thể gây ra bệnh nướu răng, gây căng thẳng và lo lắng, đồng thời làm cho hàm của bạn nhỏ lại. Một nghiên cứu đã kết luận rằng ngay cả trẻ em cũng có thể bị hôi miệng nếu thở bằng miệng.

4. Uống nước sau khi ăn những thức ăn mạnh

Ăn thức ăn đặc có thể gây hôi miệng vì hóa chất của chúng đi theo dòng máu đến phổi của bạn và kết quả là thoát ra ngoài qua hơi thở của bạn. Tuy nhiên, luôn có giải pháp trị hôi miệng nếu bạn quyết định ăn những thực phẩm này.

Thức ăn cay : Hãy nhai một ít kẹo cao su không đường sau khi ăn xong.

Cà phê và các chất : Uống nước trước và sau bữa ăn của bạn để rửa sạch các hợp chất.

Cá ngừ và cá : Thêm chanh vào bữa ăn của bạn trước khi bắt đầu ăn.

5. Dùng chỉ nha khoa để loại bỏ mảng bám

Mặc dù đến gặp nha sĩ để điều trị vấn đề về mảng bám là có lợi, nhưng nó chỉ có tác dụng tạm thời vì vi khuẩn luôn có thể xâm nhập khi chúng ta ăn uống.

Đó là lý do tại sao dùng chỉ nha khoa có thể là một cách tốt để loại bỏ mảng bám trên răng và ngăn ngừa hơi thở có mùi, nó giúp loại bỏ tất cả các mảnh vụn mắc kẹt giữa các kẽ răng của bạn. Cố gắng xem xét việc súc miệng, vì điều này có thể loại bỏ vi khuẩn.

Theo Brightside