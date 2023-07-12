Lo lắng uống thuốc ngừa thai mỗi ngày gây vô sinh: Thực hư ra sao?

Như tên gọi, đây là loại thuốc sử dụng hàng ngày, mỗi ngày uống 1 viên, có tác dụng ngừa thai.

Theo ThS. BS. Lê Võ Minh Hương chia sẻ thông tin trên trang Bệnh viện Từ Dũ cho biết. Thuốc viên ngừa thai hàng ngày là một phương pháp ngừa thai dễ tiếp cận và phù hợp với đa số phụ nữ. Tuy nhiên hiện nay một số phụ nữ vẫn còn e ngại sử dụng thuốc ngừa thai hàng ngày sẽ gây vô sinh trong tương lai.

Cho đến nay, không có bằng chứng khoa học cho thấy thuốc ngừa thai hàng ngày gây vô sinh.

Thuốc thường được đóng gói dưới dạng 1 vỉ 21 hoặc 28 viên. Mỗi viên thuốc chứa một hàm lượng thấp nội tiết tổng hợp gồm Estrogen và Progestin. Theo nghiên cứu, khi sử dụng thuốc ngừa thai hàng ngày đúng cách, hiệu quả ngừa thai đạt được rất cao lên tới 99%. Tuy nhiên, tác dụng ngừa thai của thuốc chỉ có trong thời gian sử dụng. Sau khi ngưng thuốc các tác dụng này gần như sẽ mất ngay lập tức, cơ thể bạn sẽ nhanh chóng khôi phục khả năng gây phóng noãn và thụ thai trong vòng 1-2 tháng.

Theo Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Quế Lâm, Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM) chia sẻ thông tin trên VietNamNet cho hay: Vô sinh được xác định khi hai vợ chồng có quan hệ tình dục đều đặn, không sử dụng biện pháp ngừa thai trong một năm nhưng không có thai.

Có nhiều nguyên nhân gây vô sinh. Trong đó, nguyên nhân từ vợ như rối loạn phóng noãn, viêm tắc ống dẫn trứng, viêm nhiễm vùng chậu, bất thường liên quan đến cấu trúc tử cung… Nguyên nhân từ chồng như các rối loạn chức năng tình dục, nội tiết, bất thường giải phẫu ống dẫn tinh, bất thường sinh tinh hay sự di động của tinh trùng ...

Trường hợp sau 12 tháng ngưng thuốc (hoặc 6 tháng đối với phụ nữ trên 35 tuổi), có quan hệ tình dục đều đặn không áp dụng biện pháp ngừa thai khác mà bạn vẫn chưa thụ thai, nguyên nhân có thể do các yếu tố khác. Khi đó, bạn nên đến khám tại các bệnh viện có chuyên khoa sản phụ khoa uy tín để xác định nguyên nhân, từ đó có hướng can thiệp phù hợp.

Thuốc ngừa thai hàng ngày không gây vô sinh. Ảnh: Internet

Cần lưu ý gì khi uống thuốc tránh thai hàng ngày?

Theo Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, các cặp đôi chưa sẵn sàng có con hoặc muốn kế hoạch hóa gia đình có thể sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày để ngừa thai. Tuy nhiên, thuốc tránh thai hàng ngày sẽ không thích hợp cho tất cả chị em phụ nữ. Một số trường hợp chị em sử dụng thuốc có thể gặp tác dụng phụ không mong muốn. Do đó, các chuyên gia Sản Phụ khoa và nhà sản xuất thuốc khuyến cáo, chị em có một trong các yếu tố nguy cơ sau không nên dùng thuốc tránh thai hàng ngày gồm:

- Phụ nữ trên 35 tuổi có thói quen hút thuốc lá;

- Huyết áp tăng cao chưa được kiểm soát tốt;

- Có tiền sử hoặc hiện tại có huyết khối tĩnh mạch, thuyên tắc phổi;

- Bản thân hoặc gia đình có tiền sử đột quỵ, mắc các bệnh lý tim mạch;

- Bản thân hoặc gia đình có tiền sử bệnh ung thư vú;

- Có xuất huyết tử cung không rõ nguyên nhân;

- Có chứng đau nửa đầu, hoặc các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường, bệnh thận, bệnh võng mạc hoặc bệnh thần kinh;

- Phụ nữ mắc bệnh gan.

Khi có một trong những yếu tố nguy cơ trên, chị em nên thông báo với bác sĩ để được hướng dẫn biện pháp tránh thai khác phù hợp hơn. Trong trường hợp nghi ngờ bản thân có yếu tố nguy cơ nhưng chưa chắc chắn, chị em sẽ được thực hiện các kiểm tra cần thiết để việc sử dụng thuốc đạt hiệu quả, không gặp tác dụng phụ nghiêm trọng.

Hiện nay trên thị trường có 2 loại thuốc tránh thai hàng ngày là dạng vỉ 21 viên và dạng vỉ 28 viên. Mặc dù có nhiều nhà sản xuất khác nhau nhưng cách sử dụng sẽ giống nhau ở mỗi loại.

Khi nào nên sử dụng thuốc ngừa thai hàng ngày?

Bác sĩ Phan Thế Thi thông tin trên Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, thực tế chị em có thể uống thuốc ngừa thai hàng ngày vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Ngoại trừ trường hợp đang điều trị bệnh lý, chị em cần tham khảo ý kiến bác sĩ để được hướng dẫn sử dụng phù hợp.

“Tốt nhất chị em nên chọn một khung giờ cố định trong ngày để uống thuốc, điều này sẽ giúp tránh tình trạng quên uống thuốc. Thời điểm dễ nhớ nhất là sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ”.

Khi đã quen với thời gian dùng thuốc cố định, nếu muốn đổi khung giờ, chị em phải bắt đầu lại từ vỉ thuốc mới. Đối với người thường xuyên công tác hoặc di chuyển đến khu vực lệch múi giờ, chị em vẫn có thể sử dụng thuốc theo thời gian bình thường. Trong trường hợp không thể tuân thủ đúng giờ giấc, chị em có thể uống thuốc muộn nhưng không nên để quá 12 tiếng.

Quan trọng nhất, chị em nên chọn sử dụng loại thuốc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có tư vấn tốt nhất.