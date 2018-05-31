Liệu sau chu kỳ kinh nguyệt, quan hệ có thai không?

Sau những ngày “đèn đỏ”, nhu cầu của chị em phụ nữ thường tăng lên. Tuy nhiên có một vấn đề khiến nhiều phái yếu lo ngại đó là liệu sau chu kỳ kinh nguyệt, quan hệ có thai hay không?
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Quan hệ sau chu kỳ kinh nguyệt là cả một vấn đề đối với chị em phụ nữ. Bởi thường họ sẽ lo lắng liệu hết kinh nguyệt mấy ngày thì khả năng thụ thai sẽ cao? Sau 7 ngày, 10 ngày, liệu khả năng có con còn cao không? Hay là không nên quan hệ khi mới hết kinh nguyệt? Tất cả những câu hỏi này sẽ được giải đáp ngay bên dưới.
Quan hệ sau chu kỳ kinh nguyệt có thai không?
Đầu tiên, cần hiểu rõ chu kỳ kinh nguyệt của các chị em thường sẽ có nhiều điểm khác. Có người kéo dài 1 tháng, đều đặn theo chu kỳ. Có người ít hơn 30 ngày, có người nhiều hơn, thậm chí lên đến 35 ngày, 2 tháng, 3 tháng. Vì lẽ đó mà câu hỏi quan hệ kinh nguyệt sau 2 ngày, 7 ngày, 10 ngày có thai hay không không thể khẳng định tuyệt đối.
Tuy nhiên, đối với những người có chu kỳ kinh từ 28 đến 30 ngày thì bạn có thể tham khảo cách tính sau đây:
- Trong tuần đầu tiên sau khi hết kinh, bạn có thể quan hệ tình dục mà không cần dùng biện pháp tránh thai. Bởi vì giai đoạn này khả năng có con rất thấp. Trừ khi bạn quan hệ càng xa ngày hành kinh thì khả năng mang thai mới càng cao.
- Trong tuần thứ 2 và thứ 3, đặc biệt là tuần thứ 3, khả năng rất lớn bạn sẽ có em bé nếu quan hệ tình dục. Đây là “thời điểm vàng” để thụ thai nên hãy cẩn trọng nếu như bạn chưa muốn có con nhé.
- Trong tuần thứ 4 khi chuẩn bị bước sang ngày hành kinh của chu kỳ tiếp, bạn có thể quan hệ “thoải mái” mà không lo ngại thụ thai. Cần lưu ý điều này chỉ phù hợp với những người có chu kỳ kinh thực sự ổn định.
Giả sử mới hết kinh 2 ngày, bạn quan hệ thì liệu có thai hay không? Câu trả lời có thể có. Đó là với những trường hợp hai bên “quá khích” khiến rụng trứng bất thường hoặc người phụ nữ có những xáo trộn về thời điểm rụng trứng khiến trứng bị rụng sớm. Tuy nhiên, đây là tình huống rất hiếm.
Ngoài ra, một điều cần nhấn mạnh với chị em là có một vài trường hợp có thai ngoài ý muốn, không rõ nguyên nhân, kể cả khi theo dõi ngày hành kinh và tính toán cẩn thận. Nếu lỡ có thai thì nên cân nhắc việc phá thai bởi vì hành động này sẽ dẫn tới nhiều tác động xấu tới khả năng sinh sản.
Lời khuyên chung đó là bạn nên sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn để không có con ngoài ý muốn. Ngoài ra, cũng nên theo dõi chu kỳ kinh của mình để hiểu rõ đặc điểm kinh nguyệt của bản thân và trở thành người phụ nữ tinh tế nhé.