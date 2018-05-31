Liệu sau chu kỳ kinh nguyệt, quan hệ có thai không?

Quan hệ sau chu kỳ kinh nguyệt là cả một vấn đề đối với chị em phụ nữ. Bởi thường họ sẽ lo lắng liệu hết kinh nguyệt mấy ngày thì khả năng thụ thai sẽ cao? Sau 7 ngày, 10 ngày, liệu khả năng có con còn cao không? Hay là không nên quan hệ khi mới hết kinh nguyệt? Tất cả những câu hỏi này sẽ được giải đáp ngay bên dưới.

Quan hệ sau chu kỳ kinh nguyệt có thai không?

Quan hệ sau chu kỳ kinh nguyệt. Ảnh minh họa: Internet.

Đầu tiên, cần hiểu rõ chu kỳ kinh nguyệt của các chị em thường sẽ có nhiều điểm khác. Có người kéo dài 1 tháng, đều đặn theo chu kỳ. Có người ít hơn 30 ngày, có người nhiều hơn, thậm chí lên đến 35 ngày, 2 tháng, 3 tháng. Vì lẽ đó mà câu hỏi quan hệ kinh nguyệt sau 2 ngày, 7 ngày, 10 ngày có thai hay không không thể khẳng định tuyệt đối.