Kinh nguyệt ra ít và có màu nâu đen có nguy hiểm không?

Sức khỏe 31/05/2018 09:26

Một số chị em phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt có màu đen hoặc nâu và ra rất ít. Đây là biểu hiện của bệnh lý gì và có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hay không? Hãy cùng tìm hiểu bây giờ nhé.

Hôm trước, có chị ở văn phòng mình chia sẻ rằng tháng này kinh nguyệt chị ra ít và có màu nâu đen. Chị nhớ đây là lần đầu tiên xuất hiện triệu chứng như vậy, chứ trước đây chưa hề có. Tìm hiểu kỹ và đến gặp bác sĩ thì chị mới biết mình bị suy giảm nội tiết tố.

Thực tế, có không ít chị em phụ nữ bị kinh nguyệt có màu nâu hoặc đen, vón cục và ra rất ít. Nguyên nhân dẫn đến triệu chứng này có khá nhiều và chị em cần đi gặp bác sĩ sớm để được chẩn đoán đúng.

Tại sao kinh nguyệt ra ít và có màu nâu đen?

Kinh nguyệt ra ít và có màu nâu đen
Kinh nguyệt ra ít và có màu nâu đen. Ảnh minh họa: Internet.

Dưới đây là vài lý do dẫn tới kinh nguyệt ra ít và có màu nâu đen:

  • Suy giảm nội tiết tố: Bình thường, chu kỳ kinh nguyệt của một người phụ nữ diễn ra hàng tháng không phụ thuộc vào cân nằng nội tiết tố, chủ yếu đóng vai trò cốt lõi vẫn là progesterone và estrogen. Tuy nhiên, khi một trong hai nội tiết tố này bị giảm thì tình trạng rối loạn kinh nguyệt xảy ra.
  • Suy giảm chức năng buồng trứng hoặc tuyến giáp: Sản xuất nội tiết tố phụ thuộc nhiều vào buồng trứng và tuyến giáp. Nếu một trong hai cơ quan này hoạt động kém thì rối loạn kinh nguyệt cũng sẽ xảy ra. Dấu hiệu rõ rệt đó là kinh nguyệt bị đổi màu trong thời gian dài.
  • Xuất hiện khối u xơ tử cung, polyp tử cung: Khối u này sẽ gây tắc nghẽn và ngăn chặn quá trình lưu thông kinh nguyệt từ tử cung ra cổ tử cung đến âm đạo.
  • Nạo phá thái không an toàn: Nạo phá thai không an toàn có thể dẫn tới nhiều biến chứng, trong đó có nhiễm trùng tử cung, dính tử cung gây đổi màu kinh nguyệt.
  • Viêm nhiễm phụ khoa và các bệnh lây qua đường tình dục: Viêm âm đạo, viêm lộ tuyến cổ tử cung hay các bệnh như bệnh lậu, mụn cóc sinh dục cũng có thể làm cho kinh nguyệt có màu nâu đen và ra ít.
Kinh nguyệt có màu đen do nhiều nguyên nhân
Kinh nguyệt có màu đen do nhiều nguyên nhân. Ảnh minh họa: Internet.

Vậy thì kinh nguyệt có màu nâu đen có sao không? Thường thì đây là biểu hiện sinh lý không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và xử lý sớm thì nó có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản.

Làm gì khi kinh nguyệt ra ít và có màu nâu đen?

Đầu tiên, đó là chị em hãy theo dõi một đến hai chu kỳ kinh tới, xem thử liệu kinh nguyệt có màu đỏ như trước hay vẫn nâu đen. Nếu như mọi thứ đều trở về trạng thái bình thường thì đây chỉ là sự thay đổi sinh lý của cơ thể. Còn nếu như kinh nguyệt vẫn đen và ra ít thì tốt nhất là nên đi khám phụ khoa sớm để kiểm tra nguyên nhân và tìm cách chữa.

Ngoài ra, xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh, đủ chất và vệ sinh vùng kín sạch sẽ, đều đặn cũng là bí quyết ngăn chặn hiện tượng kinh nguyệt ra ít và có màu đen. Hãy chủ động bảo vệ sức khỏe sinh sản của mình để không gặp những vấn đề như thế này nhé.

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