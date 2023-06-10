Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, ngày 10/6, Bệnh viện (BV) Quân y 175 thông tin BV vừa điều trị thành công cho 1 người nước ngoài 8 năm bị liệt hai chi dưới chỉ sau ba tháng tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.

Sau khi tìm hiểu, bệnh nhân quyết định đến Việt Nam và đăng ký khám, điều trị dài ngày tại khoa Quốc tế của BV Quân y 175.

8 năm qua, bệnh nhân không tự đi lại được do liên tiếp gặp ba tai nạn xe hơi. Lần đầu vào tháng 9/2014, hai lần tiếp theo là vào năm 2017 và 2019. Bệnh nhân đã điều trị ở nhiều BV tại Canada, có chỉ định phẫu thuật nhưng không đồng ý.

Bệnh nhân được chỉ định chụp MRI, làm các xét nghiệm cận lâm sàng và đánh giá toàn diện tình trạng. BS chuyên khoa 2 Ngô Quốc Hoàn, khoa Quốc tế, mời các chuyên khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng vào cuộc, thống nhất điều trị bằng y học cổ truyền (YHCT) kết hợp tập phục hồi chức năng (PHCN). Đây được là phương pháp phù hợp cho bệnh nhân trong giai đoạn này.

Thời gian đầu, bệnh nhân không đi lại được, phải sử dụng xe lăn điện. Do có yêu cầu cao về chăm sóc y tế, lại không có người nhà đi cùng nên chủ động chọn dịch vụ chăm sóc đặc biệt của khoa Quốc tế.

Bệnh nhân sử dụng BHYT của nước ngoài, chi phí điều trị cao, BS Hoàn liên tục hỗ trợ bệnh nhân trao đổi với đội ngũ y tế Canada về tình hình điều trị cũng như các thủ tục thanh toán viện phí.

Dẫn tin từ Báo Thanh Niên, theo thượng tá, bác sĩ Lê Anh Dũng, Chủ nhiệm khoa Y học cổ truyền, BV Quân y 175 thì đây là một ca khó và phức tạp, bệnh nhân được chẩn đoán liệt 2 chân do di chứng chấn thương cột sống tủy sống D12 - L1 do tai nạn giao thông.

Bệnh nhân đã được điều trị bằng châm cứu, bấm huyệt. Cứ sau mỗi liệu trình 10 - 15 ngày các bác sĩ sẽ hội chẩn, đánh giá lại quá trình điều trị và gia giảm các huyệt theo phác đồ điều trị phù hợp.

Ngoài ra, bệnh nhân được chỉ định song song tập vật lý trị liệu hằng ngày như điện xung kích thích cơ, từ trường toàn thân kích thích hồi phục thần kinh, tập vận động… Sau 2 tháng điều trị và nỗ lực tập luyện, bệnh nhân đã tập tễnh những bước đi đầu tiên với dụng cụ trợ giúp, sau 3 tháng thì bệnh nhân đã đi lại sinh hoạt tại phòng.

Bệnh nhân người Canada phục hồi sau ba tháng điều trị tại BV Quân Y 175 - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Hiện tại, bệnh nhân đã được ra viện nhưng vẫn duy trì điều trị ngoại trú bằng phương pháp cấy chỉ tại khoa Y học cổ truyền 2 lần/tuần, tình trạng tiến triển ngày càng rõ rệt, đi lại bình thường.

Theo bác sĩ, đây là một ca thành công vượt mong đợi của tập thể y bác sĩ. Đầu tiên đó là sự nỗ lực của chính người bệnh. Bệnh nhân không có các biến chứng như teo cơ, cứng khớp, suy thoái hoạt động phản xạ, hội chứng thả chân… bước đầu giảm nhẹ các khó khăn cho việc phục hồi, nâng cao hiệu quả điều trị. Bên cạnh đó, sự thống nhất và phối hợp kịp thời giữa các chuyên khoa Y học cổ truyền, phục hồi chức năng và khoa Quốc tế của bệnh viện.

Bệnh nhân C.W chia sẻ, sau nhiều năm chạy chữa tại nhiều bệnh viện ở Canada mà tình trạng không cải thiện, anh và gia đình tưởng như không còn hy vọng. May mắn, anh gặp được các bác sĩ của BV Quân y 175, những thầy thuốc đã hết lòng vì bệnh nhân. Mẹ của anh đã khóc khi thấy con trai mình lần đầu tiên sau 8 năm tự đứng dậy và bước đi mà không cần có trợ giúp.