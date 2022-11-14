Liên tục "xì hơi" có sao không? Thực phẩm hàng đầu này sẽ giúp giảm xì hơi đầy bụng, tạm biệt tình huống ngại ngùng

Sức khỏe 14/11/2022 18:02

Có ai từng tưởng tượng, tại sao chúng ta lại xì hơi nhiều như vậy không? Đó là bởi vì khi chúng ta tiêu thụ quá nhiều thực phẩm gây đầy hơi, chúng sẽ tạo ra chứng đầy hơi và chướng bụng trong cơ thể chúng ta, mà người ta thường gọi là xì hơi.

Bạn có tin hay không, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Gastro Tiêu hóa Society, một người trung bình tạo ra 0,6-1,8 lít khí mỗi ngày, nguyên nhân là do vi khuẩn đại tràng gây ra trong quá trình tiêu hóa. Theo cùng một nghiên cứu, một người khỏe mạnh có khí đi qua đường ruột này 12-25 lần mỗi ngày. Khí này được thải ra ngoài qua hai hình thức là đánh rắm hoặc ợ hơi, và hầu hết mọi người đều cảm thấy xấu hổ về việc thải khí ra ngoài. 

Nguyên nhân nào gây ra khí trong cơ thể?

Liên tục 'xì hơi' có sao không? Thực phẩm hàng đầu này sẽ giúp giảm xì hơi đầy bụng, tạm biệt tình huống ngại ngùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của khí là do carbohydrate không tiêu hóa được bao gồm chất xơ hòa tan và không hòa tan, tinh bột và đường. Không chỉ những thực phẩm này, mà cả những thực phẩm giàu lưu huỳnh, đường phức -raffinose và những thực phẩm được làm bằng cồn đường cũng có thể gây ra khí trong cơ thể chúng ta. Vì vậy, chúng ta có thể nói một cách đơn giản rằng những thực phẩm khó phân hủy là thủ phạm chính gây xì hơi quá nhiều.

Những loại thực phẩm cần tránh?

Nếu bạn không muốn cảm thấy bối rối khi đi ngoài ra khí, hãy đảm bảo không nạp vào các loại thực phẩm như đậu và các loại đậu, rau củ, bất kỳ loại thực phẩm giàu tinh bột nào, các loại rau họ cải, ngũ cốc nguyên hạt và thậm chí là bông cải xanh. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng ngay cả rượu và bia cũng chứa nhiều lưu huỳnh và do đó người ta phải hoàn toàn tránh nhấm nháp chúng để ngăn ngừa xì hơi liên tục.

Thói quen ăn uống để giảm khí

Liên tục 'xì hơi' có sao không? Thực phẩm hàng đầu này sẽ giúp giảm xì hơi đầy bụng, tạm biệt tình huống ngại ngùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nó rất đơn giản, bạn nên trở nên năng động hơn và tập thể dục thường xuyên. Tuy nhiên, khi chúng ta nói về thói quen ăn uống thì chúng ta phải chắc chắn rằng chúng ta nhai thức ăn từ từ để ít nuốt phải không khí cũng có thể gây ra khí trong cơ thể của chúng ta.

Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng đậu và các loại đậu bạn muốn ăn đã được ngâm trước để giải phóng các đặc tính gây khí. Người ta cũng nên tránh xa đồ uống có ga, kẹo cao su và kẹo cứng gây nuốt quá nhiều không khí.

Thực phẩm giúp giảm khí

Để giảm lượng khí sinh ra trong cơ thể, có một số loại thực phẩm chúng ta nên thưởng thức nhiều hơn. Chúng ta không thể ngăn chặn hoàn toàn khí đường ruột do cơ thể gây ra nhưng chúng ta có thể giảm thiểu khí đi qua bằng cách tiêu thụ một số loại thực phẩm.

Thực phẩm như trứng, cá, rau diếp, bí xanh, cà chua, nho, dưa, thịt nạc và protein nên được đưa vào chế độ ăn uống thường xuyên hơn để tránh xì hơi. Ngoài ra, bạn có thể bắt đầu nhấm nháp trà hoa cúc và trà bạc hà để tránh đầy hơi cho cơ thể

Thêm gừng để giảm xì hơi quá nhiều

Liên tục 'xì hơi' có sao không? Thực phẩm hàng đầu này sẽ giúp giảm xì hơi đầy bụng, tạm biệt tình huống ngại ngùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu thực phẩm bạn đang ăn gây ra quá nhiều khí, hãy cố gắng thêm gừng vào chế độ ăn uống của bạn. Gừng thúc đẩy quá trình tiêu hóa và cho phép khí di chuyển trơn tru giúp giảm đầy hơi. Ngoài ra, nếu bạn cảm thấy đầy hơi trong dạ dày, tốt nhất là bạn nên uống nước gừng. Nó giúp giảm đầy hơi ở mức độ tuyệt vời.

Tránh các loại thực phẩm gây kích thích

Hàng ngày, chúng ta tiêu thụ rất nhiều thực phẩm có thể tốt cho sức khỏe nhưng lại là thực phẩm kích thích chứng đầy hơi. Vì vậy, tốt nhất là nên tránh những thực phẩm như vậy và ghi nhật ký về những gì bạn đang ăn và những gì không!

Liên tục 'xì hơi' có sao không? Thực phẩm hàng đầu này sẽ giúp giảm xì hơi đầy bụng, tạm biệt tình huống ngại ngùng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một số thực phẩm gây kích thích là chất làm ngọt nhân tạo, các loại rau họ cải, các món ăn làm từ sữa, đồ uống có chất xơ, hành tây và thực phẩm cay. Bằng mọi giá phải tránh những thực phẩm gây kích thích này nếu bạn vượt qua tình trạng xì hơi liên tục.

Thay đổi lối sống để bớt xì hơi

Trong khi chúng ta đã nói về tất cả các loại thực phẩm phải ăn và tránh để giảm đầy hơi trong cơ thể của chúng ta, thì điều bắt buộc là chúng ta cũng phải thực hiện một số thay đổi trong lối sống. Từ năng động đến bớt căng thẳng và tránh xa đồ ăn vặt là một số thói quen lối sống phổ biến có thể giúp giảm thiểu vấn đề này. Tuy nhiên, nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, các chuyên gia khuyên bạn nên đến gặp bác sĩ vì điều đó có thể giúp xác định nguyên nhân gốc rễ của chứng đầy hơi.

Theo Times of India

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