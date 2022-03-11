Làm thế nào để có hàm răng trắng sáng và một nụ cười tự tin? Các phương pháp mà ai cũng cần phải biết!

Sức khỏe 11/03/2022 22:01

Ai cũng có thể sở hữu một hàm răng trắng sáng nhờ vào việc chăm sóc răng miệng đúng cách và lựa chọn phương pháp chỉnh nha phù hợp.

Nụ cười là tấm gương phản chiếu tâm hồn, nụ cười của nói lên mọi thứ về một con người. Do đó, chúng ta cần vệ sinh răng miệng đúng cách để có được một hàm răng chắc khỏe. Dưới đây là một số lời khuyên dành cho bạn:

- Đánh răng ít nhất 2 lần/ ngày: đặc biệt chú ý đến nướu, răng trong, những vùng xung quanh thân răng và kẽ răng. Nên đánh răng ít nhất từ ​​2-3 phút.

Làm thế nào để có hàm răng trắng sáng và một nụ cười tự tin? Các phương pháp mà ai cũng cần phải biết! - Ảnh 1
Ảnh minh họa

- Sử dụng chỉ nha khoa: có tác dụng loại bỏ các mảng bám, vi khuẩn tích tụ giữa các kẽ răng và dưới nướu.

- Ăn uống lành mạnh: thức ăn ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng và sức khỏe răng miệng. Cần phải có một chế độ ăn uống đa dạng, cân bằng. Ăn nhiều trái cây và rau quả, tránh ăn đồ ngọt và đường.

Làm thế nào để có hàm răng trắng sáng và một nụ cười tự tin? Các phương pháp mà ai cũng cần phải biết! - Ảnh 2
Ảnh minh họa

- Tránh căng thẳng: chính vì stress mà hàng năm số người mắc bệnh nghiến răng tăng lên. Điều này không chỉ gây các vấn đề về thẩm mỹ ở răng mà còn gây ra các bệnh về khớp cắn và đau đầu.

- Không hút thuốc lá: hút thuốc lá gây ra các vấn đề về nướu và sâu răng.

Nhưng nếu bạn không may mắn sở hữu một nụ cười đẹp thì đừng lo lắng. Các phương pháp nha khoa thẩm mỹ sẽ giúp chúng ta có được nụ cười hoàn hảo hơn:

- Làm trắng răng: đây là phương pháp điều trị ngày càng phổ biến. Nhờ phương pháp điều trị này, chúng ta có thể làm trắng răng tạm thời hoặc vĩnh viễn. Đối với các phương pháp tạm thời vẫn có thể có hiệu quả lâu dài nếu duy trì đầy đủ.

- Bọc răng sứ: một trong những phương pháp điều trị được sử dụng nhiều nhất. Phương pháp này sử dụng một lớp vỏ sứ có hình dạng và màu sắc tương tự răng người để bọc quanh cùi răng thật nhằm mục đích chỉnh sửa những khuyết điểm như màu răng, gãy vỡ hay răng bị hô, chìa...

Làm thế nào để có hàm răng trắng sáng và một nụ cười tự tin? Các phương pháp mà ai cũng cần phải biết! - Ảnh 3
Ảnh minh họa

- Niềng răng trong suốt: Niềng răng chắc chắn là phương pháp điều phổ biếng nhất trong nha khoa. Niềng răng trong suốt cũng đang gây sốt trong thời gian gần đây nhờ sự thoải mái và tính thẩm mỹ cao.

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