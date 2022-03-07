Các vấn đề về răng miệng sẽ cảnh báo dấu hiệu 'tiêu cực' của sức khỏe: Liệu bạn đã biết được sự nguy hiểm 'khó lường' của 'chảy máu lợi' chưa?

Sức khỏe 07/03/2022 09:23

Hầu hết các trường hợp chảy máu nướu răng có thể là kết quả của một số vấn đề khác ngoài bệnh nướu răng, tuy nhiên, cần lưu ý nếu vấn đề này kéo dài.

Chảy máu nướu răng là một vấn đề quen thuộc được thấy ở người lớn và cả trẻ nhỏ, nó cũng là một triệu chứng phổ biến của bệnh viêm nướu hoặc các bệnh về nướu, đặc trưng bởi sưng, đỏ nướu và kích ứng nướu. Nó có thể được gây ra do sử dụng bàn chải đánh răng cứng, tiêu thụ thức ăn cứng hoặc có thể bạn đã chải răng quá mạnh. Điều này dễ xảy ra hơn nếu người đó có mảng bám dai dẳng hoặc tích tụ cao răng, cuối cùng dẫn đến viêm lợi trong hốc răng hoặc nướu, dẫn đến một vết cắt nhỏ và vết bầm tím trong khi đánh răng.

Các vấn đề về răng miệng sẽ cảnh báo dấu hiệu 'tiêu cực' của sức khỏe: Liệu bạn đã biết được sự nguy hiểm 'khó lường' của 'chảy máu lợi' chưa? - Ảnh 1
Nướu có thể bị chảy máu khi sử dụng bàn chải đánh răng cứng và chải quá mạnh

Hầu hết các trường hợp chảy máu nướu răng có thể là kết quả của một số vấn đề khác ngoài bệnh nướu răng, tuy nhiên, cần lưu ý nếu vấn đề này kéo dài. Nếu thay đổi thói quen đánh răng hoặc các cách vệ sinh khác không cải thiện được tình trạng bệnh, bạn nên đi khám vì chảy máu nướu răng cũng có thể là dấu hiệu của bệnh bạch cầu và không được bỏ qua nếu nó liên tục xảy ra vì sẽ rất nguy hiểm.

Bệnh bạch cầu có thể gây chảy máu nướu răng không? 

Bệnh bạch cầu là bệnh ung thư của các tế bào máu có bản chất là cả mãn tính hoặc cấp tính. Thông thường, các triệu chứng ban đầu của bệnh bạch cầu mãn tính có thể rất nhẹ nên chúng có thể không được chú ý. 

Các vấn đề về răng miệng sẽ cảnh báo dấu hiệu 'tiêu cực' của sức khỏe: Liệu bạn đã biết được sự nguy hiểm 'khó lường' của 'chảy máu lợi' chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Đối với những bệnh nhân bị bệnh bạch cầu cấp dòng tủy, nướu bắt đầu sưng lên, dễ làm tổn thương và chảy máu trong khi đánh răng. Bệnh bạch cầu cấp tính phát triển nhanh chóng và có thể kèm theo các triệu chứng bất ngờ, dễ thấy hơn. Chảy máu nướu răng có thể là một dấu hiệu cảnh báo sớm cho cả hai loại bệnh bạch cầu. 

Các triệu chứng khác cần chú ý bao gồm bầm tím nướu, lưỡi hoặc má trong, tổn thương hoặc vết loét trong miệng, sưng lợi, nướu nhợt nhạt hoặc mô nướu phát triển quá mức xung quanh răng, có thể gây ra hình dạng hoặc kích thước của răng làm thay đổi về bề ngoài. 

Xác định Nướu chảy máu ở trẻ em

Các vấn đề về răng miệng sẽ cảnh báo dấu hiệu 'tiêu cực' của sức khỏe: Liệu bạn đã biết được sự nguy hiểm 'khó lường' của 'chảy máu lợi' chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Vấn đề tiểu cầu thấp ở trẻ em hoặc người lớn có thể gây ra các vấn đề về chảy máu hoặc bầm tím nướu răng. Những người bị bệnh bạch cầu có thể bị chảy máu nướu răng mặc dù họ không mắc bất kỳ bệnh lý nào về răng lợi. 

Trẻ em có nhiều khả năng bị ảnh hưởng với bệnh bạch cầu cấp tính, nơi các triệu chứng có thể xuất hiện đột ngột. Khi quan sát vấn đề chảy máu nướu răng ở trẻ em, cần phải giải quyết vấn đề có thể do nhiều nguyên nhân như thiếu vệ sinh, đánh răng hoặc dùng chỉ nha khoa và không nên bỏ qua vấn đề này.  

Điều trị Chảy máu nướu răng

Các vấn đề về răng miệng sẽ cảnh báo dấu hiệu 'tiêu cực' của sức khỏe: Liệu bạn đã biết được sự nguy hiểm 'khó lường' của 'chảy máu lợi' chưa? - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Điều trị bệnh nhân bị chảy máu nướu răng do bệnh bạch cầu đòi hỏi sự cẩn thận và thận trọng tối đa. Quá trình điều trị bao gồm hóa trị hoặc xạ trị để tiêu diệt các tế bào ung thư. Điều này có thể gây ra hậu quả đáng sợ đối với hệ thống miễn dịch của người bệnh, gây ra nhiều tác động đến sức khỏe răng miệng của họ như lở miệng và nhiễm trùng thường xuyên hơn. Trước khi bắt đầu quy trình, một số nha sĩ cũng đề nghị trám các lỗ sâu răng và điều trị các bệnh và nhiễm trùng nướu răng nghiêm trọng khác để bảo vệ sức khỏe răng miệng của họ. 

Các vấn đề về răng miệng sẽ cảnh báo dấu hiệu 'tiêu cực' của sức khỏe: Liệu bạn đã biết được sự nguy hiểm 'khó lường' của 'chảy máu lợi' chưa? - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Cần lưu ý rằng mặc dù chảy máu nướu răng là một triệu chứng phổ biến của bệnh bạch cầu, nó có thể được gây ra do các vấn đề sức khỏe răng miệng khác. Nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nếu việc kiểm soát các biện pháp vệ sinh không cầm được máu hoặc không thể cải thiện tình trạng chảy máu và các triệu chứng khác bắt đầu xuất hiện ở cả người lớn và trẻ em.

Theo NDTV 

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