Theo Ths. Bs. Hoàng Minh Quang – Trưởng khoa Nội tim mạch Bệnh viện Việt Nam Thuỵ Điển Uông Bí thông tin trên báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, nhồi máu cơ tim được biết đến là bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiện nay bệnh đang có xu hướng trẻ hóa với số lượng người trẻ mắc nhồi máu cơ tim ngày càng tăng cao.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, các bác sĩ Khoa Nội tim mạch - Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã tiến hành can thiệp cứu sống nam thanh niên 33 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp.

Sau khi tiến hành chụp mạch phát hiện có tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước. Các bác sĩ đã tiến hành đặt Stent mạch vành cho người bệnh. Sau can thiệp, hiện sức khỏe người bệnh ổn định, không còn tình trạng đau tức ngực bệnh nhân đã được xuất viện về nhà.

BS. Quang cho biết thêm, thanh niên N.T.H. 33 tuổi trú tại Phương Đông – Uông Bí nhập viện do đau tức từng cơn ngực trái, đau nhiều khi vận động mạnh. Khai thác tiền sử bệnh nhân được biết, trước đó anh H. chưa hề mắc các bệnh lý về tim mạch, tăng huyết áp tuy nhiên bệnh nhân có hút thuốc lá trong nhiều năm. Sau khi làm các xét nghiệm cận lâm sàng người bệnh được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Người bệnh được chỉ định chụp mạch vành để đánh giá mức độ tổn thương và tiến hành can thiệp mạch.

Hiện sức khoẻ bệnh nhân ổn định và được xuất viện

Cũng mới đây, các bác sĩ BVĐK tỉnh Tuyên Quang cấp cứu một trường hợp bệnh nhân 59 tuổi ở Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang bị nhồi máu cơ tim cấp giờ thứ 4. Được biết bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường tuy nhiên không có tiền sử bệnh lý tim mạch.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, có hai nhân tố gây nên nguy cơ bệnh mạch vành mà không hề có triệu chứng ở giai đoạn đầu là mỡ trong máu cao và tăng huyết áp. Nhiều người có nguy cơ tiềm ẩn này nhưng vẫn có thể sống bình thường mà không thấy có triệu chứng nào cả.

Do đó, cần kiểm tra sức khỏe định kỳ đều đặn để phát hiện những yếu tố nguy cơ tiềm ẩn khi nó còn chưa gây ra bệnh lý nguy hiểm. Từ đó, chúng ta có thể khống chế để giảm thấp nhất nguy cơ mắc bệnh mạch vành.

Bệnh nhân nhập viện ngày càng trẻ hóa. Ảnh: Internet

Các nghiên cứu cho thấy khi thay đổi lối sống, giảm các yếu tố nguy cơ, bệnh nhân bệnh mạch vành sẽ có cuộc sống lâu dài hơn. Đi khám sức khỏe định kỳ vẫn chưa đủ. Một số thay đổi sau có thể giúp bạn có trái tim mạnh khỏe hơn:

+ Không hút thuốc lá:

Nếu bạn chưa hút thuốc lá thì đừng nên bắt đầu thử. Tránh hút thuốc lá là cách tốt nhất để duy trì sức khỏe và ngăn ngừa nhồi máu cơ tim, ung thư phổi và nhiều bệnh lý đe dọa khác.

+ Giữ cân nặng ở mức độ thích hợp:

Tăng cân sẽ kéo theo tăng hàm lượng cholesterol trong máu, triglycerid, huyết áp tăng và dễ bị đái tháo đường, hàm lượng HDL trong máu giảm. Vì vậy, rất quan trọng khi giữ cân nặng của bạn ở mức tốt nhất. Nếu bạn đang bị quá cân, hãy có chương trình giảm cân để có trái tim khỏe mạnh, tránh được bệnh mạch vành và nhồi máu cơ tim.

+ Ăn thức ăn ít chất béo:

Mỡ trong máu thường có xu hướng tăng lên khi tuổi của bạn càng cao. Chế độ ăn ít chất béo và hàm lượng cholesterol thấp sẽ giúp bạn ngăn cản quá trình này. Chế độ ăn sau có thể ngăn ngừa được nhồi máu cơ tim:

Khống chế loại thức ăn và lượng thức ăn bạn ăn hàng ngày.

Chế độ ăn giữ gìn sức khỏe. Ảnh: Internet

Không nên ăn nhiều thịt, cá và thịt gia cầm trong 1 ngày.

Cố gắng ăn nhiều hơn các thức ăn như rau, cơm, mì, đậu. Chỉ ăn kèm với số lượng nhỏ thịt, cá hoặc thịt gia cầm.

Chỉ 5 - 8 thìa cà phê dầu hoặc mỡ dùng để chế biến thức ăn trong 1 ngày.

Cố gắng chế biến thức ăn ít hoặc không có chất béo như luộc, chần, hạn chế dùng đồ rán.

Không nên ăn phủ tạng động vật như gan, não, thận, tim...

Ăn nhiều rau, quả.

+ Tập thể dục đều đặn:

Tập thể dục đều đặn có thể giúp bảo vệ bạn trước bệnh nhồi máu cơ tim. Bất cứ hình thức thể dục nào cũng cần thiết và nên duy trì. Cố gắng tập thể dục 3 - 4 lần/tuần, mỗi lần 30 - 60 phút.

Các môn thể thao tốt nhất là chạy, bơi, đạp xe và đi bộ. Trước khi tập luyện, tốt nhất bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ của bạn, đặc biệt khi bạn đã vào tuổi trung niên hoặc đã lớn tuổi và có bệnh tim hoặc một bệnh lý nào đó.

+ Tránh căng thẳng:

Căng thẳng có thể làm hại tim hoặc làm tăng nguy cơ mắc bệnh cho bạn, hãy làm gì đó để tránh điều này. Hãy thư giãn một chút trong giờ làm việc, vào ban đêm và trong những ngày nghỉ.

+ Hạn chế rượu, bia:

Một số nghiên cứu cho thấy dùng rượu với mức độ vừa phải (1 - 2 cốc/ ngày) có thể giúp bảo vệ quả tim của bạn. Tuy nhiên, nếu uống nhiều hơn, điều này sẽ làm hại đến cơ thể. Uống quá nhiều rượu có thể làm tăng huyết áp, tăng cân nặng, tăng triglycerid máu và có thể gây rối loạn nhịp tim.

Nếu bạn không uống thì không nên thử. Nếu bạn đang uống, thì nên hạn chế và nên bỏ rượu nếu bạn chú ý đến những tác dụng phụ của nó (suy gan, bệnh cơ tim do rượu, tai nạn khi điều khiển xe cộ...).

+ Với phụ nữ đang sử dụng thuốc tránh thai:

Thuốc tránh thai có thể sử dụng nhiều năm mà không có tác dụng phụ nào. Tuy nhiên, bạn nên kiểm tra y tế thường xuyên. Hàng năm, bạn nên kiểm tra huyết áp, triglycerid và đường máu.

Theo Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cần được điều trị và chăm sóc lâu dài để tránh tái phát và biến chứng về sau.

Tập thể dục đều đặn, giảm cân nếu dư cân hoặc béo phì;

Không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, nước ngọt;

Không nên ăn mặn, giảm ăn thịt mỡ, thức ăn đóng hộp, thức ăn nhanh, đồ ăn chiên xào;

Nên ăn nhiều trái cây, rau, củ, quả, hạt; Ăn cá hoặc thịt gà thay cho thịt heo, thịt bò;

Tránh căng thẳng, luyện tập thư giãn.

Người bệnh cần uống thuốc và tái khám thường xuyên.