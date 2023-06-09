Là món ăn yêu thích phổ biến ở mọi lứa tuổi, bánh mì kẹp xúc xích được xem là một phần không thể thiếu trong những dịp tụ tập, những bữa tiệc ngoài trời hay đơn giản là bữa ăn hàng ngày của nhiều người. Tuy nhiên, có thể chúng ta vẫn chưa nhận ra cách mà việc ăn dù chỉ một chiếc bánh mì kẹp xúc xích có thể ảnh hưởng đến sức khỏe trong thời gian ngắn hạn và dài hạn như nào. Vậy cụ thể “ Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn một chiếc bánh mì kẹp xúc xích? ”, hãy cùng tìm hiểu câu trả lời chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Trong khi triển vọng về những chiếc bánh mì kẹp xúc xích có khả năng hạn chế tuổi thọ của bạn có vẻ giống như một tuyên bố cường điệu hóa, khoa học lại kể một câu chuyện khác. Theo một nghiên cứu do Đại học Michigan công bố và đăng trên tạp chí khoa học Nature, chỉ ăn một chiếc bánh mì kẹp xúc xích có thể khiến tuổi thọ của bạn giảm đi 36 phút, ngay cả khi bạn đang có lối sống lành mạnh.

Xúc xích được làm từ thịt bò hoặc thịt lợn xay nhuyễn—hoặc cả hai. Thịt này sau đó được đẩy vào vỏ bọc, được xoắn thành các liên kết giống như xúc xích. Mặc dù xúc xích truyền thống chủ yếu làm từ các sản phẩm từ thịt bò và thịt lợn, nhưng ngày nay, bạn cũng có thể tìm thấy các phiên bản làm từ gà tây, đậu nành, thịt gà và các loại protein khác. Thông thường, khi thưởng thức món xúc xích, mọi người sẽ đặt những chiếc xúc xích này bên trong một chiếc bánh mì và phủ lên trên chúng những loại gia vị như tương cà, mù tạt, gia vị và dưa cải bắp,...Mặc dù những chiếc bánh mì kẹp xúc xích hấp dẫn này có thể mang lại sự hài lòng tức thì cho những người yêu thích đồ ăn mặn, nhưng đi kèm với đó là những ảnh hưởng có thể tác động đến sức khỏe mà bạn không thể ngó lơ.

Cụ thể, sau khi phân tích tác động của hơn 5.800 loại thực phẩm phù hợp với chế độ ăn kiêng của Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu đã chuyển những phát hiện này thành các phép đo định lượng dựa trên lượng thời gian có thể bị mất hoặc có được khi tiêu thụ từng loại. Mặc dù những phát hiện này là đáng báo động, nhưng ít nhất, xin lưu ý rằng chúng chỉ là dự đoán và không phải là sự đảm bảo.

Có thể làm tăng nguy cơ ung thư

Xúc xích chứa chất bảo quản gọi là nitrit và nitrat, được thêm vào để giúp kéo dài thời hạn sử dụng và giảm thiểu sự phát triển của vi khuẩn. Nitrit cũng là nguyên nhân khiến xúc xích có màu đỏ tươi. Tuy nhiên, vấn đề với những chất phụ gia thực phẩm này là có thể có mối liên hệ giữa việc tiêu thụ nitrit và bệnh ung thư. Theo một nghiên cứu gần đây được công bố trên Thực phẩm, các chất phụ gia thực phẩm thường được sử dụng này có trong nhiều loại thịt chế biến sẵn cũng có thể trở nên cô đặc hơn khi tiếp xúc với nhiệt độ cao của lò nướng, thậm chí vượt quá giới hạn cho phép đối với nitrat.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng nấu thịt ở nhiệt độ cao - đặc biệt là khi nướng hoặc quay trên ngọn lửa trần - có thể làm tăng nguy cơ ung thư của bạn bằng cách kích hoạt sự hình thành các hóa chất amin dị vòng (HCA) và hydrocarbon thơm đa vòng (PAH). Những hóa chất này có liên quan đến ung thư vú, tụy, đại tràng và các dạng ung thư khác.

Có thể dẫn đến tăng huyết áp

Mặc dù mức tối đa được khuyến nghị đối với natri là 2.300 miligam mỗi ngày, nhưng có thể nói rằng gần như tất cả người Mỹ đều vượt quá ngưỡng này. Cơ thể bạn chỉ cần một lượng nhỏ natri để hoạt động tốt, nhưng quá nhiều natri có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

Theo Hướng dẫn chế độ ăn uống 2020–2025, lạm dụng natri có thể làm tăng nguy cơ huyết áp cao, đây là nguyên nhân chính gây đột quỵ và bệnh tim. Bạn có thể kể xúc xích là một trong những thực phẩm chứa nhiều natri nhất; một chiếc xúc xích 6 inch cung cấp 21% lượng natri tối đa được khuyến nghị hàng ngày — và đó là chưa kể mọi thứ khác mà bạn ăn trong ngày.

Tóm lại, trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi “Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn một chiếc bánh mì kẹp xúc xích?”. Thật vậy, dù món ăn thơm nức mũi này có hấp dẫn bạn đến đâu, thì cũng hãy thưởng thức có chừng mực thôi nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới bạn nhé!