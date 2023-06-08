5 Thói quen ăn uống hủy hoại cơ thể sau tuổi 30

Mặc dù nhiều thay đổi về sức khỏe của cơ thể bạn thực sự bắt đầu xảy ra ở độ tuổi 40, 50 và 60, nhưng thập kỷ của độ tuổi 30 là thời điểm quan trọng để bắt đầu thiết lập các thói quen lành mạnh và tập thói quen chăm sóc bản thân, bao gồm cả việc ăn uống điều độ. Trên thực tế, các chuyên gia và nghiên cứu chỉ ra rằng nếu bạn không cẩn thận, một số thói quen ăn uống có thể hủy hoại cơ thể bạn ở độ tuổi 30 . Cụ thể là những thói quen không lành mạnh nào? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Hãy đối mặt với sự thật: Cơ thể của bạn ở độ tuổi 30 không giống như ở độ tuổi 20. Một quan niệm sai lầm phổ biến là quá trình trao đổi chất của bạn chậm lại. Nhưng bất kể nhiều người tin như thế nào, thì quá trình trao đổi chất của bạn không thực sự chậm lại đáng kể cho đến khi bạn 60 tuổi. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cách để bạn trải nghiệm những thay đổi tự nhiên trong cơ thể và sức khỏe khi bạn sống qua độ tuổi này. Theo Viện Y tế Quốc gia, một số thay đổi phổ biến mà bạn sẽ trải qua sau tuổi 30 là:

- Mô cơ: Theo thời gian, cơ thể bạn bắt đầu mất đi mô cơ nạc và quá trình này bắt đầu sau tuổi 30.

- Chất béo trong cơ thể: Chất béo trong cơ thể của bạn cũng tăng theo tuổi tác và nguy cơ béo bụng cũng đặc biệt tăng theo.

Nghiên cứu mới cũng chỉ ra rằng huyết áp cao ở độ tuổi 30 có thể liên quan đến tình trạng sức khỏe não bộ xấu đi ở tuổi trưởng thành sau này. Cụ thể, nghiên cứu được công bố trên JAMA tiết lộ rằng những người bị tăng huyết áp (huyết áp cao) trong độ tuổi từ 30 đến 40 có khối lượng não và chất trắng ít hơn trong những năm cuối đời, điều này có thể dẫn đến chứng mất trí nhớ và các biến chứng thoái hóa thần kinh khác. Điều này cũng có nghĩa là nghiên cứu ủng hộ ý tưởng rằng không chỉ xương, cơ và mỡ trong cơ thể bạn thay đổi ở độ tuổi 30, mà sức khỏe tim mạch của bạn trong giai đoạn này cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn trong những độ tuổi sau đó.

Cùng với những thay đổi này, các chuyên gia cũng cho rằng phụ nữ bước vào độ tuổi 30 nên nghĩ đến thời kỳ tiền mãn kinh – đó là khi cơ thể bắt đầu chuyển sang thời kỳ mãn kinh. Bạn có thể nghĩ rằng độ tuổi 30 là quá sớm để bắt đầu chuẩn bị cho điều gì đó xảy ra ở độ tuổi 40 và 50, nhưng các chuyên gia khuyến nghị rằng tốt nhất là bạn nên có những thói quen lành mạnh ngay từ bây giờ để cơ thể và sức khỏe của bạn có thể sẵn sàng cho tương lai.

Top 5 thói quen ăn uống hủy hoại cơ thể sau tuổi 30

Bạn không nhận đủ canxi hoặc vitamin D

Như chúng tôi đã đề cập trước đây, xương của bạn bắt đầu mất mật độ ở độ tuổi 30. Một cách để giúp làm chậm quá trình này và duy trì độ chắc khỏe của xương là đảm bảo rằng bạn đang nhận được các chất dinh dưỡng hỗ trợ xương trong chế độ ăn uống của mình, chẳng hạn như canxi và vitamin D. Cơ thể bạn cần canxi để xương chắc khỏe và phát triển, cũng như vitamin D cung cấp các chức năng tương tự đồng thời có tác dụng bảo vệ gãy xương và viêm nhiễm.

Chính vì vậy, điều quan trọng là phải tiêu thụ thực phẩm giàu canxi như các sản phẩm từ sữa, rau lá xanh và các bữa ăn giàu canxi, cũng như tắm nắng đầy đủ hoặc bổ sung vitamin D.

Bạn bỏ qua những thực phẩm tốt cho tim mạch và đường ruột

Do tầm quan trọng của việc duy trì một trái tim khỏe mạnh ở mọi lứa tuổi—cũng như khi bạn bước vào độ tuổi 30—các chuyên gia nói rằng bạn sẽ muốn kết hợp các loại thực phẩm có chứa các chất dinh dưỡng tốt cho tim. Việc tập trung vào chế độ ăn giàu ngũ cốc nguyên hạt, chất béo 'tốt', trái cây, rau và cá có dầu có thể giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chủ động tiếp cận để hỗ trợ tim của bạn trước khi đến tuổi mãn kinh.

Đặc biệt, khi nói đến các chất dinh dưỡng cụ thể có ích cho tim của bạn, chất xơ là một chất chính. Nó có thể làm giảm cholesterol, hạ huyết áp và giúp kiểm soát tình trạng viêm trong cơ thể. Cùng với việc giúp ích cho trái tim của bạn, chất xơ cũng là một chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe đường ruột. Cụ thể, không ăn đủ chất xơ ở độ tuổi 30, đặc biệt là loại chất xơ hòa tan hoạt động như một prebiotic và nuôi dưỡng đường ruột của bạn, sẽ tác động tiêu cực đến quá trình viêm, tiêu hóa và tâm trạng của cơ thể bạn.

Bạn đang tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung

Tiêu thụ carbohydrate có chỉ số đường huyết cao (bánh mì trắng, bánh nướng với đường tinh luyện, ngũ cốc có đường,...) ở độ tuổi 30 khiến lượng đường trong máu của bạn liên tục tăng đột biến, dẫn đến lượng insulin dư thừa cần thiết để giúp di chuyển glucose từ máu và kết quả là có thể dẫn đến tích trữ mỡ thừa.

Hãy chuyển sang carbohydrate có chỉ số đường huyết thấp hơn, cũng như chọn carbohydrate có chứa một loại prebiotic cụ thể được gọi là tinh bột kháng (các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, khoai tây,..), có thể giúp hỗ trợ cả việc điều chỉnh lượng đường trong máu tốt hơn và hỗ trợ các tế bào của bạn phản ứng nhanh hơn với insulin, cũng như có thể hỗ trợ bạn giữ cho cơ thể khỏe mạnh và ngăn ngừa bất kỳ tác động tiêu cực nào đối với quá trình trao đổi chất khi bạn già đi.

Bạn say sưa rượu chè như khi ở độ tuổi 20

Uống rượu vừa phải là hoàn toàn tốt, nhưng bạn có thể muốn bỏ lại những ngày uống rượu say sưa ở trường đại học ở độ tuổi 20.

Uống quá nhiều rượu có liên quan đến tăng cân, bệnh tim mạch và các rối loạn chuyển hóa khác. Nếu bạn đang thắc mắc uống quá nhiều rượu nghĩa là gì, thì mức độ này có nghĩa là uống nhiều hơn bốn ly đối với phụ nữ và hơn năm ly đối với nam giới cho mỗi lần uống.

Bạn không bổ sung đủ protein

Bởi vì các mô cơ của bạn bắt đầu thay đổi từ độ tuổi 30, nên điều quan trọng là bạn phải ăn các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng giúp xây dựng cơ bắp—như protein.

Việc nhận đủ protein mỗi ngày để duy trì khối lượng cơ bắp của bạn - khối lượng này bắt đầu bị phá vỡ ở độ tuổi 30 - là điều cần thiết nếu bạn muốn duy trì quá trình trao đổi chất của mình.

Hãy đảm bảo bạn kết hợp một nguồn giàu protein trong mỗi bữa ăn, chẳng hạn như sữa chua Hy Lạp, các loại đậu, trứng, phô mai, thịt nạc và thịt gia cầm,...là những cách để tăng lượng protein của bạn và đảm bảo bạn duy trì cảm giác no và nuôi dưỡng khối lượng cơ bắp trong những độ tuổi sau này.

Trên đây là chi tiết về 5 thói quen ăn uống hủy hoại cơ thể sau tuổi 30. Nếu bạn đang lỡ có 1 trong những thói quen này thì hãy thay đổi ngay từ hôm nay nhé. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý độc giả!