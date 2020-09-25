Thông thường, tình trạng ho sẽ xuất hiện kèm theo cảm giác đau rát, ngứa vùng cổ họng. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhịp sống thường ngày của chúng ta. Những cơn ho xảy ra do các tế bào dọc theo đường hô hấp bị kích thích. Lúc này phổi đẩy không khí ra ngoài với áp lực và tốc độ cao. Để nhanh chóng làm giảm tình trạng này, bạn cần tăng cường hệ miễn dịch. Một chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng , khoa học sẽ giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và các bệnh ho do vi khuẩn, virus… gây nên tình trạng ho. Vì vậy, nếu không muốn cơn ho ngày càng gia tăng thì người bệnh cần biết rõ ho thì kiêng ăn gì để loại ra khỏi thực đơn dinh dưỡng hàng ngày.

Vào những thời điểm thời tiết thay đổi, cơ thể nhiễm lạnh… từ người lớn đến trẻ nhỏ đều dễ bị ho. Đây là triệu chứng của các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa hoặc là biểu hiện của một số bệnh tim mạch.

Phần lớn, các thực phẩm chế biến sẵn thường không giữ được độ tươi ngon và đủ chất dinh dưỡng cần thiết, lại chứa quá nhiều muối và chất béo. Hơn nữa, chúng cũng chứa một lượng chất bảo quản lớn có hại cho sức khỏe . Nên khi bị họ bạn cần tránh xa các loại thực phẩm như bánh mì trắng, khoai tây chiên, đồ ăn nhẹ đóng gói…

Một chế độ dinh dưỡng hợp lý là yếu tố quan trọng và cần thiết để có thể giúp cơ thể “chiến đấu” lại với những cơn ho. Vì vậy, trong bữa ăn hàng ngày, bạn hãy sử dụng các loại thức ăn tươi sống, giàu dinh dưỡng để chế biến, tối ưu hóa sức mạnh miễn dịch của cơ thể. Bên cạnh đó thì cần phải kiêng một số thực phẩm sau đây:

Ngoài ra, một số thực phẩm như thịt xông khói, mì ăn liền, các loại hạt rang đóng gói, bơ thực vật chế biến sẵn… cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe, khi chúng ta tiêu thụ chúng thường xuyên. Đặc biệt, không chỉ dừng lại ở việc các cơn ho gia tăng mà cơ thể còn phải đối mặt với những nguy cơ lớn về sức khỏe như bệnh tim, tiểu đường, ung thư…

Khi bị ho không nên ăn các thực phẩm chế biến sẵn

Đối với trẻ em, hệ miễn dịch vẫn chưa được hoàn thiện, sức đề kháng còn kém. Vì vậy, chỉ cần tác động nhỏ khi môi trường thay đổi cũng dễ khiến trẻ bị ốm vặt, mắc các bệnh về đường hô hấp. Biểu hiện điển hình là ho do hệ thống miễn dịch yếu và chế độ dinh dưỡng chưa tốt.

Do đó, để giúp con xây dựng một hệ thống miễn dịch tốt, tăng sức đề kháng thì các bậc phụ huynh không nên xem nhẹ việc trẻ bị ho kiêng ăn gì. Thay vào đó, hãy liệt kê sẵn những thực phẩm trẻ cần kiêng để giúp con sớm khỏi bệnh.

Những thực phẩm trẻ cần kiêng như là:

Sữa bò: Trong thời gian con đang bị ho mẹ hãy giảm hẳn lượng sữa bò mà con dùng hoặc ngừng hoàn toàn. Bởi sữa bò được cho là nguyên nhân làm gia tăng lượng đờm, khiến đường thở bị cản trở. Thay vào đó, mẹ hãy cho con dùng các loại sản phẩm sữa khác như sữa đậu nành. Theo y học cổ truyền, sữa đậu nành có tính mát, bổ phế, tiêu đờm rất tốt, giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng.

Hạt khô: Khi bị họ, bạn cũng không nên cho trẻ ăn các loại hạt khô. Bởi nó khó nhai, thêm vào đó ăn các loại hạt có nguy cơ các mảnh vỡ của hạt bị mắc kẹt trong cổ họng. Hơn nữa, lượng chất béo trong hạt sẽ kích thích niêm mạc họng, dễ làm cho tình trạng ho tăng nặng, gây mất tiếng, khàn giọng.

Đồ ăn lạnh

Những đồ ăn lạnh thường gây kích thích cổ họng, khiến cho triệu chứng ho trở nên nặng nề. Đặc biệt, khi uống nước lạnh, sẽ khiến cơ thể, nhất là trẻ em dễ bị nhiễm lạnh gây tổn thương cho phổi.

Uống nước lạnh khi ho dễ bị viêm họng

Đồ ăn lạnh có thể làm giảm nhiệt độ trong họng, gây nên hiện tượng co mạch. làm giảm hoạt động của các tuyến tiết dịch. Gây khô và rát họng, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, gây viêm họng. Khiến cho tình trạng ho càng tăng nặng, diễn ra với tần suất dày đặc hơn.

Tôm, cua

Khi mà bị ho bạn không nên ăn tôm và cua. Sở dĩ như vậy là do khi ăn tôm, nếu không bóc vỏ, bỏ càng thì vỏ tôm và càng sắc nhọn dễ mắc ở cổ họng, gây ngứa và ho. Vì vậy, ăn tôm cần phải bóc vỏ, nếu chỉ ăn phần thịt tôm thì sẽ không gây ho nhiều. Cũng tương tự như tôm, khi ăn thịt cua sẽ không ảnh hưởng đến bệnh ho. Nhưng nếu cua xay, lọc không kỹ ăn vào thì dễ mắc ở cổ họng và gây ho.

Thực phẩm cay

Các món cay thường có lợi cho tiêu hóa, nhưng khi ho thì không nên ăn. Các món ớt, gừng, tiêu, sả, mù tạt… sẽ có thể làm họng sưng rát nóng đỏ, gây đờm. Lúc này bạn sẽ ho nhiều hơn để tống đờm, chất nhầy và các dị vật ra khỏi đường thở. Hơn nữa, vị cay sẽ gây kích thích cổ họng, ho khan kéo dài khiến cơ hô hấp bị co thắt liên tục. Với trẻ em ăn cay dễ bị sặc, gây nguy hiểm.

Khi bị ho bạn cũng không nên ăn đồ cay

Ngoài những thực phẩm ở trên, nhiều bà mẹ còn thắc mắc bị ho có nên ăn thịt gà, ho có nên ăn trứng không? Theo các bác sĩ chuyên khoa, thịt gà và trứng chứa một lượng các chất như: Sắt, protein, canxi, photpho, vitamin… tốt cho hệ miễn dịch của cơ thể. Được khuyên dùng trong thực đơn hồi phục của người bệnh, trong đó bao gồm cả những người đang bị ho. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng trứng và thịt gà để cung cấp chất dinh dưỡng, giúp trẻ nhanh chóng cải thiện tình trạng ho.

Ho thì nên ăn gì?

Dù là người lớn hay trẻ nhỏ, khi bị ho thì hãy ưu tiên ăn những thức ăn mềm, dạng lỏng. Thức ăn không bị nóng quá hay lạnh quá, tránh các đồ ăn kích thích niêm mạc họng gây ho… Đặc biệt cần bổ sung thêm nhiều trái cây vào trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Bởi trái cây là nguồn cung cấp chất xơ và dưỡng chất, vitamin như vitamin B1, B2, B6... Đây là những chất cơ cần thiết cho sức khỏe để duy trì những chức năng cơ bản. Đồng thời, tăng sức mạnh cho hàng rào phòng vệ tự nhiên trong cơ thể, đẩy lùi bệnh tật hiệu quả. Giúp an thần, điều hòa máu trong cơ thể, tốt cho tim mạch, giảm nhanh chóng những cơn ho dai dẳng.

Hơn thế nữa, trái cây cũng là nguồn bổ sung nguồn nước giàu dinh dưỡng cho cơ thể. Bởi nước chiếm từ 60% - 95% trong trái cây tùy loại, dồi dào và tươi mát. Đặc biệt đây lại là nước tinh khiết, không nhiễm trùng, vẩn đục. Nước trong các loại trái cây được lọc sạch một cách tự nhiên, chúng ta dùng mà không cần mất công đun sỏi, gạn lọc cũng không còn sợ bị ô nhiễm của cát bụi, hóa chất…

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Ăn nhiều trái cây tốt cho hệ miễn dịch nhanh chóng làm giảm cơn ho

Tuy nhiên, không phải loại trái cây nào cũng tốt cho người bị ho. Vì vậy, bạn cần lưu ý thêm về vấn đề bị ho nên ăn trái cây gì và kiêng ăn trái cây gì. Theo đó, những loại trái cây tốt, giúp làm giảm nhanh chóng tình trạng ho mà bạn nên ăn như là nho, cam, quất, lựu, dứa, khế, dâu tây… Chúng cũng giàu chất chống oxy hóa, có khả năng chiến đấu chống lại bệnh ung thư hiệu quả.

Nếu mà bị ho, kèm theo nhiễm trùng cổ họng thì nên tránh một số loại trái cây như chuối, vải thiều, dưa hấu, dừa mềm… Bởi chúng chứa tính hàn, khiến cho tình trạng ho và viêm họng trở nên nặng hơn.

Qua đây có thể thấy được, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện tình trạng ho. Vì vậy, ho thì kiêng ăn gì và nên ăn gì bạn cần ghi chép cụ thể ra một cuốn sổ để xây dựng thực đơn dinh dưỡng phù hợp, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Đây là biện pháp hỗ trợ điều trị và phòng bệnh hiệu quả, an toàn nhất cho cả trẻ em và người lớn.