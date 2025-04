Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc não mô cầu đầu tiên trong năm 2025: Trẻ 3 tháng tuổi chưa tiêm vaccine phòng

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 13/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết bé chưa tiêm vaccine phòng não mô cầu, khởi phát bệnh hôm 29/4 với biểu hiện sốt cao, quấy khóc, bú kém. Hôm sau, trẻ nhập Bệnh viện Nhi Trung ương, xét nghiệm dịch não tủy cho kết quả dương tính với vi khuẩn não mô cầu. Hiện tại, tình trạng bệnh nhi ổn định.

Bệnh viêm não, màng não do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây nên. Ổ chứa vi khuẩn não mô cầu trong tự nhiên là ở người, do vậy nguồn lây bệnh chủ yếu là bệnh nhân và người lành mang vi khuẩn.