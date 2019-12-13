Gợi ý những tư thế nằm giúp giảm đau bụng kinh hiệu quả tức thì

Các nằm đúng sẽ giúp chị em “trị” những cơn đau bụng đèn đỏ ám ảnh, một số tư thế nằm giúp giảm đau bụng kinh chị em có thể tham khảo như sau:

Đau bụng kinh có lẽ là “cơn ác mộng” mà đa số chị em đều ít nhất một lần trải qua. Không những gây đau đớn, triệu chứng ngày đèn đỏ này có có thể khiến chị em mất ăn mất ngủ. Vậy làm sao để giảm bớt những cơn đau ám ảnh này? Dưới đây là các gợi ý các tư thế nằm giúp giảm đau bụng kinh hiệu quả.

Theo tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa sản, tư thế nằm nghiêng và co người sẽ khiến cơn đau bụng kinh dịu đi nhanh nhất. Khi đau bụng kinh, phần cơ bụng của chị em bị co thắt mạnh và liên tục làm cho những cơn đau không dứt. Nếu nằm nghiêng, cơ bụng sẽ được thả lỏng và ít chịu áp lực như khi bạn nằm ngửa hoặc nằm sấp nên bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Tư thế nằm nghiêng co người giúp cơ bụng được thư giãn - Ảnh minh họa: Internet.

Khi bạn nằm nghiêng, bạn nên sử dụng một chiếc gối ôm dài để làm ấm vùng bụng và tạo cảm giác thoải mái hơn hoặc bạn có thể đắp chăn mỏng lên bụng. Đây là những công cụ hỗ trợ đặc biệt giúp bạn giảm đau bụng kinh buổi tối khá hiệu quả.

Tư thế nằm ngửa, kê cao đầu và phần đầu gối

Bên cạnh tư thế nằm nghiêng co người, thì tư thế nằm ngửa, kê cao đầu và đầu gối cũng là phương pháp hữu hiệu giúp chị em trị đau bụng kinh khó ngủ rất tốt. Đối với tư thế nằm ngủ thông thường, trọng lượng cơ thể gây áp lực khá lớn vào vùng xương chậu. Đây cũng là một trong những lý do khiến tình trạng đau bụng kinh nặng hơn.

Tư thế nằm ngửa, kê cao đầu và gối sẽ giúp trọng lượng cơ thể phân tán đều - Ảnh minh họa: Internet.

Do vậy, để phân tán đều trọng lượng cơ thể lên phần trên và xuống phần dưới của cơ thể, bạn nên kê cao đầu và phần chân (cụ thể là ở đầu gối). Dụng cụ bạn có thể sử dụng là chăn mỏng hoặc gối thấp, tránh sử dụng gối cao sẽ khiến cơ thể nằm ngủ không cân bằng, gây khó ngủ.

Những tư thế ngủ nào nên tránh khi bị đau bụng kinh?

Ngoài việc tham khảo để biết những tư thế tư thế nằm giúp giảm đau bụng kinh hiệu quả tức thì, chị em nên lưu ý tránh ngủ theo những tư thế sau để không bị đau bụng kinh trầm trọng hơn:

Tư thế nằm sấp khi ngủ

Nếu như tư thế nằm ngửa kê cao đầu và đầu gối giảm đau hiệu quả thì khi nằm sấp, bạn có nguy cơ đau bụng dữ dội hơn. Lý do là bởi nằm sấp sẽ khiến trọng lượng cơ thể chèn ép, tạo áp lực cho tim mạch, các cơ quan tiêu hóa và đặc biệt là tử cung, bạn sẽ có cảm giác khó thở, tức bụng và quặn thắt tử cung nhiều hơn nếu nằm úp để ngủ.

Tránh nằm sấp khi bị đau bụng kinh - Ảnh minh họa: Internet.

Tư thế ngủ gục xuống bàn

Tình trạng này xảy ra khá phổ biến đối với các chị em ngồi làm văn phòng, hay ngủ gục xuống bàn làm việc. Khi đó, phần bụng của bạn sẽ bị gập lại vì lưng và bụng không thẳng, trọng lượng dồn áp lực lớn xuống xương chậu. Đây là yếu tố dẫn đến cơn đau sẽ nặng hơn và gây cảm giác vô cùng khó chịu.

Ngủ gục trên bàn khiến bạn bị gập bụng và dễ đau nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet.

Mặc dù có rất nhiều tư thế ngồi giảm đau bụng kinh nhưng việc ngủ ngồi thì lại không nên. Hoặc là bạn ngồi thẳng, hoặc là bạn chọn các tư thế nằm đã gợi ý ở trên để tạo sự thoải mái nhất cho cơ thể mình, để các cơn đau nhanh chóng thuyên giảm.

Những phương pháp hỗ trợ giảm đau bụng kinh khi ngủ

Ngoài lựa chọn tư thế ngủ đúng cách để giảm đau bụng kinh nhanh tại nhà thì chị em cũng nên tham khảo thêm một số biện pháp hỗ trợ giúp cải thiện tình hình.

Chườm ấm vùng bụng để giảm đau bụng kinh

Chườm ấm vùng bụng là một trong những cách làm giảm đau bụng kinh ngay lập tức bởi hiệu quả rất nhanh chóng. Phương pháp này giúp các cơ được giãn ra và mạch máu được lưu thông, cung cấp đủ lượng máu cần thiết cho tử cung nên bạn sẽ cảm giấy thoải mái hơn rất nhiều.

Chườm ấm để tạo cảm giác dễ chịu, giảm đau co thắt tử cung - Ảnh minh họa: Internet.

Massage cho vùng bụng và vùng lưng

Thông thường, những cơn đau bụng kinh thường lan cả sang hai bên sườn và lưng. Vì vậy, bạn hãy massage cả vùng bụng và kéo về phần sau lưng. Đây là cách làm giảm đau lưng và đau bụng kinh hữu hiệu được nhiều chị em lựa chọn.

Massage vùng bụng để tăng cường lưu thông máu, giảm cơn đau bụng kinh tức thì - Ảnh minh họa: Internet.

Bạn chỉ cần bỏ ra vài phút để massage, xoa bóp là sẽ thấy hiệu quả khác biệt. Các cơ bụng và vùng bụng dưới của bạn sẽ bớt co thắt và dễ chịu hơn.

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Tạo giấc ngủ thoải mái nhất

Bạn cần tạo điều kiện để có thể chìm vào giấc ngủ sâu nhất thì sẽ bớt cảm giác đau bụng. Lời khuyên các bác sĩ đưa ra là lựa chọn trang phục rộng rãi, mềm và thoải mái. Giường nên có đệm hoặc kê dưới để không bị đau người, khó ngủ. Ngoài ra, bạn cần giữ ấm cơ thể để các cơn đau bụng kinh giảm bớt đi phần nào.

Trên đây là gợi ý tư thế nằm giúp giảm đau bụng kinh hiệu quả tức thì. Chị em hãy tham khảo và áp dụng để những cơn đau ám ảnh dịu bớt. Bên cạnh đó, chị em nên sử dụng một số phương pháp hỗ trợ để giảm đau nhanh chóng và có giấc ngủ ngon hơn.