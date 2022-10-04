Đau bụng trên khi mang thai tháng thứ 7 - dấu hiệu mà mẹ bầu cần thận trọng!

Chính vì vậy, mẹ bầu cảm thấy bụng căng cứng khi mang thai tháng thứ 7 là hiện tượng bình thường do các cơn gò chuyển dạ hay gò Braxton gây nên. Thai nhi càng lớn thì cảm giác căng tức ở vùng bụng càng tăng lên. Các cơn gò được chia thành cơn gò giả và cơn gò thật. Các cơn gò giả thì mẹ chỉ cần nghỉ ngơi, thay đổi tư thế nằm là sẽ hết.

Bước vào tháng thứ 7, em bé trong bụng mẹ đã trưởng thành lên rất nhiều. Song song với đó, không gian trong tử cung dần trở nên chật chội và em bé có xu hướng chuyển động khuỷu tay, đầu gối để tìm tư thế thoải mái nhất cho mình. Thậm chí bé còn có thể cuộn tròn người và bắt chéo chân. Lúc này, một số cơn đau bụng trên, đau lâm râm hoặc căng tức vùng bụng, đau mỏi phần lưng, hông là các dấu hiệu khá phổ biến ở các mẹ bầu .

Trong suốt hơn 9 tháng của thai kỳ, mẹ bầu luôn cần thận trọng với những cơn đau bất thường. Đặc biệt, khi bước sang tháng thứ 7, những cơn đau bụng trên có thể chỉ là hiện tượng lành tính nhưng cũng có thể chính là những dấu hiệu cảnh báo một tình trạng bệnh nguy hiểm nào đó đã, đang và sắp xảy ra với mẹ hoặc em bé.

Còn các cơn gò thật thì sẽ khiến mẹ bầu bị đau tăng dần lên, đôi khi có kèm theo vỡ ối hoặc ra máu, thì đó có thể là dấu hiệu chuẩn bị sinh. Các cơn gò này thường chỉ xuất hiện ở các tuần cuối thai kỳ. Tuy nhiên nếu ở tháng thứ 7 mà các cơn gò quá nhiều, đau nhiều và bất thường thì mẹ nên tới cơ sở y tế để được thăm khám chi tiết nhé.

Theo các chuyên gia y tế thì các trường hợp đau bụng trên khi mang thai tháng thứ 7 chỉ là các cơn đau bụng nhẹ, nhanh chóng hết thì điều đó không gây nguy hiểm. Nguyên nhân có thể là do quá trình phát triển của em bé, khi thai ngày càng lớn lên thì sẽ càng chèn ép các dây thần kinh và các vùng khớp. Từ đó gây ra các cơn đau ở vùng bụng, thắt lưng và hai bên hông. Trường hợp này, mẹ bầu không cần quá lo lắng vì đó là dấu hiệu bình thường của thai kỳ. Mẹ chỉ cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống một chút và lối sống của mình là được.

Khi bà bầu mang thai tháng thứ 7 thì đa số chỉ là các cơn gò giả!

Tuy nhiên, các trường hợp đau bụng bất thường ở tháng thứ 7 cũng có rất nhiều. Nếu không xác định sớm nguyên nhân và có phương án điều trị kịp thời thì có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và cả em bé.

Các trường hợp đau bụng trên khi mang thai tháng thứ 7

Khi mẹ bầu bị đau bụng trên khi mang thai tháng thứ 7 thì đó có thể là dấu hiệu của một số những trường hợp như sau đây:

1. Bong nhau thai sớm

Khi bất ngờ bị đau bụng trên khi mang thai tháng thứ 7 thì các mẹ bầu hãy nghĩ đến trường hợp bong nhau thai sớm hoặc nhau bong non. Bong nhau thai sớm là một biến chứng nghiêm trọng của thai kỳ, khi các vỏ nhau thai tách ra khỏi thành của tử cung trước khi đến thời gian sinh.

Bong nhau thai được chia thành 3 mức độ: độ 1, độ 2 và độ 3. Theo đó mức độ 3 là tình trạng nặng nhất. Nếu nhau thai đã bị tách ra khỏi thành tử cung rồi thì không có biện pháp để đưa nhau thai trở lại. Nếu không được xử lý và cấp cứu kịp thời, thì thai nhi sẽ bị thiếu oxy, mẹ bị mất máu nặng, gây sinh non, sảy thai, vô cùng nguy hiểm.

Bong nhau thai sớm là một hiện tượng nguy hiểm!

Bong nhau non thường có các dấu hiệu và triệu chứng như các cơn co thắt gây đau bụng trên, đau lưng, chảy máu âm đạo, huyết áp thấp, co thắt tử cung bất thường. Nếu bị bong nhau thai ở mức độ 1 thì có thể mẹ bầu chỉ bị đau nhẹ vùng bụng trên cùng với đó là thấy âm đạo ra một chút ít máu. Nếu ở mức độ nặng như độ 3, mẹ bầu sẽ cảm thấy bụng căng cứng, đau dữ dội, lượng máu ra khá nhiều, lúc này mẹ cần đi viện ngay để được cấp cứu kịp thời nhé.

2. Táo bón, đầy hơi, khó tiêu

Mẹ bầu 7 tháng đau bụng từng cơn kèm theo các triệu chứng như là đi vệ sinh ít, 2 -3 ngày mới đi được một lần, mỗi lần đi rất khó khăn, rất lâu thì đó có thể là dấu hiệu của tình trạng táo bón, đầy hơi, khó tiêu. Trong trường hợp này, mẹ bầu cần phải bổ sung thêm nhiều các thực phẩm giàu chất xơ như bí đỏ, đu đủ, các loại đậu, súp lơ,…. vào thực đơn mỗi ngày.

Táo bón - nỗi ám ảnh của nhiều mẹ bầu!

Bên cạnh đó, mẹ bầu cũng nên uống nhiều nước, không chỉ nước lọc mà còn có thể bổ sung thêm nước cam, nước mía, nước khoáng, sữa hạt… để vừa có thêm nguồn dinh dưỡng vừa giúp nhuận tràng. Đồng thời cũng nên kết hợp với chế độ vận động cơ thể nhẹ nhàng để giúp hệ tiêu hóa làm việc tốt hơn và cải thiện được tình trạng đầy hơi, táo bón nhé.

3. Viêm đại tràng

Mẹ bầu đặc biệt lưu ý nữa là khi có bầu 7 tháng bị đau bụng đi ngoài kèm theo những cơn đau bụng trên thì rất có thể đó là dấu hiệu của bệnh viêm đại tràng. Bệnh viêm đại tràng thường có các triệu chứng để nhận biết như: đau bụng trên, bụng dưới là phần đại tràng trên hoặc đại tràng dưới, bị đi ngoài phân nát, phân lỏng hoặc táo bón. Ăn đồ hải sản, đồ nhiều dầu mỡ thường sẽ bị tiêu chảy. Có thể sáng đã đi đại tiện rồi, sau khi ăn sáng lại tiếp tục đi…

Khi gặp phải tình trạng đau bụng trên khi mang thai tháng thứ 7 mà kèm theo một trong các dấu hiệu kể trên thì mẹ bầu cần phải lập tức đi khám để xem mình có bị viêm đại tràng hay không. Tùy theo tình trạng bệnh mà các bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp điều trị để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

4. Tiền sản giật

Tiền sản giật là biến chứng vô cùng nguy hiểm ở phụ nữ mang thai. Hiện tượng này thường xảy ra từ tuần thứ 20 của thai kỳ trở đi. Những mẹ bầu có tiền sử bị cao huyết áp, thừa cân, tiểu đường thai kỳ, có lượng protein trong nước tiểu cao, mặt hoặc chân tay bị phù nề… thì thường có nguy cơ bị tiền sản giật cao hơn.

Tiền sản giật là một trong những biến chứng nguy hiểm mà mẹ bầu cần lưu ý kỹ!

Khi nhận thấy những cơn đau bụng trên khi mang thai tháng thứ 7 bất ngờ xuất hiện cùng với các triệu chứng khác như: đau đầu dữ dội, luôn có cảm giác buồn nôn và nôn, thị giác bị thuyên giảm,… thì mẹ bầu cần đi bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt.

5. Vấn đề về gan mật

Gan và mật nằm ở khu vực bụng trên, ngay hạ sườn phải. Khi mẹ bầu bị đau tức phần bụng trên khu vực hạ sườn phải, kèm theo là mất ngủ, mệt mỏi, chán ăn thì rất có thể là nguyên nhân do gan, mật gây ra. Các bệnh lý có thể là nóng gan, viêm gan, men gan cao, viêm túi mật, sỏi mật, tắc nghẽn ống mật… Mẹ hãy đi kiểm tra và nhờ bác sĩ tư vấn nhé.

Gan, mật gặp vấn đề cũng gây ra các cơn đau bụng trên khi mang thai tháng thứ 7!

Tóm lại, các mẹ bầu khi gặp hiện tượng đau bụng trên khi mang thai tháng thứ 7 kèm theo các dấu hiệu bất thường được kể bên trên, thì cần phải cảnh giác và thận trọng, uôn theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu và tới bệnh viện để thăm khám càng sớm càng tốt để nhận được điều trị tốt nhất nhé! Chúc các mẹ bầu có một thai kỳ an toàn và khỏe mạnh nhé!