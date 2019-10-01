Giảm nguy cơ thoái hóa đốt sống cổ cho dân văn phòng

Thoái hóa đốt sống cổ là bệnh lý mãn tính khá phổ biến, tiến triển chậm, thường gặp ở người lớn tuổi hoặc những người làm các công việc thường xuyên vận động mạnh ảnh hưởng đến sụn khớp ở cột sống cổ.

Ngày nay, do thói quen sinh hoạt không khoa học, ít vận động cùng chế độ dinh dưỡng không hợp lý, thoái hóa cột sống cổ đang có xu hướng trẻ hóa và ngày càng phổ biến ở đối tượng nhân viên văn phòng. Hoạt động sai tư thế, ít vận động là những nguyên nhân quan trọng gây ra thoái hóa đốt sống cổ:

Công việc văn phòng thường kéo dài 8 tiếng mỗi ngày, việc lặp lại các thói quen làm việc xấu trong một thời gian dài là chính là nguyên nhân gây ra thoái hóa đốt sống cổ. Với thói quen ngồi quá thấp so với bàn làm việc, vị trí đặt tay trên bàn làm việc hay đối với máy tính quá cao hoặc ngược lại quá thấp, đầu cúi xuống hay ngẩng lên tập trung vào màn hình làm vùng cổ không được hoạt động nhiều lâu dần xuất hiện tình trạng mỏi vùng vai, cứng gáy, cứng cổ. Giờ nghỉ trưa dân văn phòng thường xuyên ngủ gục trên bàn làm việc, đầu nghoẹo sang một bên hay ngủ ngửa đầu ra ghế, các tư thế vô tình làm thay đổi cấu trúc đốt sống cổ. Duy trì tất cả thói quen xấu đó trong một thời gian dài đều gây áp lực quá tải lên các sụn khớp, dần dần làm bào mòn các tế bào sụn thay đổi cấu trúc khớp gây thoái hóa đốt sống cổ.

Ngủ trưa sai tư thế ở văn phòng làm biến dạng hình dáng đốt sống cổ (ảnh minh họa) Chị em văn phòng hay có thói quen đem nhiều vật dụng cá nhân, điện thoại và máy tính, khoác trên vai hay xách vài kilogram mỗi ngày trong thời gian dài sẽ làm tăng áp lực cho cột sống nhất là vùng cổ vai gáy. Chế độ dinh dưỡng không hợp lý: Những buổi sáng hay bỏ bữa, giờ ăn trưa vội vàng nơi công sở, ăn uống thiếu các chất dinh dưỡng cần thiết cho sụn khớp, sụt giảm hàm lượng các khoáng chất canxi, magie, các vitamin nhóm B, D hoặc thói quen lạm dụng bia rượu, thuốc lá đều là những nguyên nhân làm đẩy nhanh quá trình lão hóa của các tổ chức sụn và khớp ở cột sống cổ. Bữa trưa tạm bợ nơi công sở của dân văn phòng (ảnh minh họa) Loại bỏ các thoái quen gây hại đốt sống cổ cho dân văn phòng: Điều chỉnh độ cao ghế phù hợp, thay đổi tư thế sai khi ngồi làm việc trước màn vi tính.

Dành thời gian nghỉ giải lao tại chỗ, thực hiện các động tác vươn vai, massage cổ nhẹ nhàng.

Không nên vặn bẻ cổ đột ngột khi thấy mỏi, bởi tất cả các động tác này sẽ làm tăng thoái hóa đốt sống cổ.

Sử dụng gối tựa cổ và lưng khi ngủ trưa tại chỗ, luôn đảm bảo cổ được nâng đỡ.

Không dùng các chất kích thích, hạn chế rượu bia, thuốc lá.

Bổ sung các thực phẩm chứa Chondroitin Sulfate – chất căn bản cấu tạo nên sụn khớp hàng ngày có thể ngăn ngừa quá trình bào mòn sụn, tái tạo lại cấu trúc khớp. Chondro Support được nghiên cứu và sản xuất bởi tập đoàn dược phẩm Zeria Nhật Bản cung cấp Chondroitin sulfate là một chất đóng vai trò quan trọng trong việc giữ nước và chất dinh dưỡng cho sụn khớp. Với hàm lượng Chondroitin sulfate tinh khiết cao sản phẩm sẽ giúp ngăn ngừa quá trình thoái hóa sụn khớp, là một trong các sản phẩm được ưa thích tại Nhật Bản để hỗ trợ, ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa đốt sống cổ cho dân văn phòng. Ngoài ra sản phẩm còn hỗ trợ làm giảm các chứng viêm đau khớp, giúp tái tạo mô sụn và dịch khớp, tăng tính dẻo dai và độ bên cho sụn khớp, giúp khớp vận động linh hoạt hơn. Chondro support hỗ trợ làm giảm nguy cơ thoái hóa đốt sống cổ Sản phẩm Chondro Support hiện đang được phân phối chính hãng bởi công ty cổ phần dược phẩm 3/2 – FT Pharma và có bán tại các hệ thống nhà thuốc Pharmacity, Phano, An Khang trên toàn quốc. Ngoài ra để được tư vấn trực tiếp và đặt hàng online khách hàng có thể truy cập website https://zeria.vn/ để biết thêm chi tiết. SỐ GPQC: 01146/2018/ATTP-XNQC Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Bệnh viêm xoang mũi và những điều cần biết Bệnh viêm xoang mũi là gì? Bệnh viêm xoang mũi có nguy hiểm không? Làm sao để chữa bệnh viêm xoang mũi? là những câu hỏi sẽ giải đáp chi tiết cho các bạn trong bài viết này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giam-nguy-co-thoai-hoa-dot-song-co-cho-dan-van-phong-339209.html