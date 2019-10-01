Giảm nguy cơ thoái hóa đốt sống cổ cho dân văn phòng

Sức khỏe 01/10/2019 07:50

Thoái hóa đốt sống cổ là bệnh lý mãn tính khá phổ biến, tiến triển chậm, thường gặp ở người lớn tuổi hoặc những người làm các công việc thường xuyên vận động mạnh ảnh hưởng đến sụn khớp ở cột sống cổ.

Ngày nay, do thói quen sinh hoạt không khoa học, ít vận động cùng chế độ dinh dưỡng không hợp lý, thoái hóa cột sống cổ đang có xu hướng trẻ hóa và ngày càng phổ biến ở đối tượng nhân viên văn phòng.

Hoạt động sai tư thế, ít vận động là những nguyên nhân quan trọng gây ra thoái hóa đốt sống cổ:

Công việc văn phòng thường kéo dài 8 tiếng mỗi ngày, việc lặp lại các thói quen làm việc xấu trong một thời gian dài là chính là nguyên nhân gây ra thoái hóa đốt sống cổ. Với thói quen ngồi quá thấp so với bàn làm việc, vị trí đặt tay trên bàn làm việc hay đối với máy tính quá cao hoặc ngược lại quá thấp, đầu cúi xuống hay ngẩng lên tập trung vào màn hình làm vùng cổ không được hoạt động nhiều lâu dần xuất hiện tình trạng mỏi vùng vai, cứng gáy, cứng cổ.

Giờ nghỉ trưa dân văn phòng thường xuyên ngủ gục trên bàn làm việc, đầu nghoẹo sang một bên hay ngủ ngửa đầu ra ghế, các tư thế vô tình làm thay đổi cấu trúc đốt sống cổ. Duy trì tất cả thói quen xấu đó trong một thời gian dài đều gây áp lực quá tải lên các sụn khớp, dần dần làm bào mòn các tế bào sụn thay đổi cấu trúc khớp gây thoái hóa đốt sống cổ.

Giảm nguy cơ thoái hóa đốt sống cổ cho dân văn phòng - Ảnh 1

Ngủ trưa sai tư thế ở văn phòng làm biến dạng hình dáng đốt sống cổ (ảnh minh họa)

Chị em văn phòng hay có thói quen đem nhiều vật dụng cá nhân, điện thoại và máy tính, khoác trên vai hay xách vài kilogram mỗi ngày trong thời gian dài sẽ làm tăng áp lực cho cột sống nhất là vùng cổ vai gáy.

Chế độ dinh dưỡng không hợp lý:

Những buổi sáng hay bỏ bữa, giờ ăn trưa vội vàng nơi công sở, ăn uống thiếu các chất dinh dưỡng cần thiết cho sụn khớp, sụt giảm hàm lượng các khoáng chất canxi, magie, các vitamin nhóm B, D hoặc thói quen lạm dụng bia rượu, thuốc lá đều là những nguyên nhân làm đẩy nhanh quá trình lão hóa của các tổ chức sụn và khớp ở cột sống cổ.

Giảm nguy cơ thoái hóa đốt sống cổ cho dân văn phòng - Ảnh 2

Bữa trưa tạm bợ nơi công sở của dân văn phòng (ảnh minh họa)

Loại bỏ các thoái quen gây hại đốt sống cổ cho dân văn phòng:

  • Điều chỉnh độ cao ghế phù hợp, thay đổi tư thế sai khi ngồi làm việc trước màn vi tính.
  • Dành thời gian nghỉ giải lao tại chỗ, thực hiện các động tác vươn vai, massage cổ nhẹ nhàng.
  • Không nên vặn bẻ cổ đột ngột khi thấy mỏi, bởi tất cả các động tác này sẽ làm tăng thoái hóa đốt sống cổ.
  • Sử dụng gối tựa cổ và lưng khi ngủ trưa tại chỗ, luôn đảm bảo cổ được nâng đỡ.
  • Không dùng các chất kích thích, hạn chế rượu bia, thuốc lá.
  • Bổ sung các thực phẩm chứa Chondroitin Sulfate – chất căn bản cấu tạo nên sụn khớp hàng ngày có thể ngăn ngừa quá trình bào mòn sụn, tái tạo lại cấu trúc khớp.

Chondro Support được nghiên cứu và sản xuất bởi tập đoàn dược phẩm Zeria Nhật Bản cung cấp Chondroitin sulfate là một chất đóng vai trò quan trọng trong việc giữ nước và chất dinh dưỡng cho sụn khớp. Với hàm lượng Chondroitin sulfate tinh khiết cao sản phẩm sẽ giúp ngăn ngừa quá trình thoái hóa sụn khớp, là một trong các sản phẩm được ưa thích tại Nhật Bản để hỗ trợ, ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa đốt sống cổ cho dân văn phòng. Ngoài ra sản phẩm còn hỗ trợ làm giảm các chứng viêm đau khớp, giúp tái tạo mô sụn và dịch khớp, tăng tính dẻo dai và độ bên cho sụn khớp, giúp khớp vận động linh hoạt hơn.

Giảm nguy cơ thoái hóa đốt sống cổ cho dân văn phòng - Ảnh 3

Chondro support hỗ trợ làm giảm nguy cơ thoái hóa đốt sống cổ

Sản phẩm Chondro Support hiện đang được phân phối chính hãng bởi công ty cổ phần dược phẩm 3/2 – FT Pharma và có bán tại các hệ thống nhà thuốc Pharmacity, Phano, An Khang trên toàn quốc. Ngoài ra để được tư vấn trực tiếp và đặt hàng online khách hàng có thể truy cập website https://zeria.vn/ để biết thêm chi tiết.

SỐ GPQC: 01146/2018/ATTP-XNQC

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Bệnh viêm xoang mũi và những điều cần biết

Bệnh viêm xoang mũi và những điều cần biết

Bệnh viêm xoang mũi là gì? Bệnh viêm xoang mũi có nguy hiểm không? Làm sao để chữa bệnh viêm xoang mũi? là những câu hỏi sẽ giải đáp chi tiết cho các bạn trong bài viết này.

Xem thêm
Từ khóa:   Chondro support thoái hóa đốt sống cổ giảm nguy cơ thoái hóa đốt sống cổ

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 38 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 38 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 6 giờ 38 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm