Giám đốc WHO: Các biến thể Delta, Omicron đang dẫn đến 'sóng thần' của các trường hợp Covid

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết vào hôm thứ Tư rằng ông lo lắng về việc các biến thể omicron và delta của COVID-19 đang kết hợp với nhau để tạo ra một "cơn sóng thần", nhưng ông vẫn hy vọng rằng thế giới sẽ đẩy lùi đại dịch tồi tệ nhất này vào năm 2022.

Hai năm sau khi vi rút corona lần đầu tiên xuất hiện, các quan chức cấp cao của cơ quan y tế Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng vẫn còn quá sớm để có thể yên tâm bởi dữ liệu ban đầu cho thấy omicron - biến thể mới nhất, nó dẫn đến bệnh ở mức nhẹ hơn. Được báo cáo lần đầu tiên vào tháng trước ở miền nam châu Phi, biến thể Omicron đã là biến thể chủ đạo ở Hoa Kỳ và các khu vực của châu Âu.

Và sau khi 92 trong số 194 quốc gia thành viên của WHO bỏ lỡ mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số của họ vào cuối năm nay, giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi mọi người thực hiện một "quyết tâm năm mới" để có được một chiến dịch tiêm chủng 70% dân số trong quốc gia vào đầu tháng bảy.

Theo số liệu của WHO, số ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận trên toàn thế giới tăng 11% trong tuần trước so với các tuần trước đó, với gần 4,99 triệu ca mới được báo cáo từ ngày 20/12 đến 26/12. Các ca mắc mới ở châu Âu - chiếm hơn một nửa tổng số ca - tăng 3% trong khi ở châu Mỹ tăng 39% và ở châu Phi tăng 7%. Mức tăng toàn cầu theo sau sự gia tăng dần dần từ các quốc gia kể từ tháng Mười.

Tedros nói tại một cuộc họp báo trực tuyến rằng: “Tôi rất lo ngại rằng biến thể omicron, dễ truyền hơn (và) lan truyền cùng lúc với biến thể delta, điều này đang dẫn đến một đợt sóng thần về đại dịch.” Theo ông, điều đó sẽ gây ra "áp lực to lớn đối với các nhân viên y tế đang kiệt sức vì chống lại đại dịch và hệ thống y tế gần bờ vực sụp đổ."

WHO cho biết trong báo cáo dịch tễ học hàng tuần của mình rằng "ruit ro tổng thể" liên quan đến omicron "vẫn rất cao". Trích dẫn trong "bằng chứng nhất quán" rằng biến thể omicron có lợi thế về việc phát triển tăng trưởng mạnh hơn so với biến thể delta.

Đã giảm tỷ lệ mắc bệnh đã ở Nam Phi và dữ liệu ban đầu từ quốc gia đó, Vương quốc Anh và Đan Mạch cho thấy giảm nguy cơ nhập viện với việc nhiễm omicron, nhưng WHO cho rằng cần nhiều dữ liệu hơn .

Giám đốc các tình trạng khẩn cấp của WHO, Tiến sĩ Michael Ryan đã nhấn mạnh lưu ý thận trọng đó. Ông cho biết điều quan trọng trong những tuần tới là phải "ngăn chặn sự lây truyền của cả hai biến thể ở mức tối thiểu mà chúng tôi có thể."

Ryan nói rằng nhiễm omicron phần lớn bắt đầu ở những người trẻ tuổi, "nhưng những gì chúng tôi chưa thấy là làn sóng omicron được thiết lập hoàn toàn trong phạm vi dân số rộng hơn. Và tôi khá lo lắng khi đưa ra những dự đoán tích cực cho đến khi chúng tôi biết được khả năng bảo vệ của vắc-xin sẽ hiệu quả như thế nào ở những người già và dễ bị nhiễm bệnh hơn.

Các quan chức của WHO không đưa ra bình luận cụ thể về các quyết định của Mỹ và các quốc gia khác nhằm giảm thời gian tự cô lập. Ryan cho biết "đây là những lời kêu nhận xét mà các quốc gia đưa ra" - có tính đến các yếu tố khoa học, kinh tế và các yếu tố khác. Ông lưu ý rằng thời gian ủ bệnh trung bình cho đến nay là khoảng năm đến sáu ngày.

Ryan nói: “Chúng tôi cần phải cẩn thận về việc thay đổi chiến thuật và chiến lược ngay lập tức trên cơ sở những gì chúng tôi đang nhận thấy” về omicron.

Tedros tiếp tục nhấn mạnh các cảnh báo lâu nay rằng "chấm dứt bất bình đẳng về chăm sóc sức khỏe vẫn là chìa khóa để chấm dứt đại dịch." Ông nói rằng việc bỏ lỡ mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số trong năm nay "không chỉ là một sự xấu hổ về mặt đạo đức - điều này phải trả giá bằng mạng sống và tạo cơ hội cho vi rút lan truyền mà không bị kiểm soát và nó còn có cơ hội đột biến."

Ông ấy cho biết, các quốc gia phần lớn đã bỏ qua mục tiêu này vì nguồn cung vắc xin hạn chế đối với các nước có thu nhập thấp trong phần lớn thời gian cả năm và sau đó vắc xin đã đến gần ngày hết hạn mà không có các thứ như tim tiêm để truyền vắc xin.

Tedros cũng nói thêm rằng : “Tôi vẫn lạc quan rằng đây có thể là năm chúng ta không chỉ có thể chấm dứt giai đoạn gay go của đại dịch mà còn vạch ra con đường dẫn đến an ninh y tế lành mạnh hơn.”

Theo indiatoday