Theo bác sỹ Michael Deignault, dịch mũi có thể phát hiện ít biến thể Omicron hơn do virus có thể tập trung nhiều hơn ở dịch họng.

Theo thông tin của Vietnamplus, trong các xét nghiệm chẩn đoán mắc COVID-19, nhất là đối với các trường hợp nhiễm biến thể Omicron, việc sử dụng dịch họng có thể cho kết quả chính xác hơn so với dịch mũi.

Theo bác sỹ Michael Deignault - Phòng cấp cứu Los Angeles cho hay, dịch mũi có thể phát hiện ít biến thể Omicron hơn do virus tập trung nhiều hơn ở dịch họng.

Chia sẻ với tờ Inside Edition về trải nghiệm của một số bệnh nhân mắc biến thể Omicron, bác sỹ Deignault cho biết: "Xét nghiệm dịch mũi cho kết quả âm tính, song một ngày sau đó, họ sử dụng bộ kit xét nghiệm mới dùng cho đường họng thì có kết quả dương tính."

Bác sỹ Daignault cho biết, điều quan trọng khi tiến hành lấy mẫu dịch họng để xét nghiệm thì cần lấy sâu trong họng. Tuy nhiên, việc này không gây khó chịu như khi xét nghiệm dịch mũi.

Ảnh minh hoạ: Internet

Trrường hợp điển hình là Alison Hall - nhà sản xuất tờ Inside Edition mắc COVID-19 mặc dù đã tiêm phòng đầy đủ. Cô đã tiến hành 2 xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 tại nhà. Một xét nghiệm dựa trên dịch mũi và một xét nghiệm dịch họng.

Kết quả cho thấy, xét nghiệm dịch mũi cho kết quả âm tính, mặc dù cô đang có những triệu chứng mắc COVID-19, trong khi xét nghiệm dịch lấy từ họng cho kết quả dương tính.

Sau đó, cô Hall đã thực hiện xét nghiệm PCR xác nhận quả thực cô đã mắc COVID-19 vào thời điểm tiến hành các xét nghiệm trên.

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