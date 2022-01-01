Nước ép loại rau ít người để ý nhưng mang công dụng bất ngờ trong việc làm dịu các triệu chứng và đầy hơi

Táo bón là một trong những vấn đề tiêu hóa thường gặp nhất ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều người theo những cách khác nhau.

Việc đi tiêu của bạn có đột nhiên trở nên khó khăn khi bạn đến một địa điểm mới không? Chế độ ăn mới bạn có bắt đầu có khiến chất thải trở nên khô và vón cục lớn không? Nếu câu trả lời cho những câu hỏi được đề cập ở trên là có, thì thật tiếc vì những rắc rối mà chứng táo bón đang gây ra cho bạn. Táo bón, thường được gọi là tình trạng "đi tiêu không hết" là một biến chứng sức khỏe đặc trưng bởi cảm giác sợ hãi khi vận động ruột đau đớn. Nhiều yếu tố khác nhau có thể dẫn đến táo bón, một số nguyên nhân thông thường bao gồm:

Chế độ ăn uống không lành mạnh

Không hoạt động thể chất

Lối sống ít vận động

Tác dụng phụ của thuốc

Vấn sức khỏe tiềm ẩn Táo bón là một trong những tình trạng phổ biến thường khiến người bệnh khó chịu và ngượng ngùng. Nếu bạn thường xuyên phải chịu đựng cảm giác đáng sợ này, hãy đọc tiếp để biết cách làm như thế nào để có thể thoát khỏi nó nhé. Ba chữ F

Trong một cuộc trò chuyện tại This Morning, Tiến sĩ Zoe Williams đã nói về ba chữ F có thể giúp đối phó với chứng táo bón. Đây là những gì các chữ F đề cập: F (Fluids) - Chất lỏng: Bổ sung không đủ chất lỏng và nước trong cả ngày có thể dẫn đến táo bón. Điều này là do thiếu chất lỏng trong cơ thể có thể cản trở sự di chuyển trơn tru của ruột. Do đó, bạn nên bổ sung đủ lượng chất lỏng cần thiết hàng ngày thông qua nước lọc, nước trái cây, v.v. F (Fibre) - Chất xơ: Chất dinh dưỡng này rất cần thiết để đảm bảo hệ tiêu hóa và đường ruột khỏe mạnh. Hơn nữa, nó có thể tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu hóa trơn, là yếu tố không thể thiếu để ngăn ngừa táo bón. F (Fitness) - Thể dục: Chữ F này đề cập đến hoạt động thể chất. Không hoạt động thường xuyên có thể khiến hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng, từ đó dẫn đến táo bón, đầy hơi và chướng bụng Nước ép rau củ ít người biết nhưng lại có công dụng tuyệt vời điều trị táo bón Tiến sĩ Megan Rossi chia sẻ với Express.co.uk về một loại nước ép rau củ không phổ biến nhưng có thể giúp đối phó với các triệu chứng đầy hơi và táo bón - nước ép cần tây. Cần tây chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin C và các chất dinh dưỡng khác và có thể mang lại những lợi ích sức khỏe sau: Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Tăng cường trao đổi chất

Giảm viêm

Hỗ trợ giảm cân

Hỗ trợ vận động ruột khỏe mạnh và giúp giảm đầy hơi, chướng bụng và táo bón Bạn có thể làm nước ép cần tây theo các bước sau: Lấy cần tây tươi và rửa sạch. Cắt phần trên và phần gốc. Xay nhuyễn cần tây để làm nước. Bạn có thể thêm chanh hoặc các thành phần khác tùy thích. Thêm một nửa cốc nước vào pha trộn một lần nữa. Lọc hỗn hợp để bỏ xác và lấy nước vào ly và bạn sẽ có nước ép màu xanh của cần tây sẵn sàng để uống rồi. Theo Timesnownews

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