Giải đáp: Không mặc quần lót khi ngủ có tốt không?

Không chỉ thoải mái hơn mà việc không mặc quần lót khi ngủ mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe không ngờ đến. Cụ thể:

Hầu hết phụ nữ hình thành thói quen mặc đồ lót khi đi ngủ, nó giúp giữ dịch âm đạo không dính sang chăn đệm, cố định băng vệ sinh và nhiều loại được làm từ vải thoáng mát nên mặc đồ lót khi đi ngủ khá dễ chịu. Nên đề nghị thử không mặc quần lót khi đi ngủ nghe có vẻ kì quặc. Liệu không mặc quần lót khi đi ngủ có tốt không? Câu trả lời sẽ làm bạn thực sự bất ngờ.

Việc không mặc quần lót giúp không khí không bị lưu cữu mà di chuyển tự do, không lưu mùi khó nói. Ngoài ra, không khí kín là tác nhân kèm theo nhiệt độ và độ ẩm tích tụ khu vực này tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm gây bệnh viêm nhiễm vùng âm đạo.

Một trong những vấn đề của đồ lót - đặc biệt là loại làm bằng vải tổng hợp - là nó ngăn không khí lưu chuyển ở khu vực tam giác mang cảm giác bí bức, nóng và thậm chí là khiến vùng kín bị ám mùi khó chịu.

Hơn nữa hãy nghĩ đến bản thân đã mặc quần lót bó kín cả ngày thì 8 tiếng tiếp theo khi đi ngủ là một cơ hội hoàn hảo để cô bé của bạn được thở với không khí thoáng mát.

Mặc đồ lót đi ngủ có tốt không? Giảm nguy cơ nhiễm nấm âm đạo

Có nên mặc quần lót khi đi ngủ?

Quần lót có thể giữ nhiệt, độ ẩm tạo nguy cơ cho khu vực tam giác bị nhiễm nhiều loại nấm, gọi chung là nhiễm nấm âm đạo, gây cảm giác cực kì ngứa.

Nếu bạn gặp phải tình trạng nhiễm trùng nấm men liên tục, có thể mặc đồ lót khi ngủ là nguyên nhân của việc này. Do độ ẩm bị giữ lại bởi đồ lót nên nấm men trong điều kiện thuận lợi phát triển nhanh chóng gây ra cảm giác kích ứng da, ngứa da bên ngoài.

Nhưng nếu bỏ qua việc mặc quần lót, không khí được lưu thông, nhiệt độ, độ ẩm không bị lưu giữ giảm thiểu tối đa tình trạng nhiễm các loại nấm.

Không mặc đồ lót khi đi ngủ ngăn chặn vi khuẩn xấu di chuyển

Mặc hay không mặc quần lót đều có thể có tác động sức khỏe vi khuẩn theo các hướng khác nhau.

Việc mặc quần lót sẽ hỗ trợ trong việc di chuyển của vi khuẩn từ khu vực hậu môn vào khu vực âm đạo. Dù rằng, việc di chuyển này cũng có thể xảy ra khi bạn tắm nhưng cơ hội này thấp hơn. Vì vậy, không muốn tăng nguy cơ nhiễm khuẩn cho vùng âm đạo, việc không mặc đồ lót có thể là lựa chọn tốt hơn.

Không mặc quần lót khi ngủ có thể ngăn ngừa ẩm ướt vùng kín

Không mặc quần lót khi ngủ có tốt không? Giảm hẳn tình trạng viêm nhiễm phụ khoa

Mặc đồ lót không có khả năng dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu nếu bạn không dễ bị nhiễm trùng, có hệ miễn dịch tốt. Nhưng nó có thể gây ra vấn đề nếu bạn là người thường xuyên đi vệ sinh và đồ lót luôn trong tình trạng ẩm.

Nếu một người phụ nữ vì một lý do nào đó luôn cực kỳ ẩm ướt ở vùng âm hộ và tầng sinh môn (là khoảng trống giữa hậu môn và cửa âm đạo ở nữ, khu vực bao gồm xương mu và xương cụt) thì không mặc đồ lót khi đi ngủ sẽ giúp bạn thoải mái và khô thoáng vùng tam giác hơn cả.

Mặc đồ lót đi ngủ có tốt không? Thực tế, nó giúp ngủ sâu hơn

Khi chúng ta ngủ thì cơ thể vẫn làm việc tích cực với các hoạt động loại bỏ độc tố, cải thiện hệ miễn dịch,… nên việc không mặc đồ lót khi ngủ, thậm chí là không mặc đồ khi ngủ giúp không khí lưu thông đều và nhiệt độ từng khu vực được chính xác hơn, tạo điều kiện cho các cơ quan làm việc hiệu quả, nâng cao sức khỏe dài lâu.

Giảm kích ứng ma sát với da khi không mặc đồ lót đi ngủ

Đồ lót không chỉ là bẫy mồ hôi và độ ẩm suốt cả ngày mà với các loại làm từ chất liệu vải cứng, ngứa có thể gây kích ứng da không ngờ tới, nhất là với những ai có làn da nhạy cảm.

Bên cạnh đó, việc không mặc quần lót khi đi ngủ có thể giúp giảm kích ứng da với hóa chất do giảm thiểu việc tiếp xúc với hóa chất không phù hợp lắng đọng trong đồ lót sau khi giặt. Cho dù đó là thuốc nhuộm, xà phòng hay nước xả vải, tất cả đều có thể gây kích ứng da của bạn.

Phụ nữ không mặc đồ lót đi ngủ có tốt không? Đời sống tình dục có thể tăng cường

Một tác dụng phụ thú vị của việc không mặc quần lót khi đi ngủ theo một cách nào đó, nó có thể mang lại cho đời sống tình dục của bạn một chút thúc đẩy.

Phụ nữ nên không mặc hay mặc đồ lót khi đi ngủ?

Trong khi ngủ, các cặp đôi có sự ma sát sẽ làm sản sinh hóc môn oxytocin khiến cơ thể thả lỏng, giảm căng thẳng và tăng ham muốn. Việc không mặc đồ lót khi đi ngủ có thể sẽ giúp sản sinh hóc môn oxytocin gấp đôi hoặc nhiều hơn khi chính bản thân bạn cảm thấy việc đó hoàn toàn gợi cảm.

Không mặc quần lót khi đi ngủ mang lại cảm giác thoải mái hơn

Cảm giác thoải mái hơn chắc chắn có thể là một lợi ích của việc không mặc đồ lót khi đi ngủ. Điều này còn đặc biệt đúng với các bạn mặc đồ lót quá chật hoặc quá rộng.

Tác hại của việc mặc quần lót đi ngủ là gì?

Mặc quần lót khi ngủ - nguyên nhân hàng đầu của các căn bệnh phụ khoa

Nhiều phụ nữ có thói quen mặc đồ lót khi ngủ mà ít biết về những tác hại của nó. Vậy Tác hại của việc mặc quần lót đi ngủ là gì?

Dễ thấy nhất là không ít chị em gặp phải những điều khó nói xung quanh việc mặc quần lót đi ngủ như khó chịu, hôi, ngứa và mùi khó nói, không cho cô bé được thở.

Theo Marcelle Pick, NP OB-GYN, đồng sáng lập tổ chức Women to Women Mỹ, nên tránh mặc đồ lót khi đi ngủ, đặc biệt đối với những người dễ bị nhiễm trùng nấm men hoặc vi khuẩn, như viêm âm đạo. Bản thân âm đạo có rất nhiều vi khuẩn và nếu người đó đổ mồ hôi hoặc nóng, đó có thể là nơi sinh sản của nhiều vi khuẩn và các bệnh nhiễm trùng khác. Khi không giữ vệ sinh đúng cách hoặc với những ai đề kháng kém, viêm nhiễm cô bé, nhiễm trùng đường tiết niệu sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của bạn. Vì vậy, việc mặc quần lót đi ngủ có thể dẫn đến ngứa và kích thích âm đạo, các bệnh phụ khoa không đáng có.

Khi được hỏi Mặc đồ lót khi đi ngủ có tốt không? Bác sĩ Alyssa Dweck, người làm việc trong lĩnh vực phụ khoa cho một số bệnh viện và trung tâm y tế ở bang New York, cho biết cô thường xuyên khuyên bệnh nhân của cô không nên mặc đồ lót khi đi ngủ để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm nhiều bệnh phụ khoa.

Những lưu ý khi không mặc đồ lót khi ngủ

Nên chuẩn bị lót các tấm khăn khi đi ngủ để giữ vệ sinh chăn, gối

- Tránh việc phải thay giặt chăn đệm nhiều lần, khi ngủ bạn có thể dùng một tấm khăn lót giường, việc giặt tấm khăn lót sau mỗi đêm đơn giản hơn việc thay chăn ga đệm hàng ngày.

- Khi không mặc quần lót, sau mỗi lần vệ sinh hãy chuẩn bị sẵn giấy khô để lau nước còn vương lại ở vùng tam giác.

- Nếu trước đó, bạn đã mặc đồ lót bằng lụa hoặc ren cả ngày thì tốt nhất không mặc đồ lót khi đi ngủ để cô bé được thở thoải mái sau một ngày bị bó sát.

- Với các thời điểm đến chu kỳ hàng tháng, nếu phải xem xét mặc quần lót hãy chắc chắn rằng bạn đã mặc quần lót đúng cách, lựa chọn chất liệu thoải mái, không mặc đồ quá chật hay quá lỏng.

Lựa chọn không mặc đồ lót khi đi ngủ là một lựa chọn cá nhân thực sự phụ thuộc vào việc bạn mặc gì và sở thích của bạn là gì. Tuy nhiên, khi không mặc đồ lót khi đi ngủ lại có khá nhiều tác động tốt tới sức khỏe, đặc biệt với phụ nữ mắc các bệnh về phụ khoa. Bạn hãy thử trong một tuần để có cảm nhận riêng bản thân, có thể chia sẻ cảm nhận và kinh nghiệm bản thân ở dưới bình luận. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh và vui vẻ.