99% phụ nữ Việt đang tự rước bệnh phụ khoa vào người vì thói quen mặc quần lót sai lầm này

Sống khỏe 14/11/2018 15:28

Bệnh phụ khoa nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Để ngăn ngừa tình trạng này, bạn hãy tránh phạm phải những thói quen mặc quần lót sai lầm sau.

Thói quen sử dụng quần lót sai cách chính là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc bệnh phụ khoa.

Quần lót là trang phục luôn có sẵn trong tủ đồ của bạn, nó có tác dụng che chắn và bảo vệ vùng kín khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn gây hại. Tuy nhiên, hầu hết chị em vẫn đang sử dụng sai cách nhưng không hề hay biết.

Những thói quen mặc quần lót sai lầm gây bệnh phụ khoa

Mặc quần lót quá chật

Thói quen mặc quần lót quá chật không chỉ cản trở quá trình lưu thông máu mà còn làm tăng nguy cơ cọ xát và gây kích ứng âm đạo. Chính vì vậy, bạn cần lựa chọn quần lót đúng kích cỡ để vùng kín luôn khỏe mạnh, từ đó giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh phụ khoa.

99% phụ nữ Việt đang tự rước bệnh phụ khoa vào người vì thói quen mặc quần lót sai lầm này - Ảnh 1
Cần chọn quần lót đúng kích cỡ - Ảnh minh họa: Internet

Mặc quần lót chất lụa hoặc chất liệu nhân tạo

Để vùng kín luôn thông thoáng và khô ráo, bạn nên tránh sử dụng những loại quần lót làm từ lụa hoặc chất liệu nhân tạo. Nguyên nhân là do những chất liệu này không có khả năng thấm hút tốt, có thể giữ lại hơi ẩm bên trong và tăng nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa do vi khuẩn, nấm.

99% phụ nữ Việt đang tự rước bệnh phụ khoa vào người vì thói quen mặc quần lót sai lầm này - Ảnh 2
Việc lựa chọn những loại quần lót thấm hút tốt còn giúp ngăn ngừa mùi khó chịu ở ‘cô bé’ - Ảnh minh họa: Internet

Mặc quần lót định hình

Những loại quần lót có chức năng định hình giúp vóc dáng của chị em thon gọn hơn nhưng chúng lại không hề tốt cho “cô bé”. Cơ thể bị bó chặt trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh và giảm lưu thông máu, dẫn đến nhiều biến chứng sức khỏe.

Bên cạnh đó, loại trang phục này thường khó mặc và khó cởi nên người sử dụng thường có xu hướng nhịn đi vệ sinh.

Mặc quần lọt khe

Việc lựa chọn những loại quần lọt khe sẽ giúp chị em tự tin hơn khi diện những trang phục bó sát vì chúng không hiện đường hằn lên trang phục mặc ngoài. Tuy nhiên, loại quần này lại chính là “thủ phạm” đưa vi khuẩn từ hậu môn lên âm đạo. Đặc biệt, nếu bạn đang mắc phải các bệnh phụ khoa thì tình trạng bệnh sẽ trở nên tồi tệ hơn.

99% phụ nữ Việt đang tự rước bệnh phụ khoa vào người vì thói quen mặc quần lót sai lầm này - Ảnh 3
Không phải loại quần lót nào cũng nên sử dụng thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng sai chất giặt tẩy

Nhiều người vẫn giữ thói quen giặt chung đồ lót với quần áo thường ngày và không quá chú ý đến việc lựa chọn chất giặt tẩy phù hợp. Nhưng bạn cần biết rằng da vùng kín thường rất nhạy cảm, nếu bạn sử dụng những loại chất tẩy rửa quá mạnh có thể gây mẩn ngứa.

Tốt nhất, bạn nên giặt quần lót bằng các loại chất tẩy rửa dịu nhẹ và ít mùi hương.

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