Gặp những dấu hiệu này, đi khám gấp kẻo gan nhiễm mỡ trở biến chứng thành ung thư gan

Sức khỏe 14/11/2022 18:06

Gan là một cơ quan quan trọng của cơ thể thường bị bỏ qua khi bạn chăm sóc sức khỏe. Nhờ gan mà cơ thể bạn có thể thực hiện nhiều chức năng, chẳng hạn như kiểm soát thức ăn đã tiêu hóa, kiểm soát lượng chất béo và đường trong máu, chống lại nhiễm trùng và tiêu diệt bất kỳ độc tố nào trong cơ thể. Trên thực tế, cơ quan quan trọng này cung cấp hơn 500 chức năng!

Gặp những dấu hiệu này, đi khám gấp kẻo gan nhiễm mỡ trở biến chứng thành ung thư gan - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh gan nhiễm mỡ, còn được gọi là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, là một thuật ngữ chung để chỉ một loạt các tình trạng gan có vấn đề không liên quan đến rượu. Bệnh gan nhiễm mỡ chủ yếu là do có quá nhiều mỡ dự trữ trong gan. Bất kỳ dấu hiệu nào có vấn đề với gan nên được xem xét càng sớm càng tốt.

Các triệu chứng thường gặp

Gặp những dấu hiệu này, đi khám gấp kẻo gan nhiễm mỡ trở biến chứng thành ung thư gan - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có một số triệu chứng mà nhiều người nhận thức được. Ví dụ, có mối liên hệ giữa bệnh vàng da, vàng mắt và với gan.

Chúng ta cũng biết rằng đau bụng và chuột rút có thể chỉ cho bạn về hướng của gan và có thể có vấn đề gì đó xảy ra với gan. Mệt mỏi là một dấu hiệu khác của bệnh gan nhiễm mỡ.

Lú lẫn, không phải là một triệu chứng rõ ràng

Sự nhầm lẫn có thể báo hiệu giai đoạn nặng nhất của bệnh gan nhiễm mỡ. Giai đoạn này trở nên nghiêm trọng và nhiều lần sự phát triển của bệnh có thể không được chú ý cho đến khi một người bị phát triển thành xơ gan.

Lẫn lộn là một trong những triệu chứng của bệnh xơ gan. Nó có thể xảy ra do chất độc tích tụ trong não, vì gan không thể lọc máu một cách rõ ràng.

Xơ gan là giai đoạn thứ tư và cuối cùng của bệnh gan nhiễm mỡ, nó xảy ra sau khi gan đã ở trong tình trạng bị viêm trong nhiều năm.

Tìm hiểu thêm về bệnh xơ gan

Gặp những dấu hiệu này, đi khám gấp kẻo gan nhiễm mỡ trở biến chứng thành ung thư gan - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tổn thương này trong giai đoạn thứ tư và giai đoạn cuối của bệnh gan nhiễm mỡ là vĩnh viễn và có thể dẫn đến suy gan và ung thư gan. Đến lúc này, gan bị teo lại và trở nên thành sẹo, sần sùi. Trong bệnh xơ gan, mô gan khỏe mạnh được thay thế bằng mô sẹo không cho phép gan của bạn hoạt động bình thường. Xơ gan giai đoạn cuối có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Điều quan trọng là phải hỏi ý kiến ​​bác sĩ và thay đổi lối sống để ngăn chặn bất kỳ bệnh gan hiện có nào trở nên tồi tệ hơn.

Các yếu tố rủi ro

Một loạt các tình trạng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, bao gồm:

  • Cholesterol cao
  • Mức độ cao của chất béo trung tính trong máu
  • Béo phì
  • Hội chứng buồng trứng đa nang
  • Chứng ngưng thở lúc ngủ
  • Bệnh tiểu đường loại 2
  • Rối loạn tuyến giáp 
  • Tuyến yên kém hoạt động

Những cách tốt nhất để chăm sóc gan của bạn

Để chăm sóc gan của bạn, điều quan trọng là phải giữ cân nặng hợp lý. Nếu bạn đang thừa cân hoặc béo phì, giảm cân là chìa khóa để ngăn bạn khỏi bệnh gan nhiễm mỡ. Chọn một chế độ ăn uống lành mạnh có nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh. Đừng ăn quá nhiều và ăn ít calo hơn vào những ngày bạn ít hoạt động. Cố gắng tập thể dục hàng ngày và hỏi ý kiến ​​bác sĩ nếu bạn muốn chuyển sang một thói quen chuyên sâu hơn.

Gặp những dấu hiệu này, đi khám gấp kẻo gan nhiễm mỡ trở biến chứng thành ung thư gan - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tránh làm căng thẳng gan của bạn với rượu. Giải pháp tốt nhất để có một lá gan khỏe mạnh hơn là cắt bỏ hoàn toàn rượu.

Tuân thủ tất cả các loại thuốc theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa và đừng quên hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ phương pháp điều trị bệnh nào tại nhà.

Theo Times of Inida

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