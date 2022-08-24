Đừng bỏ qua dấu hiệu này bên trong mí mắt dưới vì nó đang cố gắng cảnh báo cơ thể bạn thiếu sắt trầm trọng

Sức khỏe 24/08/2022 07:58

Tế bào hồng cầu (RBCs) là nhân tố rất quan trọng của cơ thể con người. Nó không chỉ mang oxy từ phổi đến các cơ quan còn lại của cơ thể mà còn thải carbon dioxide từ phổi để bạn thở ra. Cơ thể của chúng ta phụ thuộc vào lượng sắt lành mạnh trong cơ thể để sản xuất hồng cầu.

Đừng bỏ qua dấu hiệu này bên trong mí mắt dưới vì nó đang cố gắng cảnh báo cơ thể bạn thiếu sắt trầm trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phải nói rằng, thiếu hoặc thiếu khoáng chất quan trọng này thường có thể dẫn đến một loạt các triệu chứng bao gồm mệt mỏi và khó thở. Điều này xảy ra do cơ thể không còn khả năng sản xuất các tế bào máu trung tâm để vận chuyển oxy đến các bộ phận khác nhau của cơ thể.

Hơn nữa, lượng sắt trong cơ thể thấp cũng có liên quan đến một tình trạng nghiêm trọng gọi là thiếu máu, đó là lý do tại sao tình trạng thiếu sắt thường được gọi là thiếu máu do thiếu sắt.

Thiếu sắt có thể ảnh hưởng đến mắt của bạn như thế nào

Đừng bỏ qua dấu hiệu này bên trong mí mắt dưới vì nó đang cố gắng cảnh báo cơ thể bạn thiếu sắt trầm trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thiếu sắt ảnh hưởng đến việc sản xuất lành mạnh các tế bào hồng cầu trong cơ thể, gây cản trở một số chức năng của cơ thể. Tuy nhiên, thường một bộ phận của cơ thể chưa được khám phá là đôi mắt. Sự thiếu hụt khoáng chất này cũng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe quang học của một người.

Các chuyên gia tin rằng thiếu sắt có thể khiến máu không mang đủ oxy đến các mô mắt, dẫn đến xanh xao và đó là lý do tại sao các bác sĩ thường tìm kiếm sự xanh xao ở bệnh nhân khi tìm các dấu hiệu thiếu sắt.

Một triệu chứng cần lưu ý ở mí mắt dưới

Đừng bỏ qua dấu hiệu này bên trong mí mắt dưới vì nó đang cố gắng cảnh báo cơ thể bạn thiếu sắt trầm trọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Suy nhược và mệt mỏi dai dẳng có thể trở thành nguyên nhân đáng lo ngại và có thể khiến bạn phải gặp bác sĩ. Có khả năng là bác sĩ có thể tiến hành một số kiểm tra cơ bản bao gồm kiểm tra mí mắt dưới của bạn. Điều này là do họ đang tìm kiếm sự nhợt nhạt ở mí mắt dưới, đây có thể là dấu hiệu của sự thiếu hụt sắt.

Hemoglobin trong các tế bào hồng cầu là chất tạo nên màu sắc cho máu. Do đó, mức độ thấp hoặc thiếu chất sắt trong cơ thể có thể làm cho máu của bạn ít thích hơn.

Thông thường, một đôi mắt bình thường có màu hồng nhạt. Tuy nhiên, nếu bạn thiếu sắt trong cơ thể, mí mắt trong của bạn có vẻ trắng hơn.

Các dấu hiệu cảnh báo thường gặp của tình trạng thiếu sắt

Đừng bỏ qua dấu hiệu này bên trong mí mắt dưới vì nó đang cố gắng cảnh báo cơ thể bạn thiếu sắt trầm trọng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo Viện Y tế Quốc gia, khoa phổi và máu, "Những người bị thiếu máu do thiếu sắt ở mức độ nhẹ hoặc trung bình có thể không có bất kỳ triệu chứng nào. Thiếu máu do thiếu sắt nghiêm trọng hơn có thể gây ra các triệu chứng phổ biến của bệnh thiếu máu, chẳng hạn như mệt mỏi, khó thở hoặc đau ngực."

Hơn nữa, thiếu sắt có thể gây ra các triệu chứng khác bao gồm chóng mặt, tay chân lạnh, da nhợt nhạt, móng tay giòn và viêm lưỡi.

Làm sao để biết bạn có bị thiếu sắt hay không?

Đừng bỏ qua dấu hiệu này bên trong mí mắt dưới vì nó đang cố gắng cảnh báo cơ thể bạn thiếu sắt trầm trọng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Để xác định chẩn đoán của bạn, bác sĩ có thể khuyên bạn làm xét nghiệm công thức máu (FBC) đầy đủ, sẽ xác định kích thước và màu sắc tế bào hồng cầu, hematocrit, là phần trăm thể tích máu của bạn được tạo thành bởi các tế bào hồng cầu. Nồng độ hemoglobin và ferritin là một loại protein giúp lưu trữ sắt trong cơ thể bạn.

Cách để tăng lượng sắt trong cơ thể

Đừng bỏ qua dấu hiệu này bên trong mí mắt dưới vì nó đang cố gắng cảnh báo cơ thể bạn thiếu sắt trầm trọng - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Có một số loại thực phẩm có thể làm tăng hàm lượng sắt trong cơ thể.

Theo trang Mayo Clinic, thịt đỏ, hải sản, đậu, các loại rau lá sẫm màu như rau bina, trái cây sấy khô và ngũ cốc tăng cường chất sắt, bánh mì và mì ống đều tốt cho sức khỏe và là một số nguồn thực phẩm tốt nhất cung cấp chất sắt.

Hơn nữa, để tăng cường hấp thụ sắt, hãy bao gồm các loại thực phẩm giàu vitamin C, hoặc axit ascorbic trong chế độ ăn của bạn.

Bạn có nên dùng thực phẩm bổ sung?

Việc uống bổ sung hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ thiếu hụt nghiêm trọng của bạn. Sau khi tự kiểm tra, bác sĩ sẽ thông báo cho bạn biết liệu bạn có cần bổ sung hay không.

Chỉ khi lượng sắt quá thấp thì các chất bổ sung mới cần được kê đơn, nhưng các bác sĩ cũng sẽ khuyên bạn nên ăn thực phẩm giàu chất sắt.

Theo Times of Inida

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