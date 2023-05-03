Dự đoán bệnh tim mạch bằng điện tâm đồ cầm tay

Sức khỏe 03/05/2023 10:17

Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sự co bóp sớm của tâm nhĩ hoặc tâm thất được phát hiện trên điện tâm đồ (ECG) định dạng có thể đeo được có thể dự đoán bệnh tim mạch.

 

Một nhóm nghiên cứu do Giáo sư Michel Orini từ Viện Khoa học Tim mạch tại Đại học College London (UCL) ở Anh dẫn đầu đã phân tích 54.016 đàn ông và phụ nữ trung niên (50-63 tuổi) không mắc bệnh tim mạch từ cơ sở dữ liệu Biobank của Vương quốc Anh. Một phân tích hồ sơ y tế trong trung bình 11,5 năm (54%) đã tiết lộ sự thật này, tờ HealthDay News ngày 2/5 đưa tin.

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Sự co bóp sớm của tâm nhĩ hoặc tâm thất được phát hiện trên điện tâm đồ (ECG) định dạng có thể đeo được có thể dự đoán bệnh tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Cơ sở dữ liệu Biobank của Vương quốc Anh chứa thông tin về di truyền, lối sống và sức khỏe của khoảng 500.000 người từ 40 đến 69 tuổi. Họ cho thấy 2,2% co bóp tâm thất sớm và 1,9% co thắt tâm nhĩ sớm.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích liệu tâm thất hoặc tâm nhĩ co bóp sớm có liên quan đến rung tâm nhĩ, rối loạn nhịp thất, suy tim, nhồi máu cơ tim và tử vong hay không.

Kết quả cho thấy tâm thất co bóp sớm có liên quan chặt chẽ nhất với suy tim và tâm nhĩ co bóp sớm gây bệnh rung tâm nhĩ.

Nhìn chung, nhóm co thắt tâm thất sớm có nguy cơ suy tim cao gấp 2,09 lần và nhóm co thắt tâm nhĩ sớm có nguy cơ bệnh rung tâm nhĩ cao gấp 2,52 lần.

Dự đoán bệnh tim mạch bằng điện tâm đồ cầm tay - Ảnh 2
Tâm thất co bóp sớm có liên quan chặt chẽ nhất với suy tim và tâm nhĩ co bóp sớm gây bệnh rung tâm nhĩ - Ảnh minh họa: Internet

Trong một nhóm nhỏ (29.324 người) xem xét các yếu tố nguy cơ liên quan, tâm thất co bóp sớm có liên quan đến nguy cơ suy tim tăng 132% và tâm nhĩ co bóp sớm có liên quan đến nguy cơ rung tâm nhĩ tăng 80%.

Trong một nhóm nhỏ không tính đến các yếu tố nguy cơ liên quan, tâm thất hoặc tâm nhĩ co bóp sớm cũng liên quan đến tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ, rối loạn nhịp thất và tử vong.

Loạn nhịp thất, không giống như loạn nhịp nhĩ xảy ra trong tâm nhĩ, là rối loạn nhịp tim có thể gây đột tử và xuất hiện dưới nhiều hình thức.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng các kết quả tổng thể chỉ ra sự cần thiết phải nghiên cứu thêm về vai trò của máy theo dõi điện tâm đồ di động trong việc đánh giá rủi ro bệnh tim mạch.

Bài báo nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Tim mạch Châu Âu - Digital Health, một tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu.

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