Một số yếu tố có thể dẫn đến đi tiểu thường xuyên. Nhiều tình trạng sức khỏe cũng có thể gây ra triệu chứng. Mặc dù hydrat hóa quá mức có thể là một nguyên nhân phổ biến, nhưng các vấn đề sức khỏe mãn tính như bệnh tiểu đường cũng có thể là một lý do.

Đi tiểu nhiều là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của bệnh tiểu đường. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia của Vương quốc Anh (NHS), lượng nước tiểu có thể tăng từ 3 lít trong trường hợp nhẹ đến 20 lít mỗi ngày trong trường hợp bệnh tiểu đường nặng. Điều đó nói rằng, nếu bạn đi tiểu nhiều hơn 7-10 lần, nó có thể chỉ ra bệnh tiểu đường loại 1 hoặc loại 2.

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Bàng quang hoạt động quá mức (OAB) là tình trạng trong đó một người có thể cảm thấy muốn đi tiểu đột ngột và có thể khó kiểm soát. Đi tiểu thường xuyên là một dấu hiệu phổ biến của tình trạng này. Phòng khám Mayo nói rằng một số người cũng có thể bị mất nước tiểu ngoài ý muốn (tiểu không tự chủ).

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI)

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Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) đề cập đến một bệnh nhiễm trùng xảy ra trong hệ thống tiết niệu. Các triệu chứng phổ biến bao gồm đau và nóng rát khi đi tiểu, đi tiểu thường xuyên, cảm thấy cần đi tiểu gấp, đau quặn bụng và nước tiểu có máu.

Các vấn đề về tuyến tiền liệt ở nam giới

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Ở nam giới, đi tiểu thường xuyên có thể chỉ ra vô số vấn đề về tuyến tiền liệt. Điều này bao gồm: Tăng sản tuyến tiền liệt lành tính (BPH), đề cập đến phì đại tuyến tiền liệt, viêm tuyến tiền liệt là tình trạng tuyến tiền liệt bị viêm do nhiễm vi khuẩn Ung thư tuyến tiền liệt, xảy ra khi các tế bào ở tuyến tiền liệt bắt đầu phát triển không kiểm soát.

Đi tiểu nhiều lần ở phụ nữ

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Đối với phụ nữ, nhiều tình trạng, ngoài UTI, OAB, nhiễm trùng bàng quang và tiểu đường, có thể gây ra tình trạng đi tiểu nhiều và thường xuyên. Điều này bao gồm mang thai, u xơ, nồng độ estrogen thấp do mãn kinh và ung thư buồng trứng. Điều quan trọng là phải giải quyết những lo lắng của bạn với bác sĩ và hiểu những gì bạn đang mắc phải hoặc đang đối phó.

Theo Times of India