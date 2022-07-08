Đây là những thói quen ảnh hưởng hưởng xấu đến dạ dày mà bạn nên né tránh

Sức khỏe 08/07/2022 07:42

Đã bao lần bạn gặp vấn đề khó giải quyết với dạ dày của mình không. Và bạn có tự nghĩ rằng đâu là lý do khiến bạn phải vào trong toilet vào mỗi buổi sáng. Sau đây là những thói quen ăn uống anh hưởng xấu tới dạ dày của bạn. Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào vấn đề này để cùng nhau giải quyết nhé.

 

1. Uống nước cam khi đói bụng

Đây là những thói quen ảnh hưởng hưởng xấu đến dạ dày mà bạn nên né tránh - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nếu bạn đã quen với việc bắt đầu buổi sáng bằng nước cam, có lẽ đó không phải là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Nói chung, ăn trái cây có múi khi bụng đói có thể làm tăng nguy cơ sản xuất axit, dẫn đến đau bụng, buồn nôn, đầy hơi và ợ chua. Hơn nữa, đường fructose trong trái cây có thể làm chậm hệ thống tiêu hóa của bạn nếu bạn ăn nó trước bữa ăn. Uống nước cam có thể “ lấn át hệ tiêu hóa” và làm hỏng “vi khuẩn tốt” trong đường ruột của bạn.

2. Rửa bát bằng miếng bọt biển

Đây là những thói quen ảnh hưởng hưởng xấu đến dạ dày mà bạn nên né tránh - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng bàn chải nhựa hoặc silicon vì chúng có xu hướng lâu khô hơn khi không sử dụng. Bọt biển ẩm ướt trong thời gian dài và vi khuẩn có thể phát triển. Bàn chải cũng dễ làm sạch và tốt hơn là bạn nên cho chúng qua máy rửa bát mỗi tuần một lần.

3. Để bát đĩa bẩn trong máy rửa bát qua đêm

Đây là những thói quen ảnh hưởng hưởng xấu đến dạ dày mà bạn nên né tránh - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Các chuyên gia nói rằng bạn cần chạy máy rửa bát của mình trong vòng một ngày sau khi bạn tải nó. Vi khuẩn có thể sống trên bát đĩa bẩn đến 4 ngày và bạn cần ngăn chặn sự lây lan của chúng. Đúng vậy, vi khuẩn chỉ có thể tồn tại ở một nhiệt độ cụ thể và máy rửa bát sẽ tiêu diệt chúng bằng nước ấm nhưng nếu thiết bị đã cũ, tốt hơn hết bạn nên tránh mọi rủi ro.

4, Thay thế bữa ăn bằng salad

Đây là những thói quen ảnh hưởng hưởng xấu đến dạ dày mà bạn nên né tránh - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Salad rau không quá tốt để thay thế bữa ăn mặc dù nó có rất nhiều vitamin. Nó không có protein và việc thiếu nó có thể dẫn đến rối loạn quy định.

Ngoài ra, ăn đồ lạnh mọi lúc cũng không tốt cho dạ dày của bạn. Cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa và có thể dẫn đến các vấn đề. Hơn nữa, nếu bạn quan tâm đến đường ruột của mình và muốn  tránh đầy hơi, bọng mắt và chuột rút , bạn cần ăn nhiều đồ nóng.

 5. Ăn sữa ddông và sữa chua vào buổi tối

Đây là những thói quen ảnh hưởng hưởng xấu đến dạ dày mà bạn nên né tránh - Ảnh 5
Ảnh minh họaa

Sữa đông và sữa chua thực sự có thể khiến quá trình tiêu hóa của bạn trở nên tồi tệ hơn nếu bạn ăn chúng vào buổi tối. Các bác sĩ chuyên khoa Ấn Độ cho biết, đặc biệt những người bị axit và trào ngược axit nên tránh dùng vì hệ thống này hoạt động chậm chạp và không sẵn sàng cho giấc ngủ và các sản phẩm này gây táo bón .

6. Thường xuyên nhai kẹo cao su

Đây là những thói quen ảnh hưởng hưởng xấu đến dạ dày mà bạn nên né tránh - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu nói rằng nhai kẹo cao su thường xuyên có thể gây ra các vấn đề như đau hàm và tiêu chảy. Một viên kẹo cao su mỗi ngày là đủ cho cơ thể của bạn.

7. Ăn nhiều loại trái cây khác nhau cùng một lúc

Đây là những thói quen ảnh hưởng hưởng xấu đến dạ dày mà bạn nên né tránh - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Ayurveda không khuyến khích trộn các loại trái cây khác nhau mà nên ăn riêng vì mỗi loại trái cây có vị chua riêng. Trộn tất cả các loại chua đó với nhau có thể trở nên nguy hiểm cho dạ dày của bạn.
Các loại trái cây khác nhau chỉ tiêu hóa với tốc độ khác nhau , vì vậy nếu bạn bị đầy hơi, tốt hơn hết bạn nên ngừng ăn salad trái cây.

Theo Bright Side

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