Đặc trưng của bệnh lý đau nửa đầu thường có triệu chứng đau nhói nửa đầu bên trái hoặc bên phải. Tuy nhiên, thường gặp nhất vẫn là đau nửa đầu bên trái , chiếm 15-16% dân số trên thế giới. Biểu hiện của bệnh là đau nhói nửa đầu bên trái, có thể kèm buồn nôn và nôn, sợ ánh sáng, tiếng động và đau tăng lên khi vận động mạnh.

Ít người biết rằng, đau nhói nửa đầu bên trái là dấu hiệu cảnh báo về các vấn đề hệ thần kinh, tuần hoàn máu, não bộ. Do đó, nếu để tình trạng này kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như: suy giảm trí nhớ, khó tập trung, trầm cảm... Nếu không có phương pháp can thiệp kịp thời có thể dẫn đến đột quỵ. Vì vậy, bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về hiện tượng này để biết được triệu chứng, nguyên nhân và có biện pháp pháp xử lý phù hợp.

Bệnh lý này làm ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống người bệnh, có thể gây nên chứng trầm cảm hoặc đột quỵ, mất thị giác… Nguyên nhân gây ra có thể là do stress, rối loạn giấc ngủ, thực phẩm (mì chính, caffeine, socola, bia rượu…), thay đổi thời tiết, lạm dụng thuốc giảm đau… Cụ thể như sau:

Đau nhói nửa đầu bên trái có thể do Stress gây ra

Căng thẳng thần kinh là một trong những yếu tố tác động trực tiếp gây ra chứng đau nhói nửa đầu bên trái. Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể để thích nghi với sự kích thích sinh lý hoặc tâm lý thần kinh. Nếu căng thẳng kéo dài sẽ gây khủng hoảng tâm lý trầm trọng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Vì thế, bạn cần phải quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của mình, hạn chế tối đa hậu quả do chứng này gây nên.

Do mệt mỏi, cảm cúm, sốt hoặc thay đổi thời tiết

Thông thường, khi cơ thể bị cảm cúm, mệt mỏi cũng khiến cho chúng ta bị nhức đầu, đau nhói một bên đầu. Tùy theo từng người và mức độ nặng của bệnh mà sẽ bị đau nhói nửa đầu bên trái hoặc phải.

Do thiếu máu não

Thiếu máu não cũng là nguyên nhân gây ra đau nhói nửa đầu bên trái

Khi thiếu máu não, cơ thể của chúng ta sẽ phản ứng lại một cách tự nhiên đó là gây ra hiện tượng đau đầu, kèm theo chóng mặt, ù tai, dễ mất thăng bằng ngay cả trong không gian yên tĩnh, trí nhớ suy giảm, tê bì đầu ngón tay, nhức mỏi vai gáy. Hiện tượng này làm ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và hiệu quả làm việc.

Đau dây thần kinh chẩm

Đau dây thần kinh chẩm là tình trạng hai đôi dây thần kinh xuất phát từ đốt sống cổ thứ hai và thứ ba (C2, C3) bị viêm hoặc bị thương gây, người bệnh cảm thấy đau nhói nửa đầu bên trái phía sau hoặc nền sọ. Để làm giảm cơn đau do nguyên nhân này gây ra, bạn có thể chườm túi nhiệt ở cổ, nghỉ ngơi tại nơi yên tĩnh, massage cơ cổ...

Ngoài ra, đau nhói nửa đầu bên trái còn do một số nguyên nhân khác gây ra như: sử dụng quá nhiều chất kích thích, thiếu ngủ...

Hiện tượng đau nhói nửa đầu bên trái cảnh báo bệnh u não

Chứng đau nhói nửa đầu bên trái cũng rất có thể là dấu hiệu nhận biết bệnh u não. Đây là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, bởi khi khối u trong vỏ não phát triển sẽ gây áp lực rất lớn lên các dây thần kinh trong não. Chính những áp lực này sẽ gây ra cơn đau đầu và tình trạng suy nhược cơ thể và một số biến chứng khác.

Ban đầu, thỉnh thoảng đau nhói nửa đầu bên trái, nhưng mức độ sẽ tăng dần theo từng ngày, người bệnh sẽ cảm thấy đau đầu dữ dội, nhất là vào sáng sớm khi mới thức dậy. Nguyên nhân là do khối u choán chỗ trong hộp sọ, tăng áp lực trong sọ não mất kiểm soát.

Đau nhói nửa đầu bên trái có thể là dấu hiệu của bệnh u não

Cho dù là u não lành tính hay ác tính thì đều gây ảnh hưởng đến các tế bào não, khiến não bị tổn thương và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, 2 loại u này có tính chất khác nhau, u lành tính thường tiến triển chậm, các triệu chứng cũng sẽ xuất hiện chậm và diễn biến âm ỉ hơn. Còn u ác tính phát triển nhanh, các triệu chứng rõ rệt hơn cả về tần suất và mức độ. Trẻ em khi mắc bệnh u não thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phát triển, hoàn thiện não bộ ở trẻ. Dù đã được điều trị, trẻ vẫn có thể bị suy giảm nhận thức và mắc các di chứng nặng nề suốt đời.

Hiện u não đang là căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất ở các bệnh nhân dưới 14 tuổi và là nguyên nhân tử vong thứ 2 ở bệnh nhân dưới 20 tuổi. Do đó, khi thấy trẻ có biểu hiện đau nhói nửa đầu bên trái, các bậc phụ huynh nên cho con đi khám ngay để biết kết quả, nếu mắc bệnh cần nhập viện và trị liệu càng sớm càng tốt.

Đau nửa đầu bên trái phía trước là bệnh gì?

Chứng đau nửa đầu bên trái phía trước thường có biểu hiện như thấy đau tê, đau nhức, thậm chí đau nhói khu vực đầu bên trái, bên thái dương trái, cơn đau có thể chỉ xuất hiện xung quanh hốc mắt, lan sang gần phía tai trái, đôi khi lan đến tận đỉnh đầu bên trái hay lan ra sau gáy. Những cơn đau xuất hiện nhiều vào tầm chiều tối, sau khi nằm, khi nghe thấy tiếng động lớn... khiến sức khỏe, tinh thần của người bệnh bị giảm sút nghiêm trọng.

Đau nhói nửa đầu bên trái phía trước là dấu hiệu của chứng Migraine

Khi bị chứng đau nửa đầu bên trái phía trước rất có thể đây là dấu hiệu nhận biết bạn bị hội chứng Migraine. Nguyên nhân là do sự co giãn bất thường của mạch máu não ở những người có nồng độ nền chất dẫn truyền thần kinh Serotonin ở mức thấp và rất nhạy cảm với Serotonin.

Cách điều trị chứng đau nhói nửa đầu bên trái

Để có thể điều trị chứng bệnh này, bạn cần phải bình tĩnh để thực hiện những công tác xử lý phù hợp. Đầu tiên cần làm giảm cơn đau và các triệu chứng đi kèm, sau đó là tìm cách ngăn chặn các cơn đau tái phát.

Với những cơn đau nhẹ: Bạn có thể dùng túi đá hoặc khăn ướt chườm lạnh lên vùng đau, chỗ động mạch đập (thái dương hoặc gáy).

Với những cơn đau nhiều: Với những trường hợp đau đầu dữ dội, khiến bạn không thể chịu đựng được thì hãy sử dụng thuốc giảm đau. Tuy nhiên, thuốc giảm đau này cần phải được chỉ định từ bác sĩ điều trị để sử dụng đúng liều lượng, hạn chế tác dụng phụ xảy ra. Bạn tuyệt đối không nên lạm dụng thuốc giảm đau như một cách trị đau đầu vì có thể gây ra suy gan, suy thận. Bên cạnh đó, bạn hãy ngồi yên trong phòng tối, yên tĩnh để hít thở. Sau đó hãy ngủ một giấc sâu để tinh thần ổn định hơn.

Cách phòng tránh đau nhói nửa đầu bên trái

Để hạn chế gặp phải hứng đau nhói nửa đầu bên trái, bạn hãy:

Xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, ngủ nghỉ hợp lý.

Không sử dụng các chất kích thích như: rượu, bia và thuốc lá. Bởi đây là những chất độc hại cho cơ thể cũng như bộ não của con người.

Xây dựng chế độ dinh dưỡng cân đối và đầy đủ để cung cấp các dưỡng chất cần thiết giúp cơ thể khỏe mạnh có sức đề kháng tốt. Bên cạnh đó, thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao đều đặn mỗi ngày để tinh thần sảng khoái, lạc quan, vui sống và làm việc hiệu quả nhất.

Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý

Hy vọng với những thông tin trên đã giúp bạn biết được chứng đau nhói nửa đầu bên trái là bệnh gì để có cách phòng tránh cũng như chữa trị hiệu quả, tránh được các biến chứng nguy hiểm xảy ra.