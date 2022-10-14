Khu vực bụng trên bên trái là nơi tập trung nhiều cơ quan quan trọng của cơ thể. Vì vậy, khi xuất hiện các cơn đau ở vị trí này ở mức độ thường xuyên thì có nghĩa là một trong các cơ quan ở khu vực này đang gặp vấn đề. Đó có thể là lá lách, đáy phổi trái, tuyến thượng thận trái, thùy gan trái, một phần dạ dày, đại tràng, tuyến tụy, một phần ruột già,…

Cơn đau tim xảy ra với các triệu chứng phổ biến nhất là co thắt ngực trái, đau vùng bụng trên bên trái ngay dưới xương sườn. Áp lực hoặc chèn ép ở trong ngực hoặc vùng cánh tay, cơn đau có thể lan sang cổ, lưng và vùng hàm. Khi nghi ngờ bản thân có thể lên cơn đau tim, hãy nhờ người thân trợ giúp hoặc tìm đến sự trợ giúp y tế ngay lập tức.

Khi bị đau bụng phía trên bên trái , đa số chúng ta sẽ đều đặt ra câu hỏi rằng không biết tình trạng bị đau bụng trên bên trái là bị gì? Liệu có nguy hiểm không? Có một số trường hợp thì các cơn đau đó không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp các cơn đau ấy chính là dấu hiệu cảnh báo nhiều căn bệnh nguy hiểm, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe , thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng. Sau đây là những nguyên nhân có thể gây ra cơn đau bụng trên bên trái:

Bệnh tim gây ra các cơn đau ngực và còn gây ra cả những cơn đau bụng trên bên trái!

Bệnh ngoài màng tim cũng là chứng bệnh có thể dẫn đến triệu chứng đau bụng trên bên trái. Các triệu chứng viêm màng ngoài tim cũng có thể xảy ra đồng thời với triệu chứng đau bụng trên bên trái đó là sốt nhẹ, khó thở, tim đập nhanh, ho, đau nhói ở giữa ngực, nặng hơn khi hít thở sâu.

2. Bệnh viêm ruột

Bệnh viêm ruột là tình trạng viêm xảy ra ở ruột – cơ quan quan trọng của đường tiêu hóa. Tình trạng thường gặp nhất là viêm đại tràng và bệnh Crohn. Các triệu chứng của bệnh viêm ruột là sốt, phân lẫn máu, sụt cân bất thường, tiêu chảy, kiệt sức, chuột rút bụng hoặc đau thắt ở vùng bụng trên bên trái.

3. Do hội chứng ruột kích thích

Hội chứng ruột kích thích có thể gây ra tình trạng đau bụng trên bên trái từng cơn kèm theo một số triệu chứng khác như: đầy hơi, chướng bụng, phân có chất nhầy màu trắng, thường kèm theo tiêu chảy hoặc táo bón. Hội chứng ruột kích thích không có cách chữa trị, chỉ có thể giảm nhẹ triệu chứng và kiểm soát tình hình bằng cách ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng, tăng cường chất xơ trong khẩu phần ăn, sử dụng men tiêu hóa.

Hội chứng ruột kích thích gây đau bụng!

4. Táo bón

Tình trạng táo bón cũng thường gây ra các cơn đau bụng trên bên trái. Nếu bạn thấy mình đi đại tiện ít hơn 3 lần 1 tuần hoặc mỗi lần đi vệ sinh thường rất khó khăn hoặc ngồi rất lâu trong nhà vệ sinh, kèm theo đó là các cơn đau bụng trên bên trái thì có thể là bạn đã bị táo bón.

Tình trạng táo bón có thể giải quyết khi bạn thay đổi lối sống, thường xuyên tập thể dục, ăn nhiều rau xanh và trái cây cũng như nên massage bụng để dễ đi vệ sinh hơn. Có thể dùng thuốc nhuận tràng theo hướng dẫn của bác sĩ khi tình trạng táo bón nặng.

5. Trào ngược dạ dày thực quản

Hội chứng trào ngược dạ dày thực quản cũng là một nguyên nhân có thể gây ra các cơn đau bụng trên bên trái. Trào ngược dạ dày thực quản còn gọi là trào ngược axit dạ dày, xảy ra khi bạn thấy mình bị ợ nóng nhiều hơn 2 lần mỗi tuần. Ngoài ợ nóng thì chứng bệnh này thường kèm theo tình trạng đau bụng trên bên trái, đau ngực, đau họng, ơ chua, ho hay khàn tiếng.

Trào ngược dạ dày thực quản gây ợ nóng, buồn nôn, ho và có thể kèm theo đau bụng trái!

6. Sỏi thận

Bệnh sỏi thận gây ra tình trạng đau bụng trên bên trái là do chất thải tích tụ trong thận và dính lại với nhau. Sỏi thận hình thành do lượng nước tiểu quá ít hay nồng độ các chất khoáng trong nước tiểu tăng cao và gây lắng đọng lại ở thận, lâu ngày kết dính với nhau tạo thành sỏi.

Triệu chứng của bệnh sỏi thận là đau vùng bụng trên bên trái từng cơn khiến người bệnh có cảm giác đau nhói, đau thắt. Ngoài ra còn có thể đau khi đi tiểu, đi tiểu ra máu, thường xuyên nôn hoặc buồn nôn. Đây là căn bệnh nguy hiểm và cần điều trị kịp thời để tránh những biến chứng đáng tiếc.

7. Viêm tụy

Viêm tụy là bệnh lý xảy ra khi tuyến tụy bị viêm nhiễm. Có hai trường hợp là viêm tụy cấp và viêm tụy mãn tính. Đây là căn bệnh nguy hiểm, có thể tử vong rất nhanh nếu không kịp thời điều trị. Các triệu chứng của viêm tụy cấp thường thấy là đau bụng trên bên trái hoặc bên phải kéo dài trong vài ngày. Cơn đau theo từng cơn, lúc nhẹ lúc nặng, có thể xuất hiện đột ngột và đau lan ra cả vùng ngực và vùng lưng.

Viêm tụy cấp rất nguy hiểm và có thể gây tử vong nếu không cấp cấp cứu kịp thời!

Các triệu chứng khác bao gồm buồn nôn, nôn, mạch đập nhanh, sốt. Khi gặp phải tình trạng này, bạn cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh để xảy ra biến chứng nguy hiểm.

8. Các bệnh lý về phổi

Các bệnh lý về phổi như viêm phổi, viêm màng phổi, tràn khí màng phổi cũng có thể gây ra tình trạng đau bụng trên bên trái. Các bệnh lý này xảy ra khi phổi bị nhiễm trùng, có thể do nấm, vi khuẩn hoặc virus. Các triệu chứng thường là ho, khó thở, đau tức ngực, sốt, có đờm hoặc dịch nhầy, đau đầu… và có thể đau phía trên bên trái.

Lưu ý với tình trạng đau bụng trên bên trái ở phụ nữ

Ở phụ nữ, tình trạng đau bụng trên bên trái xảy ra nhiều hơn so với nam giới. Các bệnh thường gặp ở nữ giới có triệu chứng đau bụng trên bên trái như:

- U nang buồng trứng: Khi bị u nang buồng trứng phía bên trái, phụ nữ thường xuất hiện các cơn đau âm ỉ ở vùng bụng trên bên trái phía dưới xương sườn. Có hiện tượng rối loạn kinh nguyệt, hành kinh có máu đen, vón cục. Kèm theo đó là cảm giác nặng, tức ở vùng bụng dưới, có thể gặp khó khăn khi đại tiểu tiện hoặc đau khi quan hệ tình dục.

- Viêm vùng chậu: Những phụ nữ bị viêm vùng chậu thường có các biểu hiện như đau bụng trên bên trái và đau lưng, kéo dài không dứt, đặc biệt là những ngày có kinh nguyệt.

- Mang thai ngoài tử cung: Đau bụng trên bên trái ở phụ nữ khi đang ở giai đoạn đầu của thời kỳ mang thai thì rất có thể bạn phải đi khám ngay. Vì đó là một dấu hiệu của mang thai ngoài tử cung và rất có thể là thai nằm ở vòi trứng bên trái. Nếu không được phát hiện sớm, khi thai phát triển lớn thì phụ nữ sẽ phải cắt bỏ vòi trứng.

Mang thai ngoài tử cung cần được phát hiện sớm để tránh gây nguy hiểm!

Phải làm gì khi gặp phải tình trạng đau bụng trên bên trái?

Khi bị đau bụng trên bên trái bạn cần hết sức chú ý tới cơ thể và diễn biến của tình trạng đau này. Nếu cơn đau chỉ xảy ra một, hai lần và không lặp lại, ngoài ra bạn không có các triệu chứng gì khác, sức khỏe vẫn ổn định và bình thường thì không có gì đáng lo ngại. Khi đau bụng, tạm thời bạn có thể uống một ly nước gừng ấm, uống một chút nước mật ong hoặc mát xa nhẹ nhàng ở vùng bị đau.

Bạn có thể uống một ly nước gừng ấm cùng với mật ong khi bị đau vùng bụng trên bên trái!

Tuy nhiên, khi các cơn đau bụng lặp lại thường xuyên, có thể đau kéo dài tới 2, 3 ngày hoặc kèm theo các triệu chứng khác như sau thì việc bản phải làm là tới ngay cơ sở y tế:

- Cơn đau dữ dội, kèm theo sốt nóng trên 39 độ C

- Cơn đau bụng trái kèm theo nôn, buồn nôn

- Phân có máu hoặc phân màu đen

- Đau bụng dữ dội không có dấu hiệu thuyên giảm

- Đau kèm sốt, ho, tức ngực, khó thở

Các bác sĩ sẽ chẩn đoán bệnh và đưa ra phương pháp điều trị thích hợp nếu như bạn mắc phải một bệnh lý nào đó mà dẫn đến cơn đau bụng. Tuyệt đối bạn không tự ý mua thuốc giảm đau hay các loại thuốc khác để điều trị bệnh đau bụng tại nhà khi chưa biết rõ nguyên nhân. Việc làm này có thể gây ra những biến chứng và tác dụng phụ không mong muốn. Đồng thời gây khó khăn cho bác sĩ trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh của bạn.

Qua những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ, các bạn đã có thể biết được đau bụng trên bên trái ở nữ là bệnh gì, có thể nguy hiểm như thế nào và phương hướng giải quyết khi gặp phải tình trạng này. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh!